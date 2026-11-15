3 найпотужніші смартфони, випущені у 2026 році: Xiaomi, Samsung Galaxy та Pixel (фото)

У огляді взяли участь смартфони Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 18 Pro Max та Google Pixel 11 Pro XL.

Експерт bgr.com відібрав найпотужніші смартфони, випущені у 2026 році. Він особисто протестував кожен із цих пристроїв, тому цей список складено як на основі результатів бенчмарків, так і на основі його власного досвіду їхнього використання, йдеться в матеріалі.

Xiaomi 18 Pro Max

Смартфон Xiaomi 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Xiaomi 18 Pro Max — перший смартфон, оснащений новим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Цей 2-нм чіп містить основні ядра з тактовою частотою 5,01 ГГц та графічний процесор Adreno 850; обсяг оперативної пам'яті становить 12 ГБ або 16 ГБ. Ця версія перевершує стандартний Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Qualcomm вперше розділила лінійку своїх процесорів) і пропонує на 50% більше загального обсягу пам'яті всередині чіпа. Згідно з результатами комплексного тестування, проведеного ресурсом BGR, Snapdragon 8 Elite Gen 6 показав результат приблизно на 26% вищий, ніж у Galaxy S26 Ultra, у бенчмарку 3DMark Wild Life Extreme.

Видео дня

Основний 6,9-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей має роздільну здатність 1208 x 2624 пікселів і яскравість 4000 ніт. Як і у випадку з Samsung S26 Ultra, тут передбачена функція "конфіденційного дисплея" (Privacy Display), що дозволяє приховувати окремі ділянки екрана для захисту конфіденційної інформації; це реалізовано за допомогою спеціального субпіксельного шару, який не впливає на загальну якість зображення. Новинка також оснащена 2,9-дюймовим AMOLED-екраном на задній панелі, призначеним для швидкого доступу до віджетів та перегляду знімків. Кремнієво-вуглецевий акумулятор ємністю 8500 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 100 Вт, бездротову зарядку потужністю 50 Вт та зворотну бездротову зарядку потужністю 27 Вт.

На задній панелі розташована потрійна камера: два 200-мегапіксельні сенсори використовуються для основної камери та телеоб'єктива з 3,2-кратним зумом, а доповнює їх 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив. Пристрій підтримує запис відео у роздільній здатності 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду. Смартфон працює під управлінням Android 17 із фірмовою оболонкою Xiaomi HyperOS 4. Наразі пристрій доступний лише в Китаї (за ціною приблизно 1045 доларів), але до кінця 2026 року він з’явиться на світовому ринку.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: techadvisor.com

Флагман Samsung Galaxy S26 Ultra оснащений процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy у поєднанні з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті. Згідно з результатами тестування BGR, у бенчмарку Geekbench 6 пристрій набрав 3685 балів в одноядерному режимі та 11 198 балів у багатоядерному, а в тесті 3DMark Wild Life Extreme — 7802 бали. За заявою Samsung, продуктивність CPU зросла на 19%, а GPU — на 24% порівняно з моделлю S25 Ultra. Оскільки цей пристрій — "найстаріший" у цьому списку, порівнювати його безпосередньо з новішими смартфонами, оснащеними швидшими чіпами, було б не зовсім коректно. Проте наш огляд показав, що стабільна графічна продуктивність смартфона залишилася приблизно на рівні торішньої моделі, тому істотного прогресу тут немає.

Система з чотирьох камер — одна з найсильніших сторін Galaxy S26 Ultra. Вона включає основний сенсор на 200 Мп, надширококутний об'єктив на 50 Мп, телеоб'єктив на 10 Мп із 3-кратним зумом та перископічний об'єктив на 50 Мп із 5-кратним зумом — це найуніверсальніший набір камер серед усіх флагманів 2026 року. LTPO AMOLED-дисплей підтримує частоту оновлення від 1 Гц до 120 Гц залежно від контенту, що відображається, має пікову яскравість 2600 ніт і оснащений функцією Samsung Privacy Display. Як і у випадку з пристроєм Xiaomi, ця функція дозволяє приховувати частини екрана для захисту конфіденційної інформації, однак відомо, що під час її використання яскравість дисплея знижується.

Акумулятор ємністю 5000 мА·год здатний забезпечити цілий день інтенсивного використання; підтримується дротова зарядка потужністю 60 Вт (стандарт USB-PD) та бездротова зарядка Qi 2.2 потужністю 25 Вт. Компанія Samsung поки що не перейшла на використання кремній-вуглецевих акумуляторів, через що ємність батарей у її пристроях поступається показникам китайських флагманів, представлених у цьому списку. Якщо ви придивляєтеся до лінійки Samsung 2026 року, ознайомтеся з нашим матеріалом про те, чим модель S26 Ultra відрізняється від стандартних Galaxy S26 і S26+.

Google Pixel 11 Pro XL

Смартфон Google Pixel 11 Pro XL Фото: Tom's Guide

Tensor G6, встановлений у Pixel 11 Pro XL, — найслабший процесор серед усіх смартфонів у цьому списку. У тесті Geekbench 6 пристрій набрав 2739 балів у одноядерному режимі та 7586 балів у багатоядерному, а в 3DMark Wild Life Extreme результат склав 3338 балів — це менше половини від показників Snapdragon 8 Elite Gen 5. Під час інтенсивної багатозадачності — одночасного використання навігації, музики, електронної пошти та пошуку фотографій у медіатеці — спостерігалися просідання частоти кадрів, а задня панель пристрою помітно нагрівалася. Незважаючи на те, що існує безліч Android-смартфонів, які перевершують Pixel 11 за потужністю, ця модель все ж заслуговує на місце в цьому списку.

Процесор Google Tensor G6 має на 50 % вищу обчислювальну потужність TPU порівняно з чіпом G5 у Pixel 10 Pro, що, за заявою компанії, забезпечує 3,5-кратне підвищення продуктивності під час виконання завдань штучного інтелекту безпосередньо на пристрої. Смартфон оснащений основною камерою з 50-мегапіксельним сенсором (оптичний формат 1/1,3 дюйма), надширококутним об'єктивом на 48 Мп з автофокусом, а також оновленим 48-мегапіксельним телеоб'єктивом із 5-кратним зумом, світлочутливість якого зросла на 30%. Це найкраща камера серед усіх протестованих мною Android-смартфонів — значною мірою завдяки фірмовим алгоритмам обробки зображень від Google.

6,8-дюймовий дисплей Super Actua має щільність пікселів 486 ppi та пікову яскравість 3600 ніт (під час використання на вулиці), а акумулятор ємністю 5115 мА·год забезпечує близько семи годин роботи екрану. Підтримується дротова зарядка потужністю 45 Вт та бездротова зарядка стандарту Qi 2.2 із використанням вбудованих магнітів Pixelsnap. Втім, власникам попередньої моделі, можливо, не варто поспішати з оновленням: обсяг оперативної пам'яті скоротився з 16 ГБ до 12 ГБ, ємність акумулятора дещо зменшилася, а функція Pro Zoom, що працює на базі ШІ, при збільшенні понад 80 разів починає давати збої.

Раніше повідомлялося, що на смартфонах Xiaomi потрібно оновити HyperOS 4. Вийшло листопадове оновлення лаунчера для стабільних версій системи.