Чим Samsung Galaxy S26 Ultra кращий за смартфон Motorola Signature 27: названо 5 причин (фото)

Ціна Motorola Signature 27 на 14 000–15 000 грн вища, ніж у Samsung Galaxy S26 Ultra. Через цю різницю в ціні S26 Ultra виглядає більш доступним варіантом, хоча Motorola пропонує акумулятор більшої ємності та швидшу зарядку.

На папері Motorola Signature 27 виглядає як вражаючий флагман. Пристрій оснащений ємним кремній-вуглецевим акумулятором на 7000 мА·год, телеоб'єктивом з роздільною здатністю 200 Мп та процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Однак, на думку експертів Android Authority, Samsung Galaxy S26 Ultra все ж має низку практичних переваг, що роблять його більш привабливим вибором для покупки.

Samsung пропонує легший смартфон зі стилусом

Motorola Signature 27 оснащений значно ємнішим акумулятором, але це негативно позначається на портативності: пристрій важить 227 г проти 214 г у Galaxy S26 Ultra. Крім того, товщина смартфона Motorola становить 8 мм, тоді як у флагмана Samsung — 7,9 мм.

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Signature 27 отримав акумулятор ємністю 7000 мА·год, тоді як у Samsung ємність становить 5000 мА·год. За заявою Motorola, їхній смартфон заряджається приблизно за 52 хвилини, тоді як для S26 Ultra цей показник становить 45 хвилин. При цьому Samsung пропонує вбудований стилус S Pen, який дуже зручний для створення нотаток, редагування фотографій та додавання анотацій до скріншотів.

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Samsung DeX перетворює смартфон на портативний ПК

Samsung DeX залишається однією з найпотужніших функцій для продуктивної роботи в екосистемі Galaxy. Користувачі можуть підключити S26 Ultra до сумісного монітора — через бездротову мережу або за допомогою кабелю USB-C — HDMI — і отримати доступ до інтерфейсу у стилі настільного комп’ютера. Система підтримує роботу з кількома вікнами, функції копіювання та вставки, а також використання кількох робочих столів, що дозволяє комфортно працювати з документами, електронними таблицями та презентаціями.

У Motorola передбачена функція Smart Connect, яка забезпечує обмін контентом та безперебійну роботу між сумісними смартфонами та комп’ютерами. Однак для її повноцінного використання необхідні сумісні пристрої від Motorola або Lenovo.

Екран Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: PCMag

Good Lock пропонує більш розширені можливості налаштування

Інтерфейс Hello UI від Motorola підтримує жести та базові опції персоналізації, але рішення Good Lock від Samsung надає набагато більше можливостей для керування інтерфейсом. За допомогою його модулів користувачі можуть змінювати екран блокування, налаштовувати жести навігації, коригувати поведінку сповіщень, а також детально регулювати параметри звуку та камери.

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Найкраща пропозиція щодо оновлення ПЗ

Обидва виробники обіцяють сім років оновлень операційної системи та патчів безпеки. Проте Samsung має більш стабільний досвід випуску оновлень, зокрема щомісячних виправлень системи безпеки. Motorola ж нерідко піддавалася критиці через затримки з оновленнями та нерегулярний графік їх випуску. Модель Signature 27 могла б поліпшити репутацію компанії, але питання довгострокової підтримки поки що залишається відкритим.

Флагман Motorola коштує дорожче

В Україні роздрібна ціна на Motorola Signature 27 (12 ГБ / 256 ГБ), як очікується, становитиме 59 000 грн, а початок поставок заплановано на 25 листопада. Водночас, за даними Hotline, Samsung Galaxy S26 Ultra (12 ГБ / 256 ГБ) вже доступний за ціною приблизно від 44 000 грн. Таким чином, вартість Motorola виявляється приблизно на 14 000–15 000 грн вищою, ніж у конкурента від Samsung. Через цю різницю в ціні Galaxy S26 Ultra виглядає більш доступним варіантом, хоча Motorola пропонує акумулятор більшої ємності та швидшу зарядку.

Зйомка на Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Висновки

Motorola Signature 27 має низку апаратних переваг, зокрема більш ємний акумулятор, новітній процесор та телеоб'єктив із високою роздільною здатністю. Проте, на думку порталу Android Authority, Galaxy S26 Ultra забезпечує більш універсальний користувацький досвід.

Наявність вбудованого стилуса S Pen, функції Privacy Display, системи Samsung DeX та широких можливостей для налаштування робить цей смартфон особливо привабливим для досвідчених користувачів. Крім того, Samsung демонструє більш надійний підхід до випуску оновлень ПЗ, а стартова ціна пристрою нижча.

З цих причин автор віддає перевагу Galaxy S26 Ultra, незважаючи на те, що новий флагман Motorola на папері виглядає більш вражаюче за низкою параметрів.

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