Які смартфони Xiaomi потрібно оновити саме сьогодні: перелік моделей (фото)

16 листопада розпочинається випуск листопадового оновлення безпеки Xiaomi. Найближчим часом ще більше пристроїв Xiaomi, Redmi та POCO отримають оновлену прошивку.

Xiaomi розпочала випуск оновлення безпеки за листопад 2026 року для своїх смартфонів і планшетів. Хоча компанія дещо запізнилася з листопадовим виправленням безпеки, перше оновлення безпеки HyperOS почало надходити користувачам 16 листопада. Наразі оновлення доступне у всіх регіонах світу, включаючи всі чотири випуски оновлень для HyperOS 3.1, пише ximitime.com.

POCO F6 Pro

Смартфон POCO F6 Pro Фото: скрін відео

Збірка: OS3.0.306.0.WNKMIXM

Версія Android: Android 16

Регіон: глобально

Redmi K70

Смартфон Redmi K70 Фото: notebookcheck.com

Збірка: OS3.0.306.0.WNKMIXM

Версія Android: Android 16

Регіон: глобально

POCO X7

Смартфон POCO X7 Фото: expertreviews.co.uk

Збірка: OS3.0.305.0.WOOEUXM

Версія Android: Android 16

Регіон: ЄЕЗ

Redmi Note 14 Pro

Смартфон Redmi Note 14 Pro Фото: gsmarena.com

Збірка: OS3.0.305.0.WOOEUXM

Версія Android: Android 16

Регіон: ЄЕЗ

Видео дня

Redmi Pad SE 4G

Планшет Redmi Pad SE 4G Фото: tabletblog.de

Збірка: OS3.0.306.0.WHYMIXM

Версія Android: Android 16

Регіон: глобально

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Що виправляє оновлення за листопад 2026 року

Основним вдосконаленням у всіх версіях прошивки є патч безпеки Android від листопада 2026 року. Журнали змін Xiaomi підтверджують, що оновлення підвищує безпеку системи, не згадуючи про будь-які серйозні нові функції чи зміни в інтерфейсі.

Версія POCO X7 та REDMI Note 14 Pro також містить додаткові вдосконалення:

Покращено стабільність системи та зручність користування.

Виправлення безпеки Android оновлено до листопада 2026 року.

Для порівняння: у звіті Google про безпеку Android за листопад 2026 року розглянуто 216 вразливостей безпеки, зокрема критичні недоліки, що стосуються компонентів Android Framework, систем, Bluetooth та ядра Linux.

Коли інші пристрої Xiaomi отримають оновлення

16 листопада розпочинається випуск листопадового оновлення безпеки Xiaomi. Найближчим часом ще більше пристроїв Xiaomi, Redmi та POCO отримають оновлену прошивку.

Якщо ви хочете стежити за оновленнями безпеки Xiaomi та релізами HyperOS, додаток MemeOS Enhancer, доступний у магазині Google Play, допомагає користувачам Xiaomi розблокувати приховані функції системи, оновлювати системні додатки Xiaomi та отримувати доступ до налаштувань оновлення системи безпосередньо зі своїх пристроїв. Тим часом трекер оновлень безпеки MobileOSUpdates за листопад 2026 року надає огляд пристроїв Xiaomi, які отримали оновлення безпеки цього місяця. Ви можете перевірити випущені версії прошивки, підтримувані пристрої та хід регіонального впровадження, щоб дізнатися, чи отримав ваш пристрій POCO, REDMI або Xiaomi листопадове оновлення.

Раніше ми писали про 3 найпотужніші смартфони, випущені у 2026 році. У огляді взяли участь телефони Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 18 Pro Max та Google Pixel 11 Pro XL.