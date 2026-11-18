Листопадовий бюлетень безпеки Android охоплює смартфони різних брендів, що працюють під управлінням ОС Android 14–17. Google розділила виправлення на два рівні патчів безпеки.

Листопадові оновлення безпеки Google за 2026 рік усувають 216 вразливостей в Android, зокрема кілька критичних. Вразливості стосуються різних частин ОС, а також апаратних компонентів, що використовуються у смартфонах різних виробників, пише pcwelt.de.

Які смартфони перебувають під загрозою

Листопадовий бюлетень безпеки Android охоплює всі смартфони під управлінням Android 14–17. Google розділив виправлення на два рівні патчів безпеки. Перший усуває вразливості в основних програмних компонентах Android, а другий охоплює проблеми, що стосуються ядра Linux та апаратних компонентів від виробників чіпів.

У цьому оновленні виправлено 119 вразливостей безпеки, зокрема вісім критичних. Виправлення від Google охоплюють три основні сфери: середовище виконання Android (ART), фреймворк Android та системний компонент.

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Фреймворк Android отримав виправлення для 65 вразливостей. Серед них — CVE-2026-58868, критична вразливість, що дозволяє віддалено виконати код (RCE). Такі вразливості можуть дозволити зловмисникам запускати шкідливий код на ураженому пристрої. Google заявляє, що для експлуатації цієї конкретної проблеми не потрібні додаткові привілеї або взаємодія з користувачем.

Ще 53 вразливості було виправлено в системному компоненті Android. Серед них — критичні вразливості, пов’язані з віддаленим виконанням коду, підвищенням привілеїв та атаками типу "відмова в обслуговуванні". Одна з них — CVE-2026-58882, також відома як "SMS смерті", яка може порушити роботу стільникового зв’язку за допомогою спеціально створеного повідомлення.

97 виправлень для мікросхем та апаратних компонентів

Чіпи Qualcomm Фото: qualcomm

У оновленні від 5 листопада виправлено 97 додаткових вразливостей у апаратних компонентах. До них належать п’ять критичних вразливостей, пов’язаних із підвищенням привілеїв у ядрі Android, а також критична проблема розкриття інформації в гіпервізорі pKVM.

У цій вразливості також задіяно кілька виробників мікросхем. Вона стосується графічних процесорів ARM Mali та Imagination Technologies PowerVR, а також компонентів від MediaTek, Unisoc і Qualcomm. Лише модемний компонент MediaTek містить 8 критичних вразливостей.

Не кожен смартфон на базі Android зазнає кожної з цих проблем. Відповідні вразливості залежать від процесора, графічного обладнання та інших компонентів, встановлених у конкретному пристрої. Тому виробники повинні впроваджувати виправлення, що стосуються саме їхніх моделей.

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Системні оновлення Google Play також містять виправлення

Google також розповсюджує виправлення для 17 вразливостей через системні оновлення Google Play у рамках проєкту Mainline. Ці оновлення можуть допомогти пристроям отримати покращення безпеки незалежно від повного оновлення ОС. Це актуально для смартфонів, виробники яких повільно надають виправлення безпеки або припинили регулярні оновлення прошивки. Однак підтримка старіших версій Android обмежена, особливо для Android 10–12.

Користувачам слід регулярно перевіряти стан системних оновлень Google Play. Ці оновлення не пов’язані зі звичайними оновленнями додатків, які завантажуються через Google Play Store.

Смартфон Pixel 11 Pro Фото: cnet.com

Смартфони Pixel вже отримують оновлення безпеки

Google також опублікувала окремий бюлетень оновлень для Pixel за листопад. У ньому перелічено 166 додаткових вразливостей, виправлених у програмному забезпеченні для пристроїв Pixel, зокрема 43 критичні та 87, класифікованих як вразливості високого ризику. Виправлення стосуються Pixel 6a та новіших моделей.

Google заявляє, що їй нічого не відомо про випадки атак, у яких використовуються ці вразливості. Оновлення безпеки для Pixel 6a заплановано до липня 2027 року, а для Pixel 7 — до жовтня 2027 року.

Коли інші смартфони на базі Android отримають оновлення?

Смартфон Samsung Фото: Phone Arena

Хоча Google опублікувала виправлення, фактичне розповсюдження залежить від виробників смартфонів і, в деяких випадках, від операторів мобільного зв’язку. Samsung, як правило, випускає оновлення безпеки відносно швидко, тоді як деяким іншим брендам може знадобитися кілька тижнів або більше. Іншими словами, у листопаді-грудні 2026 року вони мають з’явитися.

Користувачі Android можуть перевірити рівень виправлення безпеки свого пристрою в налаштуваннях, зазвичай у розділі "Про телефон" або "Інформація про програмне забезпечення". Патч від 5 листопада 2026 року або пізніший містить виправлення з обох рівнів листопадового патчу безпеки.

Раніше повідомлялося, що смартфони отримують "SMS смерті". Користувачам Android рекомендується встановити останні доступні оновлення безпеки: компанія Google усунула критичну вразливість, яка отримала назву "SMS смерті" (SMS of Death).