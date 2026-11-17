У огляді Фокусу — моделі Samsung Galaxy A17 5G, Moto G Stylus 2026 та Xiaomi Redmi Note 15 5G.

Хороший смартфон — це не обов’язково дорогий смартфон. Фокус звернув увагу на 3 гаджети, які цілком можуть задовольнити основні потреби будь-якого користувача, причому не за всі гроші світу.

Samsung Galaxy A17 5G

Смартфон Samsung Galaxy A17 5G Фото: Foundry

Для Galaxy A17 передбачено один із найтриваліших термінів програмної підтримки: виробник гарантує оновлення ОС та регулярні патчі безпеки протягом 6 років — аж до 2031 року. Завдяки яскравому 6,7-дюймовому AMOLED-екрану та сканеру відбитків пальців, вбудованому в кнопку живлення, не дивно, що видання Android Central називає цю модель "найкращим недорогим Android-смартфоном".

Хоча пристрій оснащений лише 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті, у ньому передбачено слот для картки microSD, а частину постійної пам’яті можна використовувати як додаткову оперативну. Galaxy A17 не можна назвати надпотужним, однак, за оцінкою PCMag, він "без проблем справляється з повсякденними завданнями".

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Камери також досить непогані для своєї цінової категорії. Galaxy A17 оснащений потрійним модулем (50 Мп, 5 Мп, 2 Мп): на думку експертів CNET, він здатний "зафіксувати те, що відбувається, без зайвого розмиття", а в Phone Arena відзначають "загалом приємну якість знімків". Смартфон отримав ємний акумулятор на 5000 мА·год, якого вистачить на цілий день роботи. На жаль, у нього немає функції бездротової зарядки. Також пристрій не підтримує повноцінні функції Galaxy AI, хоча в ньому доступні асистент Gemini та функція "Обвести та знайти" (Circle to Search).

Ціна в Україні: від 8 800 грн до 10 500 грн.

Moto G Stylus 2026

Смартфон Moto G Stylus 2026 Фото: Motorola

Модель Moto G Stylus 2026 — один із небагатьох бюджетних смартфонів, оснащених вбудованим стилусом. Це робить його чудовим вибором для тих, кому потрібна висока точність під час виконання творчих завдань. Обсяг пам'яті можна збільшити за допомогою картки microSD. До речі, наявність слота для картки пам'яті, як і роз'єму 3,5 мм для навушників, — рідкість для сучасних смартфонів.

Пристрій оснащений великим 6,7дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 5000 ніт, що робить його зручнішим для використання на вулиці порівняно з такими моделями, як Google Pixel 10a або iPhone 17e. Хоча результати в бенчмарках не найвищі, за оцінкою порталу Phone Arena, смартфон "має достатній запас потужності для повсякденних завдань: перегляду веб-сторінок, стрімінгу контенту та невимогливих ігор". Крім того, на пристрої попередньо встановлено сервіси Gemini, Copilot і Perplexity — вбудовані функції на базі штучного інтелекту.

Однією з сильних сторін Moto G Stylus 2026 є час автономної роботи. Смартфон оснащений ємним акумулятором на 5200 мА·год: за результатами тестування PCMag, при звичайному використанні заряду вистачає "майже на 2 дні". Також підтримується швидка зарядка: 68 Вт при дротовому підключенні та 15 Вт — при бездротовому. Для забезпечення безпеки передбачені сканер відбитків пальців (вбудований в екран) та функція розпізнавання обличчя. Однак виробник обіцяє лише 2 великі оновлення ОС Android — це досить скромний показник, зважаючи на те, що деякі конкурентні бюджетні Android-смартфони можуть отримувати підтримку протягом 5 років.

Ціна в Україні: від 16 000 грн до 22 000 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 5G

Смартфон Xiaomi Redmi Note 15 5G Фото: gsmarena.com

Xiaomi Redmi Note 15 5G — чудова альтернатива Samsung Galaxy A17 5G, якщо ви шукаєте доступний Android-смартфон із якісним дисплеєм, гідними камерами та тривалим часом автономної роботи. Пристрій вирізняється тонким корпусом (всього 7,35 мм) і невеликою вагою (178 г), завдяки чому його зручно носити з собою. Смартфон доступний у різних конфігураціях: з 6 ГБ або 8 ГБ оперативної пам’яті та вбудованим накопичувачем об’ємом до 512 ГБ, з можливістю розширення за допомогою карт пам’яті microSD.

Однією з головних переваг моделі є 6,77-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 3200 ніт. Екран чудово підходить для перегляду відео, користування соціальними мережами та ігор. Усередині смартфона встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, який легко справляється з повсякденними завданнями, багатозадачністю та невимогливими іграми. Також передбачена підтримка мереж 5G, а працює пристрій під керуванням фірмової оболонки Xiaomi — HyperOS.

Система камер включає основний сенсор на 108 Мп з оптичною стабілізацією зображення та надширококутний об'єктив на 8 Мп. Для селфі передбачена 20-мегапіксельна фронтальна камера. Основний модуль дозволяє робити детальні знімки при хорошому освітленні, а оптична стабілізація допомагає уникнути розмиття, спричиненого тремтінням рук. Крім того, смартфон підтримує запис відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду.

Ще одна сильна сторона — автономність. Redmi Note 15 5G оснащений акумулятором ємністю 5520 мА·год і підтримує дротову швидку зарядку потужністю 45 Вт. Серед інших особливостей — захист від пилу та вологи за стандартом IP66, вбудований у дисплей сканер відбитків пальців, стереодинаміки з підтримкою технології Dolby Atmos та модуль NFC. Xiaomi обіцяє випускати оновлення безпеки протягом 6 років, що робить цей смартфон особливо привабливим вибором.

Ціна в Україні: від 9 500 грн до 13 000 грн.

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