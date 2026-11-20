В Черную пятницу на покупке смартфона можно сэкономить от 1000 до 7000 грн.

Большинство магазинов электроники в Украине устраивают распродажу в Черную пятницу (27 ноября). Однако в некоторых маркетах акции уже стартовали, или начнутся с 23 ноября и продлятся до 30 ноября. Фокус расскажет, какие скидки ждут покупателей.

Samsung

Смартфон Galaxy S26 Ultra Фото: techadvisor.com

Galaxy S26 12/256 ГБ со скидкой стоит 45 499 грн. Прежняя цена: 50 599 грн.

Итого экономия составляет 5 100 грн.

Galaxy S26 Ultra 12/256 ГБ со скидкой — 64 299 грн. Прежняя цена: 71 499 грн.

Экономия: 7 200 грн.

Galaxy S25 FE 8/256 ГБ со скидкой продается за 29 999 грн. Прежняя цена: 32 499 грн.

Экономия: 2 500 грн.

Galaxy S25 Ultra 12/256 ГБ идет со скидкой за 40 999 грн. Прежняя цена: 46 699 грн.

Видео дня

Экономия: 5 700 грн.

Galaxy A17 4/128 ГБ получил ценник со скидкой в 9 199 грн. Прежняя цена: 10 499 грн.

Экономия 1 300 грн.

Xiaomi

Смартфон Redmi 17 Фото: Xiaomi

Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 ГБ со скидкой стоит 15 999 грн. Прежняя цена: 17 999 грн.

Экономия: 2 000 грн.

Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256 ГБ со скидкой — 17 999 грн. Прежняя цена: 19 499 грн.

Экономия: 1 500 грн.

Redmi 17 — скидка составляет до 1 000 грн.

Google Pixel

Смартфон Pixel 11 Pro XL Фото: Google

Pixel 11 Pro 12/256 ГБ со скидкой стоит 47 999 грн. Прежняя цена: 53 999 грн.

Экономия: 6 000 грн.

Pixel 11 Pro XL 12/256 ГБ со скидкой — 49 999 грн. Прежняя цена: 54 999 грн.

Экономия: 5 000 грн.

OPPO

Смартфон Reno16 Фото: expertreviews.com

Reno16 5G 12/256 ГБ со скидкой стоит 35 555 грн. Прежняя цена: 39 999 грн.

Экономия: 4 444 грн.

Reno16 F 5G 12/256 ГБ со скидкой стоит 28 888 грн. Прежняя цена: 29 999 грн.

Экономия: 1 111 грн.

Reno16 F 5G 8/256 ГБ со скидкой стоит 24 999 грн. Прежняя цена: 26 999 грн.

Экономия: 2 000 грн.

Reno16 Pro 12/512 ГБ со скидкой стоит 44 444 грн. Прежняя цена: 49 999 грн.

Экономия: 5 555 грн.

Reno15 Pro 12/512 ГБ со скидкой стоит 33 333 грн. Прежняя цена: 39 999 грн.

Экономия: 6 666 грн.

Reno15 8/512 ГБ со скидкой стоит 27 999 грн. Прежняя цена: 29 999 грн.

Экономия: 2 000 грн.

Reno15 F 8/256 ГБ стоит 22 222 грн.

В качестве бонуса покупателям предлагается подарок.

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