One UI 9.5 вирішить усі проблеми зі станом акумулятора, що виникли після оновлення до One UI 9.0.

Компанія Samsung отримала багато скарг щодо акумуляторів, встановлених на деяких смартфонах Galaxy після оновлення до версії One UI 9.0. За заявою компанії, проблему буде усунуто в оновленні One UI 9.5, яке готується до випуску, хоча точна причина несправності поки що залишається незрозумілою, пише sammobile.com.

Деякі власники смартфонів Galaxy повідомили, що після встановлення One UI 9.0 (на базі Android 17) показники стану акумулятора почали знижуватися надзвичайно швидко. Так, один із користувачів Galaxy S25 зазначив, що відсоток "здоров’я" батареї падає на кілька пунктів кожні 4–5 днів. Це відбувається значно швидше, ніж під час природного зносу акумулятора смартфона.

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Смартфон серії Galaxy S23 Фото: phonearena.com

Користувач звернувся до служби підтримки Samsung і отримав підтвердження, що проблему буде вирішено у версії One UI 9.5. Це дає певну надію власникам пристроїв, яких це стосується, проте Samsung поки що не надала детальних пояснень щодо причин виникнення проблеми та переліку моделей, яких вона торкнулася.

Головне питання полягає в тому, чи справді One UI 9.0 прискорює зношування акумулятора, чи система просто некоректно відображає дані про його стан. Це принципово різні ситуації. Якщо справа в програмній помилці, що впливає на розрахунки або показники, що відображаються, то оновлення One UI 9.5 може виправити дані та відновити коректну інформацію про стан акумулятора.

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Однак, якщо оновлення призвело до фізичного пошкодження або прискореного зносу елементів акумулятора, програмний патч не зможе відновити вже втрачену ємність. У такому випадку користувачам може знадобитися заміна акумулятора або інше сервісне обслуговування. Samsung поки що не уточнює, чи планує компанія пропонувати будь-яку компенсацію або варіанти заміни.

Наразі власникам смартфонів Galaxy, які зіткнулися з аномально швидким зниженням показників стану акумулятора, залишається чекати на вихід One UI 9.5. Очікується, що оновлення виправить цю проблему, але його ефективність залежатиме від того, що саме стало причиною проблеми. Доки Samsung не надасть додаткових подробиць, користувачам не варто робити поспішних висновків: різке падіння відсотка "здоров’я" батареї, що відображається, не обов’язково означає її незворотне пошкодження.