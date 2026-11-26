One UI 9.5 решит все проблемы с состоянием аккумулятора, возникшие после обновления до One UI 9.0.

Компания Samsung получила много жалоб на аккумуляторы, установленные на некоторых смартфонах Galaxy после обновления до версии One UI 9.0. По заявлению компании, проблема будет устранена в готовящемся к выходу обновлении One UI 9.5, хотя точная причина неполадки пока остается неясной, пишет sammobile.com.

Некоторые владельцы смартфонов Galaxy сообщили, что после установки One UI 9.0 (основанной на Android 17) показатели состояния аккумулятора начали снижаться необычно быстро. Так, один из пользователей Galaxy S25 отметил, что процент "здоровья" батареи падает на несколько пунктов каждые 4–5 дней. Это происходит значительно быстрее, чем при естественном износе аккумулятора смартфона.

Видео дня

Смартфон серии Galaxy S23 Фото: phonearena.com

Пользователь обратился в службу поддержки Samsung и получил подтверждение того, что проблема будет решена в версии One UI 9.5. Это дает определенную надежду владельцам затронутых устройств, однако Samsung пока не предоставила подробных разъяснений относительно причин возникновения проблемы и списка моделей, которых она коснулась.

Главный вопрос заключается в том, действительно ли One UI 9.0 ускоряет деградацию аккумулятора, или же система просто некорректно отображает данные о его состоянии. Это принципиально разные ситуации. Если дело в программной ошибке, влияющей на расчеты или отображаемые показатели, то обновление One UI 9.5 может исправить данные и вернуть корректную информацию о состоянии батареи.

Опрос Обогреватель какого бренда вы используете, или планируете купить? Опрос открыт до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Другой бренд Голосовать

Однако, если обновление привело к физическому повреждению или ускоренному износу ячеек аккумулятора, программный патч не сможет восстановить уже утраченную емкость. В таком случае пользователям может потребоваться замена аккумулятора или иное сервисное обслуживание. Samsung пока не уточняет, планирует ли компания предлагать какую-либо компенсацию или варианты замены.

На данный момент владельцам смартфонов Galaxy, столкнувшимся с аномально быстрым снижением показателей состояния аккумулятора, остается ждать выхода One UI 9.5. Ожидается, что обновление принесет исправление, но его эффективность будет зависеть от того, что именно стало причиной проблемы. До тех пор, пока Samsung не предоставит дополнительные подробности, пользователям не стоит делать поспешных выводов: резкое падение отображаемого процента "здоровья" батареи не обязательно означает ее необратимое повреждение.