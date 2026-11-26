Компанія Samsung розпочала розповсюдження оновлення безпеки за листопад 2026 року для смартфона Galaxy A55 у Європі. Це перше оновлення прошивки для цього пристрою після того, як він отримав інтерфейс One UI 9.0.

Нове програмне забезпечення містить листопадовий патч безпеки, який усуває 179 вразливостей, виявлених у попередній версії прошивки. Оновлення спрямоване на підвищення рівня безпеки пристрою та захист користувачів від потенційних загроз; при цьому Samsung не анонсувала жодних додаткових функцій чи суттєвих змін у складі цього пакета, пише Sammobile.

Для європейської версії Galaxy A55 випущено прошивку зі номером збірки A556BXXSJEZK2. Розмір файлу оновлення компанія поки що не розкрила. Користувачі можуть перевірити його наявність, перейшовши в "Налаштування" — "Оновлення ПЗ" і вибравши пункт "Завантаження та встановлення" або "Перевірити наявність оновлень".

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Смартфон Galaxy A55 Фото: Скриншот

Очікується, що найближчими днями оновлення стане доступним і в інших країнах. Як правило, терміни виходу залежать від регіону та оператора зв’язку, тому деяким користувачам, можливо, доведеться почекати на отримання повідомлення.

Смартфон Galaxy A55 вийшов із попередньо встановленою оболонкою One UI 6.1 на базі Android 14. Компанія Samsung пообіцяла для цього пристрою чотири великі оновлення операційної системи Android та п’ять років підтримки у вигляді оновлень безпеки. Наразі смартфон уже отримав два масштабні оновлення ОС, а отже, він і надалі отримуватиме програмну підтримку.

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Також очікується, що Galaxy A55 отримає One UI 9.5 — наступне велике оновлення інтерфейсу від Samsung. Повідомляється, що воно принесе різні зміни в оформленні та нові функціональні можливості, однак у поточному листопадовому оновленні безпеки цих нововведень немає.

Власникам Galaxy A55 у Європі рекомендується встановити найновіший патч, щоб забезпечити захист своїх пристроїв до виходу наступного великого оновлення програмного забезпечення.

Раніше повідомлялося, що смартфони Samsung працюють вкрай погано. One UI 9.5 вирішить усі проблеми зі станом акумулятора, що виникли після оновлення до One UI 9.0.