На смартфонах Xiaomi нужно обновить HyperOS 4, чтобы они работали куда лучше (фото)

Вышло ноябрьское обновление лаунчера Xiaomi HyperOS 4 для стабильных версий системы.

Компания Xiaomi выпустила официальное обновление системного лаунчера (System Launcher) для HyperOS 4, извлеченное из стабильных сборок этой оболочки. Новая версия имеет номер сборки RELEASE-8.01.02.9248-261013-11112305-R и доступна для ручной установки, пишет ximitime.com.

Установка и совместимость

Обновленный APK-файл можно загрузить и установить непосредственно на совместимые устройства. Перед установкой рекомендуется удалить предыдущую версию лаунчера HyperOS во избежание конфликтов. В процессе установки может потребоваться включить опцию "Установка из неизвестных источников" в настройках устройства. Лаунчер также совместим с некоторыми устройствами под управлением HyperOS 3.1, хотя в первую очередь он предназначен для стабильных версий HyperOS 4.

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Экран смартфона Xiaomi 14 Фото: Wired

Доступность обновления и источники

Ноябрьское обновление лаунчера HyperOS 4 доступно через приложение MemeOS Enhancer, а также на сайте MobileOSUpdates. Оба источника предоставляют безопасные, оригинальные APK-файлы, извлеченные из официальных системных сборок. Пользователи могут проверить наличие обновления в MemeOS Enhancer или скачать APK-пакет напрямую для ручной установки.

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Чего ожидать пользователям

Данное обновление направлено на обеспечение стабильной работы лаунчера, соответствующей стабильной ветке HyperOS 4. Подробный список изменений не приводится, однако, вероятнее всего, обновление включает исправления ошибок и оптимизацию работы. Оно будет полезно тем, кто использует HyperOS 4 или некоторые версии HyperOS 3.1 и хочет получить актуальную официальную версию лаунчера.

Для пользователей, которые следят за обновлениями системных приложений, приложение MemeOS Enhancer станет удобным инструментом для поиска новых версий — как лаунчера, так и других системных приложений Xiaomi.

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