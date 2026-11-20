Функція Android Fast Switch дасть змогу використовувати один і той самий номер на двох різних смартфонах, за умови, що обидва пристрої прив’язані до одного облікового запису Google.

Це дуже нагадує функцію Handoff від Apple, яка дозволяє використовувати один номер на двох різних iPhone. Щоправда, у випадку з Apple ця можливість працює лише з eSIM і поки що підтримується лише деякими операторами, пише techradar.com.

Обмежена сумісність

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL Фото: The Guardian

Поки що невідомо, чи будуть у Android Fast Switch аналогічні обмеження, але це цілком імовірно — деякі фрагменти коду прямо вказують на те, що не всі SIM-картки підтримуватимуть цю функцію.

Виникають і інші питання: чи працюватиме Android Fast Switch на всіх Android-смартфонах чи лише на деяких — наприклад, можливо, ця функція буде доступна виключно на пристроях лінійки Google Pixel.

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Зараз найбільше цікавить, коли саме відбудеться запуск, але, оскільки згадки про цю функцію вже з’явилися в коді, сподіваємося, що чекати доведеться недовго, йдеться в матеріалі.

Люди, які користуються як iOS, так і Android, хотіли б мати можливість використовувати один номер на різних операційних системах. Однак для цього знадобилася б тісна співпраця між Google та Apple, тож особливо на це розраховувати не варто, вважають експерти.

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