В обзор Фокуса попали обогреватели Xiaomi Mi Smart Space Heater S, Hyundai HHC2001SB, Termia OPTIMA+ Smart, Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi и Olimpia Splendid Caleo Glass Wi-Fi.

В Украине популярны обогреватели, поддерживающие Wi-Fi, управление через приложение и электронными термостатами. Именно такие модели и имеют приставку "смарт". Фокус собрал для вас 5 знаковых вариантов, которые украинцы покупают чаще всего.

Обогреватель Xiaomi Mi Smart Space Heater S

Обогреватель Xiaomi Mi Smart Space Heater S Фото: mistore.dk

Смарт-обогреватель от Xiaomi нравится покупателям из-за функционала и доступной цены. Он работает по принципу конвекции, им также можно управлять с помощью смартфона. Конвектор можно подключить к Wi-Fi и потом выстроить для него график работы через приложение. Площадь обогрева достаточно большая — максимум 25 кв. м.

Технические характеристики:

Мощность нагрева: 2200 Вт

Рекомендуемая площадь помещения: 21–25 кв. м

Температурные режимы: 18, 20, 22, 24, 26 и 28°C

Подключение: Wi-Fi (2,4 ГГц)

Таймер в приложении: 0–12 ч

Встроенный таймер: 1, 3, 5 или 9 ч

Габариты: 780 × 216 × 526 мм

Вес: 5,7 кг

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Цена в Украине: около 5 150 грн.

Смарт-обогреватель Hyundai HHC2001SB

Смарт-обогреватель Hyundai HHC2001SB Фото: obi.cz

Обогреватель Hyundai HHC2001SB выглядит очень стильно благодаря стеклянной передней панели. Он имеет Wi-Fi-модуль, благодаря чему управляется посредством приложения Tuya Smart. Пользователи смогут легко регулировать температуру, выбирая между режимами "Комфорт" и "Эконом". Модель справится с обогревом комнат площадью до 20 кв. м. Из бонусов: есть функции обнаружения открытого окна и защиты от замерзания.

Технические характеристики:

Мощность нагрева: 2000 Вт

Рекомендуемая площадь помещения: до 20 кв. м

Нагревательный элемент: X-образный

Управление: электронное, со встроенным Wi-Fi

Мобильное приложение: Tuya Smart

Режимы работы: "Комфорт" и "Эконом"

Таймер: 24 ч

Защита: IP24, защита от перегрева и опрокидывания

Установка: настенная или напольная

Передняя панель: закаленное стекло

Цена в Украине: 5 800 грн.

Украинский обогреватель Termia OPTIMA+ Smart

Обогреватель Termia OPTIMA Фото: Termia

Украинский производитель предлагает обогреватель Termia OPTIMA+ Smart со встроенным Wi-Fi-модулем. Пользователи смогут регулировать температуру и задавать график работы при помощи таймера, не выпуская смартфона из рук. Конвектор можно крепить на стену. Предусмотрена функция защиты от избыточной влаги. Стоит он дешевле конкурентов, так что будет выгодной покупкой.

Технические характеристики:

Мощность нагрева: 2000 Вт

Рекомендуемая площадь помещения: до 20 кв. м

Нагревательный элемент: закрытого типа

Термостат: электронный

Подключение: встроенный Wi-Fi

Степень защиты: IP24

Страна-производитель: Украина

Гарантия: 2 года

Цена в Украине: около 4 400 грн.

Электрический обогреватель Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi

Электрический обогреватель Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi Фото: instalco.md

Atlantic Altis Eco Boost 3 Wi-Fi подходит для помещений площадью около 15 кв. м. Это важно учитывать при покупке. Однако его компактность — это плюс, т.к. модель можно разместить в любой комнате. Wi-Fi-модуль позволит управлять им дистанционно через фирменное приложение Cozytouch.

Технические характеристики:

Мощность нагрева: 1500 Вт

Рекомендуемая площадь помещения: до 15 кв. м

Термостат: электронный

Подключение: встроенный Wi-Fi

Мобильное приложение: Cozytouch

Установка: настенная

Размеры: примерно 687 × 461 × 114 мм

Цена в Украине: 5 800 грн.

"Умный" обогреватель Olimpia Splendid Caleo Glass Wi-Fi

"Умный" обогреватель Olimpia Splendid Caleo Glass Wi-Fi Фото: leroymerlin.it

Caleo Glass Wi-Fi — самый дорогой "умный" обогреватель в нашем обзоре. Он имеет премиальный дизайн и подойдет для гостиной или спальни. Модель также располагает сенсорным дисплеем, возможностью управления со смартфона через приложение OS Home. Конвектор удобен тем, что монтируется как на стену, так и ставится просто на пол. Обогреватель примечателен наличием двух уровней мощности, эко-режима и недельного таймера.

Технические характеристики:

Максимальная мощность нагрева: 2000 Вт

Уровни мощности: 1000 и 2000 Вт

Максимальный объем обогреваемого помещения: до 25 кв. м

Регулировка температуры: 15–50°C

Подключение: встроенный Wi-Fi

Мобильное приложение: OS Home

Управление: сенсорная панель, приложение

Таймер: 24-часовой и недельный график работы

Функции безопасности: защита от перегрева, предохранительный термостат, блокировка от детей

Установка: настенная или напольная

Цена в Украине: 8 300 грн.

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Как выбрать "умный" обогреватель?

Xiaomi Mi Smart Space Heater S предлагает хороший баланс цены, мощности и интеллектуальных функций. HHC2001SB от Hyundai — альтернатива для покупателей, предпочитающих удобство и минимализм, а украинский Termia OPTIMA+ Smart — один из более доступных вариантов мощностью 2000 Вт.

Модель Atlantic мощностью 1500 Вт лучше подходит для небольших помещений, тогда как Olimpia Splendid Caleo Glass Wi-Fi предлагает более премиальный дизайн и дополнительные функции планирования.

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