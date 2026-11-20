Стало відомо, коли серії Xiaomi 18, Redmi Note 18 та Turbo 6 з'являться в Україні.

Компанія Xiaomi готує до випуску кілька нових смартфонів. Серед них — базова модель Xiaomi 18, а також лінійки Redmi Note 18 і Redmi Turbo 6. Ця інформація стала відомою завдяки даним сертифікаційних органів та публікації популярного інсайдера Digital Chat Station, пише ximitime.com.

Вихід новинок та їхня доступність в Україні

Redmi Turbo 6 Фото: Redmi

Майбутній Xiaomi 18 (базова версія) стане компактним флагманом із вражаючими технічними характеристиками. Пристрій уже пройшов сертифікацію 3C у Китаї, яка підтвердила підтримку швидкої зарядки потужністю 100 Вт. Згідно з неофіційними даними, смартфон може отримати процесор Snapdragon 8 Elite Gen6, основну камеру з роздільною здатністю 200 Мп та акумулятор ємністю 7200 мА·год, однак сама компанія Xiaomi поки що не підтвердила цю інформацію.

Відео дня

Очікується, що серія Redmi Note 18 буде орієнтована на користувачів середнього сегмента та забезпечить тривалий час автономної роботи. Лінійка Redmi Turbo 6, про яку стало відомо ще кілька місяців тому, ймовірно, включатиме пристрої з великими екранами та продуктивністю флагманського рівня. Таким чином, напередодні Китайського Нового року покупці отримають широкий вибір: від компактних преміальних смартфонів до потужних пристроїв середнього класу з великими дисплеями.

Xiaomi 18 Pro та 18 Pro Max — вже анонсовані для міжнародного ринку. В Україні відкрито попередні замовлення, продаж розпочнеться 27 листопада 2026 року. Однак коли Xiaomi 18 з’явиться в Україні — невідомо.

Redmi Note 18 з’явиться в Європі та Україні після початку продажів у Китаї. А ось ситуація з Redmi Turbo 6 поки що неясна. За даними Фокусу, цей смартфон може з'явитися на українському ринку під іншою торговою маркою — POCO X9 Pro. Але це неточна інформація.

Дати виходу та додаткова інформація

Redmi Note 18 Фото: rootblog.pl

Інсайдер повідомив, що ігровий флагман Redmi K100 та інші подібні моделі не з’являться раніше лютого — їхній вихід перенесено на пізніший термін. Тим часом, за наявними даними, інші виробники також планують випустити близько трьох смартфонів з діагоналлю екрана понад 7 дюймів до настання Китайського Нового року.

Засновник і генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь нещодавно взяв участь у саміті бізнес-лідерів АТЕС (APEC) 2026 року в Шеньчжені. У його руках помітили смартфон білого кольору — багато хто припустив, що це саме базова модель Xiaomi 18, що лише підігріло чутки про її швидкий вихід на ринок.

Раніше ми писали про те, які смартфони отримали акумулятори ємністю 8000 мА·год і камери на 200 Мп. У Китаї розпочався продаж смартфонів Oppo Reno 17 та Reno 17 Pro. Вартість базової моделі Reno 17 починається від 3599 юанів (близько 532 доларів).