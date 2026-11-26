Інтерфейс One UI 9.5 підвищує рівень конфіденційності, розширює можливості персоналізації, покращує процес фотозйомки та робить повсякденне користування смартфонами зручнішим.

Перша бета-версія інтерфейсу One UI 9.5 для серії Galaxy S26 приносить низку нововведень. Хоча оновлення не передбачає масштабних візуальних змін, деякі додані функції відповідають давнім запитам користувачів Galaxy, пише techturco.com.

Вбудована функція блокування додатків

Смартфон Samsung із інтерфейсом One UI 9.5 Фото: sammobile.com

Однією з найбільш очікуваних нововведень стала вбудована функція блокування додатків. Вона дозволяє захистити окремі програми за допомогою додаткового етапу автентифікації — через біометричні дані або спосіб розблокування екрана телефону. Щоб активувати захист, достатньо довго натиснути на іконку додатка та вибрати відповідний пункт у меню, що з’явилося. На відміну від "Захищеної папки" (Secure Folder), яка створює окреме ізольоване середовище, функція App Lock захищає додатки безпосередньо в їхньому звичайному місці. При спробі відкрити заблокований додаток потрібно буде пройти аутентифікацію.

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3D-ефект на екрані блокування

One UI 9.5 на смартфоні Фото: androidauthority.com

У One UI 9.5 з’явився "живий" ефект, який надає шпалерам на екрані блокування відчуття глибини. При нахилі смартфона елементи зображення переміщуються з різною швидкістю, створюючи ефект паралакса. Раніше в Samsung вже була схожа опція в додатку "Галерея", однак вона створювала відеофайл, який не реагував на рухи пристрою. Новий ефект можна застосувати безпосередньо в редакторі шпалер для екрану блокування. Функція доступна для преміальних пристроїв Galaxy, включаючи серію S, моделі лінійки FE, складні смартфони серії Z та планшети.

Покращене керування камерою

Зйомка на смартфон Samsung Galaxy A35 Фото: gsmarena.com

Samsung оновила панель швидких налаштувань камери: тепер найчастіше використовувані параметри доступні без необхідності прокрутки. Спалах, таймер, співвідношення сторін, роздільна здатність, експозиція та баланс білого тепер відображаються разом, поруч із ярликом для переходу до основних налаштувань камери. У режимах "Професійний" (Pro) та "Професійне відео" (Pro Video) також з’явилося більше можливостей для налаштування інтерфейсу: користувачі можуть розміщувати потрібні елементи керування навколо кнопки спуску затвора — наприклад, фіксацію експозиції, гістограму, підсвічування фокусу (focus peaking), параметри вимірювання експозиції або вибір зони автофокусу.

Функція Tap to Share у системі Quick Share

Екран смартфона Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

У сервісі Quick Share з’явилася нова функція Tap to Share ("торкнися, щоб поділитися"), яка працює за принципом технології AirDrop від Apple. Тепер користувачі можуть передавати файли, просто піднісши задні панелі двох сумісних смартфонів одна до одної. На обох пристроях мають бути увімкнені NFC, Bluetooth і Wi-Fi, а екрани — розблоковані. Після вибору файлів і запуску функції Quick Share одержувачу потрібно буде підтвердити передачу даних.

"Нотатки про усвідомленість" у Samsung Health

Смартфон Samsung Galaxy Фото: Phone Arena

У додатку Samsung Health з’явилася функція "Нотатки усвідомленості" (Mindful Notes), покликана допомогти користувачам осмислити свій повсякденний досвід та емоції. У ній передбачено розділ для вільних записів "Повсякденні моменти" (Everyday Moments), а також тематичні підказки, що стосуються таких аспектів, як стосунки, особисті цілі та самоаналіз. Кожна категорія містить запитання, що спонукають користувачів писати про свої думки та переживання.

Усі п’ять функцій представлені в першій бета-версії оболонки One UI 9.5. Очікується, що найближчими тижнями Samsung випустить нові бета-збірки, в яких можуть з’явитися додаткові зміни — аж до виходу стабільної версії. Остаточний набір функцій може відрізнятися від того, що тестується на даний момент.

Раніше повідомлялося, що смартфони Samsung Galaxy вже отримують оновлення безпеки. Компанія Samsung розпочала розповсюдження оновлення безпеки за листопад 2026 року для смартфона Galaxy A55 у Європі. Це перше оновлення прошивки для цього пристрою після того, як він отримав інтерфейс One UI 9.0.