Функция Android Fast Switch позволит использовать один и тот же номер на двух разных смартфонах, при условии, что оба устройства привязаны к одной учетной записи Google.

Это очень напоминает функцию Handoff от Apple, которая позволяет использовать один номер на двух разных iPhone. Правда, в случае с Apple данная возможность работает только с eSIM и пока поддерживается лишь некоторыми операторами, пишет techradar.com.

Ограниченная совместимость

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL Фото: The Guardian

Пока неясно, будут ли у Android Fast Switch аналогичные ограничения, но это вполне вероятно — некоторые фрагменты кода прямо указывают на то, что не все SIM-карты будут поддерживать эту функцию.

Возникают и другие вопросы: будет ли Android Fast Switch работать на всех Android-смартфонах или только на некоторых — например, возможно, функция будет доступна исключительно на устройствах линейки Google Pixel.

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Больше всего сейчас интересует, когда именно состоится запуск, но, раз упоминания функции уже появились в коде, будем надеяться, что ждать придется недолго, говорится в материале.

Люди, которые пользуются и iOS, и Android, хотели бы иметь возможность использовать один номер на разных операционных системах. Однако, для этого потребовалось бы тесное сотрудничество между Google и Apple, так что особо на это рассчитывать не стоит, считают эксперты.

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