На смартфонах Xiaomi потрібно оновити HyperOS 4, щоб вони працювали набагато краще (фото)

Вийшло листопадове оновлення лаунчера Xiaomi HyperOS 4 для стабільних версій системи.

Компанія Xiaomi випустила офіційне оновлення системного лаунчера (System Launcher) для HyperOS 4, взяте зі стабільних збірок цієї оболонки. Нова версія має номер збірки RELEASE-8.01.02.9248-261013-11112305-R і доступна для ручної інсталяції, пише ximitime.com.

Встановлення та сумісність

Оновлений APK-файл можна завантажити та встановити безпосередньо на сумісні пристрої. Перед встановленням рекомендується видалити попередню версію лаунчера HyperOS, щоб уникнути конфліктів. Під час встановлення може знадобитися увімкнути опцію "Встановлення з невідомих джерел" у налаштуваннях пристрою. Лаунчер також сумісний з деякими пристроями під керуванням HyperOS 3.1, хоча в першу чергу він призначений для стабільних версій HyperOS 4.

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Доступність оновлення та джерела

Листопадове оновлення лаунчера HyperOS 4 доступне через додаток MemeOS Enhancer, а також на сайті MobileOSUpdates. Обидва джерела надають безпечні, оригінальні APK-файли, витягнуті з офіційних системних збірок. Користувачі можуть перевірити наявність оновлення в MemeOS Enhancer або завантажити APK-пакет безпосередньо для ручної інсталяції.

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Чого слід очікувати користувачам

Це оновлення має на меті забезпечити стабільну роботу лаунчера, що відповідає стабільній гілці HyperOS 4. Детальний перелік змін не наводиться, однак, найімовірніше, оновлення містить виправлення помилок та оптимізацію роботи. Воно буде корисним тим, хто використовує HyperOS 4 або деякі версії HyperOS 3.1 і бажає отримати актуальну офіційну версію лаунчера.

Для користувачів, які стежать за оновленнями системних додатків, додаток MemeOS Enhancer стане зручним інструментом для пошуку нових версій — як лаунчера, так і інших системних додатків Xiaomi.

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