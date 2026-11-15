3 самых мощных смартфона, выпущенных в 2026 году: Xiaomi, Samsung Galaxy и Pixel (фото)

В обзоре приняли участи телефоны Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 18 Pro Max и Google Pixel 11 Pro XL.

Эксперт bgr.com отобрал самые мощные смартфоны, выпущенные в 2026 году. Он лично протестировал каждое из этих устройств, поэтому данный список составлен как на основе результатов бенчмарков, так и на основе его собственного опыта их использования, говорится в материале.

Xiaomi 18 Pro Max

Смартфон Xiaomi 18 Pro Max Фото: gsmarena.com

Xiaomi 18 Pro Max — первый смартфон, оснащенный новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Этот 2-нм чип включает основные ядра с тактовой частотой 5,01 ГГц и графический процессор Adreno 850; объем оперативной памяти составляет 12 ГБ или 16 ГБ. Данная версия превосходит стандартный Snapdragon 8 Elite Gen 6 (Qualcomm впервые разделила линейку своих процессоров) и предлагает на 50% больше общего объема памяти внутри чипа. Согласно результатам комплексного тестирования, проведенного ресурсом BGR, Snapdragon 8 Elite Gen 6 показал результат примерно на 26% выше, чем у Galaxy S26 Ultra, в бенчмарке 3DMark Wild Life Extreme.

Видео дня

Основной 6,9-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей имеет разрешение 1208 x 2624 пикселя и яркость 4000 нит. Как и в случае с Samsung S26 Ultra, здесь предусмотрена функция "конфиденциального дисплея" (Privacy Display), позволяющая скрывать отдельные участки экрана для защиты чувствительной информации; это реализовано с помощью специального субпиксельного слоя, который не влияет на общее качество изображения. Новинка также оснащена 2,9-дюймовым AMOLED-экраном на задней панели, предназначенным для быстрого доступа к виджетам и просмотра снимков. Кремниево-углеродный аккумулятор емкостью 8500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.

На задней панели расположена тройная камера: два 200-мегапиксельных сенсора используются для основной камеры и телеобъектива с 3,2-кратным зумом, а дополняет их 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Устройство поддерживает запись видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду. Смартфон работает под управлением Android 17 с фирменной оболочкой Xiaomi HyperOS 4. На данный момент устройство доступно только в Китае (по цене примерно 1045 долларов), но до конца 2026 года оно появится на мировом рынке.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: techadvisor.com

Флагман Samsung Galaxy S26 Ultra оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy в сочетании с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти. Согласно результатам тестирования BGR, в бенчмарке Geekbench 6 устройство набрало 3685 баллов в одноядерном режиме и 11 198 баллов в многоядерном, а в тесте 3DMark Wild Life Extreme — 7802 балла. По заявлению Samsung, производительность CPU выросла на 19%, а GPU — на 24% по сравнению с моделью S25 Ultra. Поскольку это устройство — самое "старое" в данном списке, сравнивать его напрямую с более новыми смартфонами, оснащенными более быстрыми чипами, было бы не совсем корректно. Тем не менее, наш обзор показал, что стабильная графическая производительность смартфона осталась примерно на уровне прошлогодней модели, поэтому существенного прогресса здесь нет.

Система из четырех камер — одна из сильнейших сторон Galaxy S26 Ultra. Она включает основной сенсор на 200 Мп, сверхширокоугольный объектив на 50 Мп, телеобъектив на 10 Мп с 3-кратным зумом и перископический объектив на 50 Мп с 5-кратным зумом — это самый универсальный набор камер среди всех флагманов 2026 года. LTPO AMOLED-дисплей поддерживает частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента, обладает пиковой яркостью 2600 нит и оснащен функцией Samsung Privacy Display. Как и в случае с устройством Xiaomi, эта функция позволяет скрывать части экрана для защиты конфиденциальной информации, однако известно, что при ее использовании яркость дисплея снижается.

Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч способен выдержать целый день интенсивного использования; поддерживается проводная зарядка мощностью 60 Вт (стандарт USB-PD) и беспроводная зарядка Qi 2.2 мощностью 25 Вт. Компания Samsung пока не перешла на использование кремний-углеродных аккумуляторов, из-за чего емкость батарей в ее устройствах уступает показателям китайских флагманов, представленных в этом списке. Если вы присматриваетесь к линейке Samsung 2026 года, ознакомьтесь с нашим материалом о том, чем модель S26 Ultra отличается от стандартных Galaxy S26 и S26+.

Google Pixel 11 Pro XL

Смартфон Google Pixel 11 Pro XL Фото: Tom's Guide

Tensor G6, установленный в Pixel 11 Pro XL, — самый слабый процессор среди всех смартфонов в этом списке. В тесте Geekbench 6 устройство набрало 2739 баллов в одноядерном режиме и 7586 баллов в многоядерном, а в 3DMark Wild Life Extreme результат составил 3338 баллов — это менее половины от показателей Snapdragon 8 Elite Gen 5. При интенсивной многозадачности — одновременном использовании навигации, музыки, электронной почты и поиске в медиатеке фотографий — наблюдались просадки частоты кадров, а задняя панель устройства заметно нагревалась. Несмотря на то что существует множество Android-смартфонов, превосходящих Pixel 11 по мощности, эта модель все же заслуживает места в данном списке.

Процессор Google Tensor G6 обладает на 50% более высокой вычислительной мощностью TPU по сравнению с чипом G5 в Pixel 10 Pro, что, по заявлению компании, обеспечивает 3,5-кратный прирост производительности при выполнении задач искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Смартфон оснащен основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором (оптический формат 1/1,3 дюйма), сверхширокоугольным объективом на 48 Мп с автофокусом, а также обновленным 48-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным зумом, светочувствительность которого выросла на 30%. Это лучшая камера среди всех протестированных мною Android-смартфонов — во многом благодаря фирменным алгоритмам обработки изображений от Google.

6,8-дюймовый дисплей Super Actua характеризуется плотностью пикселей 486 ppi и пиковой яркостью 3600 нит (при использовании на улице), а аккумулятор емкостью 5115 мА·ч обеспечивает около семи часов работы экрана. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная зарядка стандарта Qi 2.2 с использованием встроенных магнитов Pixelsnap. Впрочем, владельцам предыдущей модели, возможно, не стоит спешить с обновлением: объем оперативной памяти сократился с 16 ГБ до 12 ГБ, емкость аккумулятора немного уменьшилась, а функция Pro Zoom, работающая на базе ИИ, при увеличении свыше 80 крат начинает давать сбои.

Ранее писали о том, что на смартфонах Xiaomi нужно обновить HyperOS 4. Вышло ноябрьское обновление лаунчера для стабильных версий системы.