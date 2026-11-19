Фокус провел опрос среди читателей, чтобы выяснить, какие типы устройств они чаще всего запитывают от портативных зарядных станций. Ответы удивили редакцию.

Фокус задал читателям вопрос: "Какое устройство вы чаще всего подключаете к зарядной станции?". В опросе приняли участие 404 респондента.

Что украинцы подключают к зарядным станциям

Зарядная станция Jackery Фото: Jackery

Оказалось, что чаще всего портативные зарядные станции используются жителями Украины для питания таких устройств, как смартфоны, планшеты, смарт-часы. То есть, мелкая потребительская электроника заряжается от резервных источников чаще всего. Так ответил 51% респондентов.

А в остальном ответы были такими:

25% выбрали пункт "бытовая техника (холодильник, микроволновка, чайник)".

12% опрошенных назвали ноутбуки и роутеры.

6% указали, что питают от зарядок осветительные приборы

И еще 6% выбрали вариант "другое".

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Ранее мы писали о том, что найдена хорошая альтернатива Bluetti. В материале Фокус рассказал, что предлагает зарядная станция OSCAL PowerMax 1800 SE. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 1024 Вт·ч, обеспечивает номинальную выходную мощность 1800 Вт и поддерживает зарядку от солнечных панелей мощностью до 800 Вт.

Сообщали также, что мощная зарядная станция OSCAL PowerMax 2400 SE разработана для обеспечения работы критически важных электроприборов во время отключений света.