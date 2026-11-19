В Украине при тарифе 4,32 грн за кВт·ч балконные солнечные панели позволяют сэкономить до 3888 грн ежегодно. Фактическая экономия зависит от региона, ориентации и расположения панелей, а также от того, какую долю произведенной энергии жильцы успевают использовать.

Подключаемые солнечные панели хороши тем, что их достаточно просто включить в розетку, чтобы снизить ежемесячные расходы на электроэнергию или чтобы использовать в качестве резервного источника питания во время веерных отключений света в Украине.

Однако важно понимать, что у этого решения есть не только плюсы, пишет bgr.com. У использования подключаемых солнечных панелей имеются существенные недостатки, о которых следует знать как домовладельцам, так и арендаторам.

Сложности с оптимальным размещением солнечных панелей

Балконные солнечные панели Фото: kleinezeitung.at

Эффективность работы солнечных панелей зависит от их расположения, ориентации и угла наклона. Однако при установке подключаемой панели пользователь ограничен длиной кабелей и близостью к электрической розетке.

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Такие устройства часто называют "балконными солнечными панелями", поскольку один из самых удобных способов их размещения — закрепить панель на перилах. Для достижения наилучшего результата панель следует размещать в месте, куда не падает тень. По возможности ее стоит установить под углом 30–40 градусов, направив на юг — так она сможет улавливать солнечный свет в течение всего дня.

Также стоит учитывать время суток, когда солнечные панели работают наиболее эффективно. Пик выработки энергии обычно приходится на период с конца утра до середины дня. Если вы арендуете жилье, у вас может не быть возможности свободно выбирать место для установки такой панели. Однако, если у вас есть возможность выбора, постарайтесь разместить солнечную панель там, где она будет получать максимум солнечного света в период с 10:00 до 16:00 — это обеспечит наилучшую эффективность.

Балконные солнечные панели не сразу окупаются

Балконные солнечные панели Фото: wikimedia

Существует мнение, что подключаемые солнечные панели начинают приносить выгоду сразу же после того, как их включают в сеть. Это не совсем так.

Стоимость балконных солнечных электростанций зависит от комплектации и может составлять от 500 до 1500 долларов. Система мощностью 800 Вт при благоприятных условиях способна вырабатывать до 900 кВт·ч электроэнергии в год. В Украине при бытовом тарифе 4,32 грн за кВт·ч это позволяет сэкономить до 3888 грн ежегодно, или около 324 грн в месяц. Фактическая экономия зависит от региона, ориентации и расположения панелей, а также от того, какую долю произведенной электроэнергии жильцы успевают использовать.

Если стоимость панелей варьируется от 500 до 1500 долларов, то срок окупаемости системы за 500 долларов составит 5,5 лет, 1000 долларов — 11 лет, 1500 долларов — 16,5 лет.

Подключаемые панели уступают по эффективности системам на крыше

Солнечные панели на крыше Фото: unsplash.com

Если есть возможность установить полноценную солнечную электростанцию на крыше частного дома, она может оказаться выгоднее балконной системы. Например, установка соответствующей мощности способна вырабатывать около 14 000 кВт·ч электроэнергии в год. При действующем украинском тарифе 4,32 грн за кВт·ч потенциальная экономия составит до 60 480 грн ежегодно, или около 5040 грн в месяц.

Стоимость оборудования зависит от мощности и комплектации: например, установка на 10 кВт без аккумуляторов обходится примерно в 199–260 тыс. грн, а гибридная система с батареей на 10 кВт·ч — в 344–450 тыс. грн.

Риск поражения током или возникновения пожара

Возгорание солнечных панелей Фото: скриншот / YouTube

Такие панели позволяют снизить расходы на электроэнергию, подавая вырабатываемое электричество обратно в общую сеть через обычную розетку. Однако большинство домашних электросетей изначально не были рассчитаны на подобные нагрузки, поэтому существует реальный риск перегрузки электрической цепи.

Особенно опасно подключать солнечную панель через удлинитель, адаптер или сетевой фильтр: они могут перегреться из-за обратного потока энергии, идущего от панели.

В любом случае, стоит обратиться к квалифицированному электрику. Специалист проверит состояние электросети — допустимую нагрузку, расположение автоматических выключателей, качество изоляции, надежность соединений и другие параметры, — чтобы свести к минимуму риск поражения током или возгорания.

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