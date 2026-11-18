Smart Band 11 може замінити недорогий годинник тим, кому потрібні сповіщення, фітнес-функції та контроль сну, але не потрібні GPS і дзвінки "із зап’ястя".

Компанія Xiaomi офіційно представила фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 11 на міжнародному ринку. Новинка отримала яскравіший AMOLED-дисплей, розширені функції відстеження показників здоров’я, оновлений дизайн корпусу та збільшений час автономної роботи, повідомляє Фокус.

Ціни та доступність в Україні

За стартовою ціною 59,90 євро (приблизно 3000 грн — прим. ред.) Smart Band 11 пропонує користувачам більш просунуті можливості для контролю фізичної форми, зберігаючи водночас легкість і компактність, які зробили цю серію популярною.

Цей гаджет може конкурувати з такими смартгодинниками, як Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, Amazfit Bip 6 та Huawei Watch Fit 4. В Україні він продається за ціною приблизно 4000 грн.

Видео дня

Смартбраслет Xiaomi Smart Band 11 Фото: Xiaomi

Що відомо про фітнес-трекер Xiaomi Smart Band 11

Xiaomi Smart Band 11 отримав 1,72-дюймовий AMOLED-екран із піковою яскравістю 2000 ніт. Завдяки цьому зображення залишається чітким навіть на вулиці, зокрема під яскравим сонячним світлом. Особливу увагу було приділено дизайну: пристрій виконано у вигнутому корпусі збільшеної ширини, товщина якого становить приблизно 9,9 мм, а вага — всього 15,58 г, пише ximitime.com.

Фітнес-браслет оснащений новим сенсорним модулем (2 світлодіоди та 2 фотодіоди) для вимірювання частоти серцевих скорочень; за заявою Xiaomi, точність сягає 98,2%. Покращено також функції відстеження сну: точність визначення моменту засинання зросла на 11%, а точність розпізнавання фаз сну — на 14%. Також передбачені моніторинг варіабельності серцевого ритму (ВСР) під час сну, вимірювання рівня кисню в крові (SpO2), контроль рівня стресу, дихальні вправи та функції для відстеження жіночого здоров’я.

Для любителів спорту передбачено понад 150 режимів тренувань. Пристрій має клас водонепроникності 5ATM, що дає змогу використовувати його під час плавання та інших водних видів активності.

Опитування Обігрівач якого бренду ви використовуєте, або плануєте придбати? Опитування відкрите до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Інший бренд Голосувати

HyperOS 4, NFC та 21 день автономної роботи

Xiaomi Smart Band 11 працює під управлінням операційної системи HyperOS 4 і сумісний як з Android, так і з iOS (підтримуються Android 8, iOS 14 та новіші версії).

Усередині пристрою встановлено акумулятор ємністю 233 мА·год. Xiaomi заявляє, що за певних умов використання пристрій здатний пропрацювати від одного заряду до 21 дня, а в режимі помірного використання — до 18 днів. У відповідних версіях передбачена підтримка NFC, що дає змогу здійснювати безконтактні платежі прямо із зап’ястя (там, де це підтримується).

Xiaomi Smart Band 11 на руці Фото: Xiaomi

Xiaomi також пропонує більш оригінальні варіанти свого новітнього фітнес-трекера. Версія Unibody виконана у суцільному алюмінієвому корпусі, виготовленому із застосуванням 12 високоточних технологічних процесів, зокрема обробки на верстатах з ЧПУ (CNC). Одним із найвизначніших колірних рішень тут є "лавандово-фіолетовий" (Lavender Purple).

Версія Ceramic своєю чергою вирізняється гладкою керамічною поверхнею, яка надає пристрою більш вишуканого вигляду порівняно зі стандартними моделями.

Раніше ми писали про бюджетні смартфони від 9 000 грн. У огляді Фокусу — моделі Samsung Galaxy A17 5G, Moto G Stylus 2026 та Xiaomi Redmi Note 15 5G.