Пользователям Android рекомендуется установить последние доступные обновления безопасности: компания Google устранила критическую уязвимость, получившую название "SMS смерти" (SMS of Death).

Уязвимость позволяет злоумышленникам нарушить работу сотовой связи на смартфоне, отправив специально сформированное текстовое сообщение. Для проведения атаки получателю даже не нужно открывать или видеть это сообщение, пишет techrepublic.com.

Что известно о проблеме

Уязвимость позволяет злоумышленникам нарушить работу сотовой связи на смартфоне Фото: androidpolice.com

Проблема затрагивает механизм обработки сообщений WAP Push в Android — это тип SMS-сообщений, используемых для настройки параметров оператора связи или передачи мультимедийных данных. Ошибка в процессе обработки этих сообщений операционной системой может привести к сбою системного компонента, отвечающего за функции сотовой связи. Поскольку сообщение обрабатывается еще до того, как оно попадет в приложение для обмена сообщениями, пользователь может даже не заметить, что произошло что-то необычное.

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По словам исследователя безопасности Марка Блащика, который сообщил об этой проблеме в Google, успешная атака может прервать текущий телефонный разговор, временно отключить сотовую связь или вызвать повторяющиеся сбои, если вредоносное сообщение будет доставлено снова. В более серьезных случаях многократные сбои могут привести к переводу устройства в режим восстановления (recovery mode). Кроме того, подобные нарушения могут затронуть возможность совершения экстренных вызовов, что делает данную уязвимость особенно опасной.

Блащик воспроизвел проблему на смартфоне Google Pixel 9 и нескольких моделях Samsung Galaxy. Также был опубликован пример реализации атаки (proof-of-concept).

Какие версии Android затронуты?

Смартфон с ОС Android 17 Фото: Android Central

Google включила исправление в ноябрьский бюллетень безопасности Android за 2026 год. Обновление затрагивает версии Android 14, Android 15, Android 16, Android 16 QPR2 и Android 17. Необходимый уровень исправлений безопасности — минимум от 1 ноября 2026 г.

Версии Android 12 и Android 13 в опубликованный Google список исправленных версий не вошли. Исследователь сообщил, что ему удалось воспроизвести уязвимость на устройствах с более старыми версиями ПО. В связи с этим владельцам таких устройств рекомендуется проверить, выпустил ли производитель исправления безопасности, предназначенные именно для их модели. Некоторые производители могли включить исправление даже в более ранние сборки ПО.

Важно понимать, что выпуск патча безопасности не означает, что все совместимые смартфоны получат его мгновенно. График распространения обновлений зависит от производителя, модели устройства и оператора мобильной связи. Более ранняя дата выпуска патча не обязательно свидетельствует об уязвимости смартфона, поскольку производители могут внедрять отдельные исправления в уже существующие версии прошивок.

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Как проверить свой телефон

Пользователи Android могут узнать дату выпуска патча безопасности в настройках устройства. На смартфонах Google Pixel и многих других моделях нужно открыть "Настройки", перейти в раздел "О телефоне", выбрать пункт "Версия Android" и найти дату обновления системы безопасности.

На устройствах Samsung Galaxy эта информация находится по пути: "Настройки" — "О телефоне" — "Сведения о ПО" — "Уровень исправлений системы безопасности Android". После этого можно перейти в раздел "Настройки" — "Обновление ПО" — "Загрузка и установка", чтобы проверить наличие доступных обновлений.

Ключевым ориентиром для исправления, упомянутого в бюллетене Google, является дата патча — минимум с 1 ноября 2026 года или более поздняя. Если установленное обновление датировано более ранним числом, пользователям следует установить все доступные обновления безопасности и ознакомиться с информацией от производителя.

Данная уязвимость наглядно показывает, почему обновления безопасности важны, даже если они не привносят заметных новых функций. Смартфону не обязательно получать масштабное обновление версии Android, чтобы в нем появилось важное исправление системы безопасности. На данный момент проверка установленного патча и установка самого свежего доступного обновления — это наиболее эффективные меры, которые могут предпринять владельцы Android-устройств.

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