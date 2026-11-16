Резервне живлення для квартир: 5 комплектів ДБЖ з акумуляторами (характеристики, ціни, відгуки)

На українських маркетплейсах можна придбати вже готові комплекти з інверторами потужністю від 3,2 до 6,2 кВт та акумуляторами LiFePO4 (від 2,56 до 5,12 кВт·год). Фокус пропонує розглянути 5 варіантів.

Фокус порівняв характеристики та ціни комплектів "ДБЖ + акумулятор", а також зібрав для своїх читачів відгуки реальних користувачів. Ціни ми вказали, орієнтуючись на дані сайту Rozetka.

Як працюють комплекти резервного живлення для квартир

Акумулятор та інвертор Фото: Скриншот

Інвертор та акумулятор, звісно, можна придбати окремо, але українські маркетплейси пропонують уже готові рішення. Інвертор у такій комбінації перетворює постійний струм, що надходить від акумулятора, на змінний 220–230 В. Акумулятор, у свою чергу, накопичує енергію та віддає її під час відключення електроенергії або під час планових відключень. Комплект дозволяє працювати побутовій техніці, електроніці, інтернету та освітленню.

Видео дня

У гібридних моделях передбачені MPPT-контролери, завдяки чому комплект можна підключати до сонячних панелей. Систему можна налаштувати таким чином, щоб вона використовувала електроенергію з мережі, акумулятора або сонячних панелей.

У комплектах, про які ми розповімо нижче, встановлені літій-залізо-фосфатні акумулятори — LiFePO4. Вони відрізняються великим заявленим ресурсом циклів заряджання та розряджання порівняно з багатьма свинцево-кислотними батареями.

Важливо знати: потужність інвертора вказує на те, скільки пристроїв можна підключити одночасно, а ємність батареї — як довго вони зможуть працювати. Наприклад, інвертор потужністю 4 кВт з батареєю ємністю 5,12 кВт·год забезпечить тривалішу автономність, ніж з акумулятором ємністю 2,56 кВт·год.

Опитування Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції? Опитування відкрите до Ціна Ємність (Вт·год) та потужність (Вт) Швидкість заряджання самої станції Вага та габарити Кількість та типи роз'ємів (USB, розетки 220 В) Бренд та відгуки Можливість підключення сонячних панелей Інші Голосувати

Система резервного живлення JSDsolar J4000HC

Комплект JSDsolar J4000HC Фото: JSDsolar

Цей комплект складається з гібридного інвертора JSDsolar J4000HC номінальною потужністю 4 кВт та літій-залізо-фосфатної батареї (LiFePO4) ємністю 2,56 кВт·год. Комплект здатний забезпечувати живленням побутову техніку, гаджети, а також може використовуватися як джерело аварійного освітлення. Він оснащений вбудованим MPPT-контролером, а це означає, що до нього можна підключати сонячні панелі.

Технічні характеристики:

номінальна потужність інвертора — 4 кВт;

пікова потужність — до 7,2–8 кВА;

напруга акумулятора — 24 В;

ємність акумулятора — 2,56 кВт·год;

тип акумулятора — LiFePO4;

MPPT-контролер — 100 А;

підтримка сонячних панелей потужністю до 5 кВт;

чиста синусоїда;

заявлений час перемикання на резерв — 10 мс;

Wi-Fi-моніторинг;

Ціна: близько 35 000 грн.

Відгуки покупців:

Один користувач пише, що система дозволила працювати близько 8 годин таким пристроям, як комп’ютер, холодильник, роутер та енергозберігаюче освітлення.

Інший користувач був незадоволений шумом вентиляторів під час високого навантаження. Однак він підтвердив, що інвертор витримав підключення кількох потужних пристроїв.

Інвертор ANENJI W4000 з акумулятором

Огляд ANENJI W4000

Комплект складається з гібридного інвертора ANENJI W4000 та акумулятора LiFePO4 ємністю 2,56 кВт·год. З огляду на те, що номінальна потужність інвертора становить 4 кВт, а пікова — до 7 кВт, систему можна використовувати для живлення холодильника, котла, насоса, роутера та іншої техніки. Також передбачена можливість підключення сонячних панелей.

Технічні характеристики:

номінальна потужність — 4 кВт;

пікова потужність — 7 кВт;

напруга акумулятора — 25,6 В;

ємність акумулятора — 2,56 кВт·год;

тип акумулятора — LiFePO4;

MPPT-контролер;

підтримка сонячних панелей потужністю до 4 кВт;

чиста синусоїда;

заявлений час перемикання — близько 10 мс;

Wi-Fi, RS232 та RS485;

заявлений ККД — до 93%.

Ціна: близько 40 500 грн.

Відгуки покупців:

"Під час одночасної роботи холодильника, морозильної камери, газового котла, телевізора та освітлення комплект забезпечував близько 8–10 годин роботи", — повідомив один покупець.

"Деякі моделі газових котлів можуть не запускатися без правильного підключення нейтралі", — попередив інший.

Комплект для затемнення MUST W3200

Інвертор MUST W3200 та акумулятор LiFePO4 Фото: epicentrk.ua

Інвертор MUST W3200 та акумулятор LiFePO4 (2 688 кВт·год) працюють разом, щоб забезпечити достатній запас енергії для функціонування основних побутових приладів, які є в будинку кожного українця. Зверніть увагу не тільки на загальну потужність, а й на пускові струми холодильників, насосів та іншої "енергоємної" техніки.

Технічні характеристики:

номінальна потужність — 3,2 кВт;

пікова потужність — 7 кВт;

напруга акумулятора — 24 В;

ємність акумулятора — 2,688 кВт·год;

тип акумулятора — LiFePO4;

чиста синусоїда;

заявлений ККД — 90–93%;

час перемикання — 10 мс;

струм зарядки — 50 А;

час повної зарядки — близько 2,1 год;

ресурс батареї — до 6000 циклів;

Ціна: близько 46 000 грн.

Відгуки покупців: немає.

Резервне джерело живлення для дому ANERN W4200

Електропостачання будинку за допомогою сонячних панелей та ANERN W4200

ANERN W4200 номінальною потужністю 4,2 кВт постачається у комплекті з LiFePO4-акумулятором ємністю 2,688 кВт·год. Зазначимо, що цей інвертор значно перевершує MUST W3200 і трохи — JSDsolar та ANENJI W4000. Акумулятор "витримає" кілька побутових приладів одночасно. Однак він не розрахований на тривалу роботу при високому навантаженні.

Технічні характеристики:

номінальна потужність — 4,2 кВт;

пікова потужність — 7,2 кВт;

напруга акумулятора — 24 В;

ємність акумулятора — 2,688 кВт·год;

тип акумулятора — LiFePO4;

чиста синусоїда;

заявлений ККД — до 98%;

час перемикання — 10 мс;

струм зарядки AC — до 100 А;

ресурс акумулятора — до 6000 циклів;

Ціна: 48 266 грн.

Відгуки покупців:

Один із користувачів написав, що заявлені характеристики відповідають дійсності. Він також зазначив, що цей комплект може забезпечити автономне електропостачання квартири і навіть невеликого будинку.

Однак той самий користувач поскаржився на сильний шум вентиляторів охолодження під час заряджання акумулятора та навантаження понад 1 кВт.

Комплект резервного живлення ANENJI 6,2 кВт

ANENJI 6,2 кВт Фото: Скриншот TikTok

За номінальною потужністю інвертора цей комплект кращий за всі перераховані вище. До його складу входить гібридний інвертор ANENJI ANJ-6200-48V Wi-Fi та акумулятор DAH Solar LiFePO4 на 5,12 кВт·год. Такий акумулятор дозволяє довше забезпечувати роботу гаджетів та побутової техніки. Згідно із заявами продавця, можна розраховувати на автономність до 15 годин. Але все, звичайно, залежить від навантаження.

Технічні характеристики:

номінальна потужність — 6,2 кВт;

напруга акумуляторної системи — 48 В;

ємність акумулятора — 5,12 кВт·год;

тип акумулятора — LiFePO4;

напруга батареї — 51,2 В;

ємність — 100 А·год;

MPPT-контролер — 120 А;

підтримка сонячних панелей потужністю до 6,5 кВт;

чиста синусоїда;

Wi-Fi-моніторинг;

Ціна: 68 900 грн.

Відгуки покупців: немає.

Раніше ми писали про те, які смартфони Xiaomi потрібно оновити саме сьогодні. 16 листопада розпочинається випуск листопадового оновлення безпеки Xiaomi. Найближчим часом ще більше пристроїв Xiaomi, Redmi та POCO отримають оновлену прошивку.