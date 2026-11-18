Smart Band 11 способен заменить недорогие часы тем, которому нужны уведомления, фитнес-функции и контроль сна, но не нужны GPS и звонки "с запястья".

Компания Xiaomi официально представила фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 11 на международном рынке. Новинка получила более яркий AMOLED-дисплей, расширенные функции отслеживания показателей здоровья, обновленный дизайн корпуса и увеличенное время автономной работы, сообщает Фокус.

Цены и доступность в Украине

При стартовой цене 59,90 евро (около 3000 грн — прим. ред.) Smart Band 11 предлагает пользователям более продвинутые возможности для контроля физической формы, сохраняя при этом легкость и компактность, которые сделали эту серию популярной.

Гаджет может конкурировать с такими смарт-часами, как Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, Amazfit Bip 6 и Huawei Watch Fit 4. В Украине он продается по цене примерно в 4000 грн.

Видео дня

Смарт-браслет Xiaomi Smart Band 11 Фото: Xiaomi

Что известно о фитнес-трекере Xiaomi Smart Band 11

Xiaomi Smart Band 11 получил 1,72-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 2000 нит. Благодаря этому изображение остается четким даже на улице, в том числе при ярком солнечном свете. Особое внимание было уделено дизайну: устройство выполнено в изогнутом корпусе увеличенной ширины, толщина которого составляет около 9,9 мм, а вес — всего 15,58 г, пишет ximitime.com.

Фитнес-браслет оснащен новым сенсорным модулем (2 светодиода и 2 фотодиода) для измерения частоты сердечных сокращений; по заявлению Xiaomi, точность достигает 98,2%. Улучшены и функции отслеживания сна: точность определения момента засыпания выросла на 11%, а точность распознавания фаз сна — на 14%. Также предусмотрены мониторинг вариабельности сердечного ритма (ВСР) во время сна, измерение уровня кислорода в крови (SpO2), контроль уровня стресса, дыхательные упражнения и функции для отслеживания женского здоровья.

Для любителей спорта предусмотрено более 150 режимов тренировок. Устройство обладает классом водонепроницаемости 5ATM, что позволяет использовать его во время плавания и других водных активностей.

Опрос Обогреватель какого бренда вы используете, или планируете купить? Опрос открыт до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Другой бренд Голосувати

HyperOS 4, NFC и 21 день автономной работы

Xiaomi Smart Band 11 работает под управлением операционной системы HyperOS 4 и совместим как с Android, так и с iOS (поддерживаются Android 8, iOS 14 и более новые версии).

Внутри устройства установлен аккумулятор емкостью 233 мАч. Xiaomi заявляет, что при определенных условиях использования устройство способно проработать от одного заряда до 21 дня, а в режиме умеренного использования — до 18 дней. В соответствующих версиях предусмотрена поддержка NFC, что позволяет совершать бесконтактные платежи прямо с запястья (там, где это поддерживается).

Xiaomi Smart Band 11 на руке Фото: Xiaomi

Xiaomi также предлагает более оригинальные варианты своего новейшего фитнес-трекера. Версия Unibody выполнена в цельном алюминиевом корпусе, изготовленном с применением 12 высокоточных технологических процессов, включая обработку на станках с ЧПУ (CNC). Одним из наиболее примечательных цветовых решений здесь является "лавандово-фиолетовый" (Lavender Purple).

Версия Ceramic, в свою очередь, отличается гладкой керамической поверхностью, придающей устройству более изысканный вид по сравнению со стандартными моделями.

Ранее писали о бюджетных смартфонах от 9 000 грн. В обзоре Фокуса — модели Samsung Galaxy A17 5G, Moto G Stylus 2026 и Xiaomi Redmi Note 15 5G.