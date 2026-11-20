В Китае стартовали продажи смартфонов Oppo Reno 17 и Reno 17 Pro. Стоимость базовой модели Reno 17 начинается от 3599 юаней (около 532 долларов).

Новые модели вышли примерно через полгода после появления в Китае серии Oppo Reno 16. В этот раз компания сделала акцент на возможностях камер: обе модели поддерживают запись видео в формате 4K при использовании любого фокусного расстояния, пишет gizmochina.com.

Пока что Oppo Reno 17 и Reno 17 Pro в Украине не продаются.

Смартфоны Oppo Reno 17 та Reno 17 Pro Фото: gsmarena.com

Цены на новые смартфоны

Oppo Reno 17

8 ГБ + 256 ГБ: 535 долларов

12 ГБ + 256 ГБ: 565 долларов

12 ГБ + 512 ГБ: 595 долларов

12 ГБ + 1 ТБ: 725 долларов

Oppo Reno 17 Pro

8 ГБ + 256 ГБ: 620 долларов

12 ГБ + 256 ГБ: 680 долларов

12 ГБ + 512 ГБ: 740 долларов

Серия Oppo Reno 17

Оба смартфона оснащены плоскими LTPS-дисплеями с разрешением 1,5K. Примечательно, что в этом поколении версия Pro оказалась компактнее: она получила экран диагональю 6,32 дюйма, тогда как у стандартного Reno 17 диагональ дисплея составляет 6,56 дюйма. "Под капотом" Reno17 Pro установлен процессор Dimensity 8550 Super, тогда как базовая модель оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.

Видео дня

Что касается аккумуляторов, то Reno17 получил батарею емкостью 8000 мАч, а Reno17 Pro — 7250 мАч. Обе модели поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт. Конфигурации камер схожи, хотя основные сенсоры различаются.

В Reno17 Pro установлена ​​основная камера на 200 Мп, дополненная сверхширокоугольным объективом на 50 Мп и перископическим телеобъективом на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом. В стандартном Reno17 основной сенсор заменен на 50-мегапиксельный, при этом остальные две камеры остались прежними. Оба смартфона также оснащены фронтальной камерой на 50 Мп.

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Обе модели защищены по стандарту IP69K, имеют металлические рамки и встроенные в дисплей оптические сканеры отпечатков пальцев. Покупателям доступны четыре варианта расцветки: Qiyu Miao, Ice Moon White, Cocoa Brown и First Snow White.

Версия Qiyu Miao отличается особым оформлением — она выполнена по технологии "3D Ice Transparent Floating Process 2.0". Кроме того, блок камер в этой версии изготовлен из цельного куска стекла.

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