Користувачам Android рекомендується встановити останні доступні оновлення безпеки: компанія Google усунула критичну вразливість, яка отримала назву "SMS смерті" (SMS of Death).

Ця вразливість дає змогу зловмисникам порушити роботу мобільного зв’язку на смартфоні, надіславши спеціально сформоване текстове повідомлення. Для здійснення атаки одержувачу навіть не потрібно відкривати чи бачити це повідомлення, пише techrepublic.com.

Що відомо про цю проблему

Ця вразливість дає змогу зловмисникам порушити роботу мобільного зв"язку на смартфоні Фото: androidpolice.com

Проблема стосується механізму обробки повідомлень WAP Push в Android — це тип SMS-повідомлень, що використовуються для налаштування параметрів оператора зв’язку або передачі мультимедійних даних. Помилка в процесі обробки цих повідомлень операційною системою може призвести до збою системного компонента, що відповідає за функції стільникового зв’язку. Оскільки повідомлення обробляється ще до того, як воно потрапить у додаток для обміну повідомленнями, користувач може навіть не помітити, що сталося щось незвичайне.

Видео дня

За словами дослідника з питань безпеки Марка Блащика, який повідомив про цю проблему в Google, успішна атака може перервати поточну телефонну розмову, тимчасово відключити стільниковий зв’язок або спричинити повторювані збої, якщо шкідливе повідомлення буде надіслано знову. У більш серйозних випадках багаторазові збої можуть призвести до переведення пристрою в режим відновлення (recovery mode). Крім того, подібні порушення можуть вплинути на можливість здійснення екстрених дзвінків, що робить цю вразливість особливо небезпечною.

Блащик відтворив проблему на смартфоні Google Pixel 9 та кількох моделях Samsung Galaxy. Також було опубліковано приклад реалізації атаки (proof-of-concept).

Які версії Android зазнали впливу?

Смартфон з ОС Android 17 Фото: Android Central

Google включила виправлення до листопадового бюлетеня безпеки Android за 2026 рік. Оновлення стосується версій Android 14, Android 15, Android 16, Android 16 QPR2 та Android 17. Необхідний рівень виправлень безпеки — щонайменше від 1 листопада 2026 року.

Версії Android 12 та Android 13 не увійшли до опублікованого Google списку виправлених версій. Дослідник повідомив, що йому вдалося відтворити вразливість на пристроях із старішими версіями ПЗ. У зв’язку з цим власникам таких пристроїв рекомендується перевірити, чи випустив виробник виправлення безпеки, призначені саме для їхньої моделі. Деякі виробники могли включити виправлення навіть у більш ранні збірки ПЗ.

Важливо розуміти, що випуск патча безпеки не означає, що всі сумісні смартфони отримають його миттєво. Графік розповсюдження оновлень залежить від виробника, моделі пристрою та оператора мобільного зв’язку. Більш рання дата випуску патча не обов’язково свідчить про вразливість смартфона, оскільки виробники можуть впроваджувати окремі виправлення в уже існуючі версії прошивок.

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Як перевірити свій телефон

Користувачі Android можуть дізнатися дату випуску патча безпеки в налаштуваннях пристрою. На смартфонах Google Pixel та багатьох інших моделях потрібно відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Про телефон", вибрати пункт "Версія Android" і знайти дату оновлення системи безпеки.

На пристроях Samsung Galaxy цю інформацію можна знайти за таким шляхом: "Налаштування" — "Про телефон" — "Інформація про ПЗ" — "Рівень виправлень системи безпеки Android". Після цього можна перейти до розділу "Налаштування" — "Оновлення ПЗ" — "Завантаження та встановлення", щоб перевірити наявність доступних оновлень.

Ключовим орієнтиром для виправлення, згаданого в бюлетені Google, є дата випуску патча — щонайменше з 1 листопада 2026 року або пізніша. Якщо встановлене оновлення датоване більш ранньою датою, користувачам слід встановити всі доступні оновлення безпеки та ознайомитися з інформацією від виробника.

Ця вразливість наочно демонструє, чому оновлення безпеки є важливими, навіть якщо вони не додають помітних нових функцій. Смартфону не обов’язково отримувати масштабне оновлення версії Android, щоб у ньому з’явилося важливе виправлення системи безпеки. Наразі перевірка встановленого патча та встановлення найсвіжішого доступного оновлення — це найефективніші заходи, яких можуть вжити власники Android-пристроїв.

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