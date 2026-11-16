Резервное питание для квартир: 5 комплектов ИБП с аккумуляторами (характеристики, цены, отзывы)

На украинских маркетплейсах можно приобрести уже готовые комплекты с инверторами мощностью от 3,2 до 6,2 кВт и аккумуляторами LiFePO4 (от 2,56 до 5,12 кВт·ч). Фокус предлагает рассмотреть 5 вариантов.

Фокус сравнил характеристики и цены комплектов "ИБП+батарея", а также собрал для своих читателей отзывы реальных пользователей. Цены мы указали, ориентируясь на данные сайта Rozetka.

Как работают комплекты резервного питания для квартир

Аккумулятор и инвертор Фото: Скриншот

Инвертор и аккумулятор можно, конечно, купить отдельно, но украинские маркетплейсы предлагают уже готовые решения. Инвертор в такой паре преобразует постоянный ток, получаемый от аккумулятора, в переменный 220–230 В. Батарея, в свою очередь, накапливает энергию и отдает ее при блекауте или во время веерных отключений. Комплект позволяет работать бытовой технике, электронике, интернету, освещению.

В гибридных моделях имеются MPPT-контроллеры, благодаря чему комплект можно подключать к солнечным панелям. Систему можно настроить таким образом, чтобы она использовала электричество из сети, батареи или от солнечных панелей.

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В комплектах, о которых мы расскажем ниже, установлены литий-железо-фосфатные аккумуляторы — LiFePO4. Они отличаются большим заявленным ресурсом циклов зарядки и разрядки по сравнению со многими свинцово-кислотными батареями.

Важно знать: мощность инвертора указывает на то, сколько устройств можно подключить одновременно, а емкость батареи — как долго они смогут работать. Например, инвертор на 4 кВт с батареей 5,12 кВт·ч обеспечит более длительную автономность, чем с аккумулятором на 2,56 кВт·ч.

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Система резервного питания JSDsolar J4000HC

Комплект JSDsolar J4000HC Фото: JSDsolar

Этот комплект состоит из гибридного инвертора JSDsolar J4000HC номинальной мощностью 4 кВт и литий-железо-фосфатной батареи (LiFePO4) емкостью 2,56 кВт·ч. Комплект способен питать бытовую технику, гаджеты, может использоваться в качестве источника аварийного освещения. Он располагает встроенным MPPT-контроллером, а это значит, что к нему можно подключать солнечные панели.

Технические характеристики:

номинальная мощность инвертора — 4 кВт;

пиковая мощность — до 7,2–8 кВА;

напряжение аккумулятора — 24 В;

емкость батареи — 2,56 кВт·ч;

тип аккумулятора — LiFePO4;

MPPT-контроллер — 100 А;

поддержка солнечных панелей мощностью до 5 кВт;

чистая синусоида;

заявленное время переключения на резерв — 10 мс;

Wi-Fi-мониторинг;

Цена: около 35 000 грн.

Отзывы покупателей:

Один пользователь пишет, что система позволила работать около 8 ч такой технике, как компьютер, холодильник, роутер и энергосберегающее освещение.

Другой юзер был недоволен шумом вентиляторов при высокой нагрузке. Однако он подтвердил тот факт, что инвертор выдержал подключение нескольких мощных устройств.

Инвертор ANENJI W4000 с аккумулятором

Обзор ANENJI W4000

Комплект составлен из гибридного инвертора ANENJI W4000 и аккумулятора LiFePO4 2,56 кВт·ч. Учитывая то, что номинальная мощность инвертора — 4 кВт, а пиковая — до 7 кВт, систему можно использовать для питания холодильника, котла, насоса, роутера и другой техники. Также предусмотрена возможность подключения солнечных панелей.

Технические характеристики:

номинальная мощность — 4 кВт;

пиковая мощность — 7 кВт;

напряжение аккумулятора — 25,6 В;

емкость батареи — 2,56 кВт·ч;

тип аккумулятора — LiFePO4;

MPPT-контроллер;

поддержка солнечных панелей мощностью до 4 кВт;

чистая синусоида;

заявленное время переключения — около 10 мс;

Wi-Fi, RS232 и RS485;

заявленный КПД — до 93%.

Цена: около 40 500 грн.

Отзывы покупателей:

"При одновременной работе холодильника, морозильной камеры, газового котла, телевизора и освещения комплект обеспечивал около 8–10 ч работы", — сообщил один покупатель.

"Определенные модели газовых котлов могут не запускаться без правильного подключения нейтрали", — предупредил другой.

Комплект для блекаута MUST W3200

Инвертор MUST W3200 и аккумулятор LiFePO4 Фото: epicentrk.ua

Инвертор MUST W3200 и аккумулятор LiFePO4 (2,688 кВт·ч) работают вместе, чтобы обеспечить достаточный запас энергии для функционирования основных бытовых приборов, которые есть в доме каждого украинца. Обратите внимание не только общую мощность, но и на пусковые токи холодильников, насосов и другой "прожорливой" техники.

Технические характеристики:

номинальная мощность — 3,2 кВт;

пиковая мощность — 7 кВт;

напряжение аккумулятора — 24 В;

емкость батареи — 2,688 кВт·ч;

тип аккумулятора — LiFePO4;

чистая синусоида;

заявленный КПД — 90–93%;

время переключения — 10 мс;

ток зарядки — 50 А;

время полной зарядки — около 2,1 ч;

ресурс батареи — до 6000 циклов;

Цена: около 46 000 грн.

Отзывы покупателей: нет.

Резервное питание для дома ANERN W4200

Питание дома при помощи солнечных панелей и ANERN W4200

ANERN W4200 номинальной мощностью 4,2 кВт идет в комплекте с LiFePO4-батареей на 2,688 кВт·ч. Отметим, что данный инвертор значительно превосходит MUST W3200 и немного — JSDsolar и ANENJI W4000. Аккумулятор "потянет" несколько бытовых приборов одновременно. Однако он не рассчитан на длительную работу при высокой нагрузке.

Технические характеристики:

номинальная мощность — 4,2 кВт;

пиковая мощность — 7,2 кВт;

напряжение аккумулятора — 24 В;

емкость батареи — 2,688 кВт·ч;

тип аккумулятора — LiFePO4;

чистая синусоида;

заявленный КПД — до 98%;

время переключения — 10 мс;

ток зарядки AC — до 100 А;

ресурс аккумулятора — до 6000 циклов;

Цена: 48 266 грн.

Отзывы покупателей:

Один из пользователей написал, что заявленные характеристики соответствуют действительности. Он также указал, что комплект может справиться с автономностью квартиры и даже небольшого дома.

Однако тот же юзер пожаловался на сильный шум вентиляторов охлаждения при зарядке аккумулятора и нагрузке более 1 кВт.

Комплект резервного питания ANENJI 6,2 кВт

ANENJI 6,2 кВт Фото: Скриншот TikTok

По номинальной мощности инвертора этот комплект лучше всех выше перечисленных. Он получил гибридный инвертор ANENJI ANJ-6200-48V Wi-Fi и батарею DAH Solar LiFePO4 на 5,12 кВт·ч. Такой аккумулятор позволяет дольше обеспечивать работу гаджетов и бытовой техники. Согласно заявлениям продавца, можно рассчитывать на автономность до 15 ч. Но все, конечно, зависит от нагрузки.

Технические характеристики:

номинальная мощность — 6,2 кВт;

напряжение аккумуляторной системы — 48 В;

ёмкость батареи — 5,12 кВт·ч;

тип аккумулятора — LiFePO4;

напряжение батареи — 51,2 В;

ёмкость — 100 А·ч;

MPPT-контроллер — 120 А;

поддержка солнечных панелей мощностью до 6,5 кВт;

чистая синусоида;

Wi-Fi-мониторинг;

Цена: 68 900 грн.

Отзывы покупателей: нет.

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