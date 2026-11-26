Какие смартфоны Samsung Galaxy уже получают обновление безопасности за ноябрь 2026 года (фото)
Samsung начала распространение обновления безопасности за ноябрь 2026 года для смартфона Galaxy A55 в Европе. Это первое обновление прошивки для данного устройства после получения им оболочки One UI 9.0.
Новое ПО включает ноябрьский патч безопасности, который устраняет 179 уязвимостей, обнаруженных в предыдущей версии прошивки. Обновление направлено на повышение уровня безопасности устройства и защиту пользователей от потенциальных угроз; при этом Samsung не анонсировала каких-либо дополнительных функций или значительных изменений в составе данного пакета, пишет Sammobile.
Для европейской версии Galaxy A55 выпущена прошивка с номером сборки A556BXXSJEZK2. Размер файла обновления компания пока не раскрыла. Пользователи могут проверить его доступность, перейдя в "Настройки" — "Обновление ПО" и выбрав пункт "Загрузка и установка" или "Проверить наличие обновлений".
Ожидается, что в ближайшие дни обновление станет доступно и в других странах. Как правило, сроки выхода зависят от региона и оператора связи, поэтому некоторым пользователям, возможно, придется подождать получения уведомления.
Смартфон Galaxy A55 был выпущен с предустановленной оболочкой One UI 6.1 на базе Android 14. Компания Samsung пообещала для этого устройства четыре крупных обновления операционной системы Android и пять лет поддержки в виде обновлений безопасности. На данный момент смартфон уже получил два масштабных обновления ОС, а значит, он по-прежнему будет получать программную поддержку в будущем.
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Также ожидается, что Galaxy A55 получит One UI 9.5 — следующее крупное обновление интерфейса от Samsung. Сообщается, что оно принесет различные изменения в оформлении и новые функциональные возможности, однако в текущем ноябрьском обновлении безопасности этих нововведений нет.
Владельцам Galaxy A55 в Европе рекомендуется установить актуальный патч, чтобы обеспечить защиту своих устройств в ожидании следующего крупного обновления программного обеспечения.
Ранее писали о том, что смартфоны Samsung работают из рук вон плохо. One UI 9.5 решит все проблемы с состоянием аккумулятора, возникшие после обновления до One UI 9.0.