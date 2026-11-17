До огляду Фокусу увійшли обігрівачі Xiaomi Mi Smart Space Heater S, Hyundai HHC2001SB, Termia OPTIMA+ Smart, Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi та Olimpia Splendid Caleo Glass Wi-Fi.

В Україні популярні обігрівачі з підтримкою Wi-Fi, керуванням через додаток та електронними термостатами. Саме такі моделі й мають приставку "смарт". Фокус підібрав для вас 5 найпопулярніших моделей, які українці купують найчастіше.

Обігрівач Xiaomi Mi Smart Space Heater S

Обігрівач Xiaomi Mi Smart Space Heater S Фото: mistore.dk

Смартобігрівач від Xiaomi подобається покупцям завдяки функціоналу та доступній ціні. Він працює за принципом конвекції, ним також можна керувати за допомогою смартфона. Конвектор можна підключити до Wi-Fi, а потім налаштувати для нього графік роботи через додаток. Площа обігріву досить велика — максимум 25 кв. м.

Технічні характеристики:

Потужність нагрівання: 2200 Вт

Рекомендована площа приміщення: 21–25 кв. м

Температурні режими: 18, 20, 22, 24, 26 та 28 °C

Підключення: Wi-Fi (2,4 ГГц)

Таймер у додатку: 0–12 год

Вбудований таймер: 1, 3, 5 або 9 год

Габарити: 780 × 216 × 526 мм

Вага: 5,7 кг

Видео дня

Ціна в Україні: близько 5 150 грн.

Смартобігрівач Hyundai HHC2001SB

Смартобігрівач Hyundai HHC2001SB Фото: obi.cz

Обігрівач Hyundai HHC2001SB виглядає дуже стильно завдяки скляній передній панелі. Він оснащений Wi-Fi-модулем, завдяки чому ним можна керувати за допомогою додатка Tuya Smart. Користувачі зможуть легко регулювати температуру, обираючи між режимами "Комфорт" та "Економ". Модель здатна обігріти приміщення площею до 20 кв. м. Серед додаткових переваг: функції виявлення відкритого вікна та захисту від замерзання.

Технічні характеристики:

Потужність нагрівання: 2000 Вт

Рекомендована площа приміщення: до 20 кв. м

Нагрівальний елемент: X-подібний

Керування: електронне, з вбудованим Wi-Fi

Мобільний додаток: Tuya Smart

Режими роботи: "Комфорт" та "Економ"

Таймер: 24 год

Захист: IP24, захист від перегріву та перекидання

Встановлення: настінне або підлогове

Передня панель: загартоване скло

Ціна в Україні: 5 800 грн.

Український обігрівач Termia OPTIMA+ Smart

Обігрівач Termia OPTIMA Фото: Termia

Український виробник пропонує обігрівач Termia OPTIMA+ Smart із вбудованим Wi-Fi-модулем. Користувачі зможуть регулювати температуру та встановлювати графік роботи за допомогою таймера, не відпускаючи смартфон із рук. Конвектор можна кріпити на стіну. Передбачена функція захисту від надмірної вологи. Він коштує дешевше за конкурентів, тож стане вигідною покупкою.

Технічні характеристики:

Потужність нагрівання: 2000 Вт

Рекомендована площа приміщення: до 20 кв. м

Нагрівальний елемент: закритого типу

Термостат: електронний

Підключення: вбудований Wi-Fi

Ступінь захисту: IP24

Країна-виробник: Україна

Гарантія: 2 роки

Ціна в Україні: близько 4 400 грн.

Електричний обігрівач Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi

Електричний обігрівач Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi Фото: instalco.md

Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi підходить для приміщень площею близько 15 кв. м. Це важливо враховувати під час покупки. Однак його компактність — це перевага, оскільки модель можна розмістити в будь-якій кімнаті. Wi-Fi-модуль дозволить керувати ним дистанційно через фірмовий додаток Cozytouch.

Технічні характеристики:

Потужність нагрівання: 1500 Вт

Рекомендована площа приміщення: до 15 кв. м

Термостат: електронний

Підключення: вбудований Wi-Fi

Мобільний додаток: Cozytouch

Встановлення: настінне

Розміри: приблизно 687 × 461 × 114 мм

Ціна в Україні: 5 800 грн.

"Розумний" обігрівач Olimpia Splendid Caleo Glass Wi-Fi

"Розумний" обігрівач Olimpia Splendid Caleo Glass Wi-Fi Фото: leroymerlin.it

Caleo Glass Wi-Fi — найдорожчий "розумний" обігрівач у нашому огляді. Він має преміальний дизайн і підійде для вітальні або спальні. Модель також оснащена сенсорним дисплеєм та можливістю керування зі смартфона через додаток OS Home. Конвектор зручний тим, що його можна як встановити на стіну, так і просто поставити на підлогу. Обігрівач вирізняється наявністю двох рівнів потужності, еко-режиму та тижневого таймера.

Технічні характеристики:

Максимальна потужність нагрівання: 2000 Вт

Рівні потужності: 1000 і 2000 Вт

Максимальний об’єм приміщення, що обігрівається: до 25 кв. м

Регулювання температури: 15–50 °C

Підключення: вбудований Wi-Fi

Мобільний додаток: OS Home

Керування: сенсорна панель, додаток

Таймер: 24-годинний та тижневий графік роботи

Функції безпеки: захист від перегріву, запобіжний термостат, блокування від дітей

Встановлення: настінне або підлогове

Ціна в Україні: 8 300 грн.

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Як вибрати "розумний" обігрівач?

Xiaomi Mi Smart Space Heater S пропонує гарний баланс ціни, потужності та інтелектуальних функцій. HHC2001SB від Hyundai — альтернатива для покупців, які віддають перевагу зручності та мінімалізму, а український Termia OPTIMA+ Smart — один із більш доступних варіантів потужністю 2000 Вт.

Модель Atlantic потужністю 1500 Вт краще підходить для невеликих приміщень, тоді як Olimpia Splendid Caleo Glass Wi-Fi відрізняється більш преміальним дизайном та додатковими функціями планування.

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