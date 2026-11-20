Стало известно, когда серии Xiaomi 18, Redmi Note 18 и Turbo 6 появятся в Украине.

Компания Xiaomi готовит к выпуску несколько новых смартфонов. В их число входят базовая модель Xiaomi 18, а также линейки Redmi Note 18 и Redmi Turbo 6. Эта информация стала известна благодаря данным сертификационных органов и публикации популярного инсайдера Digital Chat Station, пишет ximitime.com.

Выход новинок и доступность в Украине

Redmi Turbo 6 Фото: Redmi

Предстоящий Xiaomi 18 (базовая версия) будет представлять собой компактный флагман с впечатляющими техническими характеристиками. Устройство уже прошло сертификацию 3C в Китае, которая подтвердила поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Согласно неофициальным данным, смартфон может получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen6, основную камеру с разрешением 200 Мп и аккумулятор емкостью 7200 мАч, однако сама компания Xiaomi пока не подтвердила эти сведения.

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Ожидается, что серия Redmi Note 18 будет ориентирована на пользователей среднего сегмента и предложит длительное время автономной работы. Линейка Redmi Turbo 6, о которой стало известно еще несколько месяцев назад, вероятно, будет включать устройства с большими экранами и производительностью флагманского уровня. Таким образом, перед Китайским Новым годом покупатели получат широкий выбор: от компактных премиальных смартфонов до мощных аппаратов среднего класса с крупными дисплеями.

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max — уже анонсированы для международного рынка. В Украине открыты предзаказы, старт продаж начнется с 27 ноября 2026 г. Но когда в Украине появится Xiaomi 18, — неизвестно.

Redmi Note 18 появится в Европе и Украине после старта продаж в Китае. А вот ситуация с Redmi Turbo 6 пока не ясна. По данным Фокуса, этот смартфон может выйти на украинский рынок под иным брендом — POCO X9 Pro. Но это неточные сведения.

Сроки выхода и дополнительные подробности

Redmi Note 18 Фото: rootblog.pl

Инсайдер сообщил, что игровой флагман Redmi K100 и другие подобные модели не появятся раньше февраля — их релиз перенесен на более поздний срок. Тем временем, по имеющимся данным, другие производители также планируют выпустить около трех смартфонов с диагональю экрана более 7 дюймов до наступления Китайского Нового года.

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь недавно принял участие в саммите деловых лидеров АТЭС (APEC) 2026 года в Шэньчжэне. В руках у него заметили смартфон белого цвета — многие предположили, что это именно базовая модель Xiaomi 18, что лишь подогрело слухи о ее скором выходе.

Ранее писали о том, какие смартфоны получили батареи 8000 мАч и камеры 200 Мп. В Китае стартовали продажи смартфонов Oppo Reno 17 и Reno 17 Pro. Стоимость базовой модели Reno 17 начинается от 3599 юаней (около 532 долларов).