OSCAL PowerMax 2400 SE разработана для обеспечения работы критически важных электроприборов во время отключений света.

Благодаря аккумулятору емкостью 2016 Вт·ч и инвертору мощностью 2400 Вт, OSCAL PowerMax 2400 SE способна питать холодильник, газовый котел, освещение и различную электронику. Кроме того, она является более дешевой альтернативой аналогичным моделям от брендов EcoFlow и BLUETTI, передает Фокус.

OSCAL PowerMax 2400 SE заряжает ноутбук Фото: outdoormonster.de

Что известно про OSCAL PowerMax 2400 SE

OSCAL — китайская компания, которая, помимо зарядок, производит пользовательскую электронику.

Станция PowerMax 2400 SE состоит из нескольких блоков, установленных друг на друга. Они содержат аккумуляторы и инвертор. При этом внешних соединительных кабелей нет. Устройство довольно компактное, но тяжелое — 24,5 кг.

Видео дня

Что может питать PowerMax 2400 SE во время блекаута

LiFePO4-батарея емкостью 2016 Вт·ч и инвертор с номинальной выходной мощностью 2400 Вт (пиковая мощность — 4800 Вт) позволят одновременно питать холодильник и газовый котел. В среднем, холодильник потребляет 60–100 Вт, а котел — около 80–150 Вт (при работе насоса и вентилятора). Суммарно выходит около 180 Вт. Это значит, что зарядное устройство обеспечит 9–10 ч автономной работы. Один холодильник может проработать от 17 до 28 ч — продолжительность зависит от его энергоэффективности, температуры в помещении и частоты включения компрессора. Газовый котел со средним энергопотреблением 100 Вт в одиночку проработает 17 ч.

PowerMax 2400 SE легко запитает и ноутбук (60 Вт), Wi-Fi-роутер (10 Вт), зарядит смартфон (в среднем 15 Вт). Все эти гаджеты потребляют суммарно около 85 Вт, чего хватит на 20 ч работы.

Стиральная машина может потреблять 1500–2200 Вт, что приближается к предельной мощности станции (2400 Вт). Выполнение одного цикла стирки возможно, но тут многое зависит от конкретной модели стиралки и выбранной программы. Стоит учитывать, что во время работы машины остальные приборы должны быть отключены.

Одна конфорка электроплиты может потреблять 1000–2000 Вт, а одновременное использование нескольких конфорок может превысить допустимую нагрузку станции. Поэтому устройство лучше подходит для эпизодического приготовления пищи на одной конфорке, чем для питания всей плиты.

Опрос Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции? Опрос открыт до Цена Емкость (Вт·ч) и мощность (Вт) Скорость зарядки самой станции Вес и габариты Количество и типы разъемов (USB, розетки 220V) Бренд и отзывы Возможность подключения солнечных панелей Другие Голосувати

Примечание:

Приведенные показатели являются оценочными и основаны на полезной емкости аккумулятора (около 1714 Вт·ч) с учетом КПД преобразования энергии 85%. Фактическое время работы может отличаться в зависимости от энергопотребления техники и условий эксплуатации.

Функции зарядки и резервного питания

PowerMax 2400 SE поддерживает зарядку от сети переменного тока мощностью до 1500 Вт, что позволяет зарядить аккумулятор до 80% примерно за 1,3 часа (при соблюдении соответствующих условий). Также предусмотрена возможность зарядки от солнечных панелей мощностью до 1200 Вт (совместимые панели обычно приобретаются отдельно).

Встроенная функция ИБП (источника бесперебойного питания) переключает подключенное оборудование на питание от аккумулятора менее чем за 10 миллисекунд после отключения электроэнергии. Это полезно для роутеров, компьютеров и других устройств, которые должны продолжать работать при сбоях в электросети. Станция также поддерживает сквозную зарядку (pass-through charging): она может питать подключенные устройства, одновременно заряжая собственный аккумулятор.

Зарядная станция PowerMax 2400 SE Фото: truegear.com.au

Технические характеристики OSCAL PowerMax 2400 SE:

Емкость аккумулятора: 2016 Вт·ч

Тип аккумулятора: LiFePO4

Номинальная выходная мощность: 2400 Вт

Пиковая выходная мощность: 4800 Вт

Розетки переменного тока: 4

Порты USB-C: 2, мощностью до 100 Вт каждый

Порты USB-A: 4, мощностью до 18 Вт

Выходы постоянного тока: 2 разъема DC5521, автомобильная розетка и порт Anderson

Входная мощность от сети: до 1500 Вт

Входная мощность от солнечных панелей: до 1200 Вт

Срок службы аккумулятора: более 3500 циклов

Время переключения в режим ИБП: менее 10 мс

Размеры: 470 × 290 × 300 мм

Вес: около 24,5 кг

Цена и доступность в Украине

Модель OSCAL PowerMax 2400 SE можно купить на украинских маркетплейсах. Цены варьируются от 43 000 до 47 000 грн.

Ранее мы писали о том, что ОС Android нужно обязательно обновить в ноябре. Ноябрьский бюллетень безопасности Android охватывает смартфоны от разных брендов под управлением ОС Android 14–17. Google разделила исправления на два уровня патчей безопасности.