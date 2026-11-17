Новый смартфон от Motorola оказался дешевле флагмана Apple на 18 999 грн при сравнении версий на 256 ГБ.

Поставки Motorola Signature 27 в Украине ожидаются с 25 ноября. Цена 59 000 грн за версию 12/256 ГБ пока указана для предзаказа. Подобная версия iPhone 18 Pro Max стоит на украинском рынке 77 999 грн. Фокус выяснил, стоит ли флагман Apple своих денег.

Дизайн и прочность

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Motorola Signature 27 оказался заметно легче и тоньше флагмана Apple, несмотря на наличие гораздо более емкого аккумулятора. Его габариты составляют 162,01 x 77,04 x 7,99 мм при весе 227 г, тогда как iPhone 18 Pro Max имеет размеры 163,4 x 78 x 8,75 мм и весит 249 г. Таким образом, смартфон от Motorola на 22 г легче и немного компактнее, пишет gizmochina.com.

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Оба устройства оснащены алюминиевыми рамками и защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Модель от Motorola также соответствует стандарту IP69 и, как сообщается, прошла 14 испытаний по военному стандарту MIL-STD-810H (в 16 категориях). Экран Motorola защищен стеклом Gorilla Glass Ceramic 3, а в iPhone используется покрытие Ceramic Shield 2.

Аккумулятор и зарядка

Смартфон iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Емкость аккумулятора — одно из главных преимуществ Motorola. Signature 27 оснащен кремний-углеродной батареей емкостью 7000 мАч (номинальная емкость — 6790 мАч). Для сравнения: разборка iPhone 18 Pro Max показала, что в версии для глобального рынка установлен аккумулятор на 5391 мАч.

Таким образом, емкость аккумулятора у Motorola примерно на 26–30% выше. Впрочем, это не обязательно означает пропорциональное увеличение времени автономной работы в реальных условиях: благодаря оптимизации аппаратного и программного обеспечения iPhone может демонстрировать сопоставимую выносливость.

Что касается скорости зарядки, то здесь явное преимущество на стороне Motorola. Signature 27 поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — мощностью 50 Вт. По заявлению Motorola, всего 12 мин. проводной зарядки обеспечивают запас энергии, достаточный для полноценного дня работы. При этом необходимые зарядные устройства продаются отдельно.

Системы камер

Камеры смартфона Motorola Signature 27 Фото: thegadgetflow.com

Apple оснастила iPhone 18 Pro Max тремя тыльными камерами, каждая из которых имеет разрешение 48 Мп. Основная камера получила объектив с переменной диафрагмой (f/1.48, f/1.8, f/2.8 и f/4), что дает пользователям больше возможностей для управления экспозицией и глубиной резкости. В приложении "Камера" также предусмотрены ручные настройки диафрагмы, выдержки и баланса белого, а также отображение гистограммы.

В состав системы камер также входят перископический телеобъектив (48 Мп) с 4-кратным оптическим зумом (и 8-кратным увеличением с сохранением оптического качества) и сверхширокоугольная камера (48 Мп) с углом обзора 120 градусов. Фронтальная камера оснащена 18-мегапиксельным сенсором квадратной формы и поддерживает функцию Center Stage.

Motorola выбрала иной подход: основной сенсор Sony LYTIA L910 (50 Мп) дополнен перископическим телеобъективом с разрешением 200 Мп и 3-кратным оптическим зумом. Функция Super Zoom Pro позволяет достичь 100-кратного увеличения, при этом на высоких значениях зума в обработке изображения участвуют алгоритмы ИИ, повышающие резкость. Кроме того, смартфон оснащен сверхширокоугольной камерой (50 Мп) и фронтальной камерой (50 Мп). Специальный сенсор EVS Action Sensor предназначен для съемки быстродвижущихся объектов в условиях низкой освещенности.

Дисплеи и производительность

Экран смартфона iPhone 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

iPhone получил чуть более крупный 6,9-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2868 x 1320 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и яркостью до 3000 нит при использовании на улице. Также поддерживается технология Dolby Vision.

В Motorola используется 6,8-дюймовая OLED-панель типа "тандем" (tandem OLED) с разрешением примерно 1,5K и частотой обновления до 120 Гц. Устройство поддерживает стандарты Dolby Vision и HDR10+. Компания заявляет о пиковой яркости до 12 000 нит, однако этот показатель был получен в специфических лабораторных условиях, поэтому его нельзя напрямую сравнивать с данными Apple о яркости экрана при использовании на открытом воздухе.

Оба смартфона оснащены 2-нм процессорами. В Apple A20 Pro используются 6-ядерный центральный процессор (CPU), 7-ядерный графический процессор (GPU) и 32-ядерный нейронный движок (Neural Engine). В смартфоне Motorola установлен чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, основные ядра которого работают на частоте до 5,01 ГГц. По заявлению Qualcomm, производительность CPU выросла на 13%, а GPU — на 44% по сравнению с предыдущим поколением.

Программное обеспечение и экосистема

Смартфон с ОС Android 17 Фото: Android Authority

iPhone 18 Pro Max работает под управлением iOS 27 и включает новейшие функции ИИ для Siri, а также новые инструменты для работы с камерой и редактирования фотографий. Главное преимущество устройства — глубокая интеграция с другими продуктами Apple, такими как компьютеры Mac, часы Apple Watch и наушники AirPods.

Смартфон Motorola поставляется с ОС Android 17, встроенным ИИ Gemini и собственным ассистентом Qira, который помогает пользователям находить и вспоминать информацию в различных приложениях. Модель Signature 27 также оснащена аудиосистемой от Bang & Olufsen; производитель обещает 7 крупных обновлений операционной системы и до 7 лет выпуска обновлений безопасности.

Операционная система iOS 27 Фото: macrumors.com

Цена и итоговый вердикт

В Украине Motorola предлагает модель Signature 27 в единственной конфигурации: 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти — по цене 59 000 грн. Apple продает iPhone 18 Pro Max с накопителем 256 ГБ за 77 999 грн. Таким образом, при сравнении моделей с 256 ГБ памяти Motorola оказывается на 18 999 грн дешевле.

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