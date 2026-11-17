Ноябрьское обновление ОС выявило неприятные ошибки. Пользователи жалуются на полную неработоспособность камер, проблемы с ярлыками и исчезновение значков рабочего стола.

Поскольку обновление вышло совсем недавно, пострадавшим пользователям приходится искать временные решения, не дожидаясь официальных исправлений от Google, пишет androidpolice.com.

Камеры Pixel перестали работать после обновления

Съемка на Google Pixel 11 Фото: phonearena.com

Компания Google выпустила ноябрьское обновление Android 17 раньше, чем ожидалось: на прошлой неделе оно стало доступно для многих совместимых устройств Pixel, и процесс его распространения продолжается. Наряду с появлением новых функций — например, интеграцией ИИ Gemini на большем количестве устройств Pixel — некоторые пользователи столкнулись с неожиданными программными сбоями.

Судя по публикациям на форумах сообщества Google и Reddit, владельцы смартфонов Pixel 11 Pro пишут, что обновление привело к сбоям в приложении "Камера". Один из владельцев Pixel 11 Pro сообщил, что камера перестала функционировать: на экране отображается лишь черный фон, из-за чего невозможно сделать снимок или записать видео. Другой пользователь Pixel 11 Pro XL рассказал, что приложение "Камера" не запускается, а вместо него появляется сообщение об ошибке: "Что-то пошло не так. Закройте приложение "Камера" и откройте его снова".

Видео дня

К счастью, было найдено временное решение. Модератор сообщества Google посоветовал выключить устройство, подождать 1-2 минуты, а затем снова включить его. Согласно комментариям в обсуждении, этот способ помог восстановить работу камеры как минимум одному пользователю Pixel 11 в Германии. Тем не менее, владельцы устройств надеются, что Google устранит проблему, а не оставит их разбираться с ней самостоятельно.

Проблемы с режимом рабочего стола

Экран смартфона Pixel 11 Pro Фото: The Verge

Google продолжает совершенствовать этот режим на поддерживаемых устройствах Pixel. В частности, в версии Android 17 QPR2 был реализован ряд улучшений, включая новые настройки тайм-аута экрана для внешних дисплеев. Однако некоторые пользователи отмечают, что обновление принесло с собой новые неполадки. Согласно обсуждениям на Reddit, у пользователей исчез значок режима рабочего стола на панели задач, а сочетание клавиш Alt + Tab перестало работать должным образом.

Поскольку эта комбинация клавиш крайне важна для многозадачности в режиме рабочего стола, подобная ошибка доставляет серьезные неудобства — в том числе и мне, — ведь она мешает продуктивной работе.

Рабочий стол Google Pixel 11 Pro Фото: PCMag

Также сообщается о проблемах со звуком при использовании внешних дисплеев: один из пользователей утверждает, что после обновления звук перестал автоматически воспроизводиться через динамики подключенного монитора или дисплея.

Кроме того, владельцы Pixel 9 Pro Fold и Pixel 10 Pro жалуются на некорректную работу экрана блокировки. В случае с моделью Fold основной экран остается темным даже после того, как устройство разворачивают. Пользователь Pixel 10 Pro, в свою очередь, сообщил, что после обновления утратил возможность настраивать или изменять экран блокировки.

В отличие от проблемы с камерой, для этих ошибок в режиме рабочего стола и на экране блокировки пока не найдено никакого решения.

Вполне возможно, что Google вносит более масштабные изменения (а вместе с ними — и новые особенности) в "режим рабочего стола", продолжая развивать эту функцию, которая похожа на Samsung DeX.

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