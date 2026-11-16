Резервное питание для квартир: 5 комплектов ИБП с аккумуляторами (характеристики, цены, отзывы)
На украинских маркетплейсах можно приобрести уже готовые комплекты с инверторами мощностью от 3,2 до 6,2 кВт и аккумуляторами LiFePO4 (от 2,56 до 5,12 кВт·ч). Фокус предлагает рассмотреть 5 вариантов.
Фокус сравнил характеристики и цены комплектов "ИБП+батарея", а также собрал для своих читателей отзывы реальных пользователей. Цены мы указали, ориентируясь на данные сайта Rozetka.
Как работают комплекты резервного питания для квартир
Инвертор и аккумулятор можно, конечно, купить отдельно, но украинские маркетплейсы предлагают уже готовые решения. Инвертор в такой паре преобразует постоянный ток, получаемый от аккумулятора, в переменный 220–230 В. Батарея, в свою очередь, накапливает энергию и отдает ее при блекауте или во время веерных отключений. Комплект позволяет работать бытовой технике, электронике, интернету, освещению.
В гибридных моделях имеются MPPT-контроллеры, благодаря чему комплект можно подключать к солнечным панелям. Систему можно настроить таким образом, чтобы она использовала электричество из сети, батареи или от солнечных панелей.
В комплектах, о которых мы расскажем ниже, установлены литий-железо-фосфатные аккумуляторы — LiFePO4. Они отличаются большим заявленным ресурсом циклов зарядки и разрядки по сравнению со многими свинцово-кислотными батареями.
Важно знать: мощность инвертора указывает на то, сколько устройств можно подключить одновременно, а емкость батареи — как долго они смогут работать. Например, инвертор на 4 кВт с батареей 5,12 кВт·ч обеспечит более длительную автономность, чем с аккумулятором на 2,56 кВт·ч.
Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции?
Система резервного питания JSDsolar J4000HC
Этот комплект состоит из гибридного инвертора JSDsolar J4000HC номинальной мощностью 4 кВт и литий-железо-фосфатной батареи (LiFePO4) емкостью 2,56 кВт·ч. Комплект способен питать бытовую технику, гаджеты, может использоваться в качестве источника аварийного освещения. Он располагает встроенным MPPT-контроллером, а это значит, что к нему можно подключать солнечные панели.
Технические характеристики:
- номинальная мощность инвертора — 4 кВт;
- пиковая мощность — до 7,2–8 кВА;
- напряжение аккумулятора — 24 В;
- емкость батареи — 2,56 кВт·ч;
- тип аккумулятора — LiFePO4;
- MPPT-контроллер — 100 А;
- поддержка солнечных панелей мощностью до 5 кВт;
- чистая синусоида;
- заявленное время переключения на резерв — 10 мс;
- Wi-Fi-мониторинг;
- Цена: около 35 000 грн.
Отзывы покупателей:
- Один пользователь пишет, что система позволила работать около 8 ч такой технике, как компьютер, холодильник, роутер и энергосберегающее освещение.
- Другой юзер был недоволен шумом вентиляторов при высокой нагрузке. Однако он подтвердил тот факт, что инвертор выдержал подключение нескольких мощных устройств.
Инвертор ANENJI W4000 с аккумулятором
Комплект составлен из гибридного инвертора ANENJI W4000 и аккумулятора LiFePO4 2,56 кВт·ч. Учитывая то, что номинальная мощность инвертора — 4 кВт, а пиковая — до 7 кВт, систему можно использовать для питания холодильника, котла, насоса, роутера и другой техники. Также предусмотрена возможность подключения солнечных панелей.
Технические характеристики:
- номинальная мощность — 4 кВт;
- пиковая мощность — 7 кВт;
- напряжение аккумулятора — 25,6 В;
- емкость батареи — 2,56 кВт·ч;
- тип аккумулятора — LiFePO4;
- MPPT-контроллер;
- поддержка солнечных панелей мощностью до 4 кВт;
- чистая синусоида;
- заявленное время переключения — около 10 мс;
- Wi-Fi, RS232 и RS485;
- заявленный КПД — до 93%.
- Цена: около 40 500 грн.
Отзывы покупателей:
- "При одновременной работе холодильника, морозильной камеры, газового котла, телевизора и освещения комплект обеспечивал около 8–10 ч работы", — сообщил один покупатель.
- "Определенные модели газовых котлов могут не запускаться без правильного подключения нейтрали", — предупредил другой.
Комплект для блекаута MUST W3200
Инвертор MUST W3200 и аккумулятор LiFePO4 (2,688 кВт·ч) работают вместе, чтобы обеспечить достаточный запас энергии для функционирования основных бытовых приборов, которые есть в доме каждого украинца. Обратите внимание не только общую мощность, но и на пусковые токи холодильников, насосов и другой "прожорливой" техники.
Технические характеристики:
- номинальная мощность — 3,2 кВт;
- пиковая мощность — 7 кВт;
- напряжение аккумулятора — 24 В;
- емкость батареи — 2,688 кВт·ч;
- тип аккумулятора — LiFePO4;
- чистая синусоида;
- заявленный КПД — 90–93%;
- время переключения — 10 мс;
- ток зарядки — 50 А;
- время полной зарядки — около 2,1 ч;
- ресурс батареи — до 6000 циклов;
- Цена: около 46 000 грн.
Отзывы покупателей: нет.
Резервное питание для дома ANERN W4200
ANERN W4200 номинальной мощностью 4,2 кВт идет в комплекте с LiFePO4-батареей на 2,688 кВт·ч. Отметим, что данный инвертор значительно превосходит MUST W3200 и немного — JSDsolar и ANENJI W4000. Аккумулятор "потянет" несколько бытовых приборов одновременно. Однако он не рассчитан на длительную работу при высокой нагрузке.
Технические характеристики:
- номинальная мощность — 4,2 кВт;
- пиковая мощность — 7,2 кВт;
- напряжение аккумулятора — 24 В;
- емкость батареи — 2,688 кВт·ч;
- тип аккумулятора — LiFePO4;
- чистая синусоида;
- заявленный КПД — до 98%;
- время переключения — 10 мс;
- ток зарядки AC — до 100 А;
- ресурс аккумулятора — до 6000 циклов;
- Цена: 48 266 грн.
Отзывы покупателей:
- Один из пользователей написал, что заявленные характеристики соответствуют действительности. Он также указал, что комплект может справиться с автономностью квартиры и даже небольшого дома.
- Однако тот же юзер пожаловался на сильный шум вентиляторов охлаждения при зарядке аккумулятора и нагрузке более 1 кВт.
Комплект резервного питания ANENJI 6,2 кВт
По номинальной мощности инвертора этот комплект лучше всех выше перечисленных. Он получил гибридный инвертор ANENJI ANJ-6200-48V Wi-Fi и батарею DAH Solar LiFePO4 на 5,12 кВт·ч. Такой аккумулятор позволяет дольше обеспечивать работу гаджетов и бытовой техники. Согласно заявлениям продавца, можно рассчитывать на автономность до 15 ч. Но все, конечно, зависит от нагрузки.
Технические характеристики:
- номинальная мощность — 6,2 кВт;
- напряжение аккумуляторной системы — 48 В;
- ёмкость батареи — 5,12 кВт·ч;
- тип аккумулятора — LiFePO4;
- напряжение батареи — 51,2 В;
- ёмкость — 100 А·ч;
- MPPT-контроллер — 120 А;
- поддержка солнечных панелей мощностью до 6,5 кВт;
- чистая синусоида;
- Wi-Fi-мониторинг;
- Цена: 68 900 грн.
Отзывы покупателей: нет.
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