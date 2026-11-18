Ноябрьский бюллетень безопасности Android охватывает смартфоны от разных брендов под управлением ОС Android 14–17. Google разделила исправления на два уровня патчей безопасности.

Ноябрьские обновления безопасности Google 2026 года устраняют 216 уязвимостей в Android, в том числе несколько критических. Уязвимости затрагивают различные части ОС, а также аппаратные компоненты, используемые в смартфонах от разных производителей, пишет pcwelt.de.

Какие смартфоны под угрозой

Ноябрьский бюллетень безопасности Android охватывает все смартфоны под управлением Android 14–17. Google разделил исправления на два уровня патчей безопасности. Первый устраняет уязвимости в основных программных компонентах Android, а второй охватывает проблемы, затрагивающие ядро ​​Linux и аппаратные компоненты от производителей чипов.

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В обновлении исправлено 119 уязвимостей безопасности, в том числе восемь критических. Исправления Google охватывают три основные области: среду выполнения Android (ART), фреймворк Android и системный компонент.

Фреймворк Android получил исправления для 65 уязвимостей. Среди них CVE-2026-58868, критическая уязвимость удаленного выполнения кода (RCE). Такие уязвимости могут позволить злоумышленникам запускать вредоносный код на затронутом устройстве. Google заявляет, что для эксплуатации этой конкретной проблемы не требуются дополнительные привилегии или взаимодействие с пользователем.

Еще 53 уязвимости были исправлены в системном компоненте Android. К ним относятся критические уязвимости, связанные с удаленным выполнением кода, повышением привилегий и атаками типа "отказ в обслуживании". Одна из них — CVE-2026-58882, также известная как "SMS смерти", которая может нарушить работу сотовой связи с помощью специально созданного сообщения.

97 исправлений для чипов и аппаратных компонентов

Чипы Qualcomm Фото: qualcomm

В патче от 5 ноября исправлено 97 дополнительных уязвимостей в аппаратных компонентах. К ним относятся пять критических уязвимостей повышения привилегий в ядре Android, а также критическая проблема раскрытия информации в гипервизоре pKVM.

В уязвимости также вовлечены несколько производителей чипов. Они затрагивают графические процессоры ARM Mali и Imagination Technologies PowerVR, а также компоненты от MediaTek, Unisoc и Qualcomm. Только модемный компонент MediaTek содержит 8 критических уязвимостей.

Не каждый смартфон Android затронут каждой проблемой. Соответствующие уязвимости зависят от процессора, графического оборудования и других компонентов, установленных в конкретном устройстве. Поэтому производители должны внедрять исправления, применимые к их моделям.

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Системные обновления Google Play также приносят исправления

Google также распространяет исправления для 17 уязвимостей через системные обновления Google Play в рамках проекта Mainline. Эти обновления могут помочь устройствам получить улучшения безопасности независимо от полного обновления ОС. Это актуально для смартфонов, производители которых медленно предоставляют исправления безопасности или прекратили регулярные обновления прошивки. Однако поддержка более старых версий Android ограничена, особенно для Android 10–12.

Пользователям следует регулярно проверять статус системных обновлений Google Play. Эти обновления не связаны с обычными обновлениями приложений, загружаемыми через Google Play Store.

Смартфон Pixel 11 Pro Фото: cnet.com

Телефоны Pixel уже получают исправления безопасности

Google также опубликовала отдельный бюллетень обновлений Pixel за ноябрь. В нем перечислены 166 дополнительных уязвимостей, исправленных в ПО для устройств Pixel, в том числе 43 критические и 87 классифицированные как уязвимости высокого риска. Исправления касаются Pixel 6a и более новых моделей.

Google заявляет, что ей неизвестно о случаях атак, использующих эти уязвимости. Обновления безопасности для Pixel 6a запланированы до июля 2027 года, а для Pixel 7 — до октября 2027 года.

Когда другие Android-смартфоны получат обновления?

Смартфон Samsung Фото: Phone Arena

Хотя Google опубликовала исправления, фактическое распространение зависит от производителей смартфонов и, в некоторых случаях, от операторов мобильной связи. Samsung, как правило, выпускает обновления безопасности относительно быстро, в то время как некоторым другим брендам может потребоваться несколько недель или больше. Иными словами, в ноябре-декабре 2026 года они должны прийти.

Пользователи Android могут проверить уровень исправления безопасности своего устройства в настройках, обычно в разделе "О телефоне" или "Информация о программном обеспечении". Патч от 5 ноября 2026 года или более поздний включает исправления из обоих уровней ноябрьского патча безопасности.

Ранее сообщали, что смартфоны получают "SMS смерти". Пользователям Android рекомендуется установить последние доступные обновления безопасности: компания Google устранила критическую уязвимость, получившую название "SMS смерти" (SMS of Death).