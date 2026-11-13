Альтернатива Huawei, Sony, JBL: нові навушники Xiaomi Clip працюють до 38 год. із кейсом (фото)

Навушники оснащені 11-мм динаміками, підтримують сервіс Apple Find My і коштують 125 доларів (5 256 грн).

Компанія Xiaomi анонсувала нові навушники — Xiaomi Clip. На відміну від звичайних моделей, які вставляються у слуховий прохід, ці навушники фіксуються на зовнішньому краї вуха. Завдяки такій конструкції слуховий прохід залишається відкритим, що дозволяє чути навколишні звуки, пише gizmochina.com.

Кожен навушник важить лише 5,5 г і оснащений гнучкою дужкою з титанового дроту з ефектом пам’яті, що забезпечує надійне та комфортне прилягання. За заявою Xiaomi, конструкція повторює природні контури вуха, тому навушники залишаються зручними навіть під час тривалого носіння.

Пристрій вирізняється хорошою автономністю: до 9 год. роботи на одному заряді, а з урахуванням зарядного чохла — до 38 год. Всього 10 хв. заряджання забезпечують близько 3,5 год. відтворення.

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Навушники Xiaomi Clip Фото: Xiaomi

За звук відповідають 11-міліметрові динамічні драйвери із заявленим частотним діапазоном від 20 Гц до 48 кГц (при використанні кодека LHDC 5.0; також підтримуються стандартні AAC та SBC). Навушники підключаються через Bluetooth 5.4 і підтримують багатоточкове з'єднання (multipoint), що дозволяє залишатися на зв'язку одночасно з двома пристроями. Система з чотирьох мікрофонів включає датчик кісткової провідності для захоплення голосу та функцію придушення шуму вітру, що робить спілкування чіткішим. Крім того, спрямована конструкція динаміків мінімізує розсіювання звуку, забезпечуючи більшу приватність.

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Серед інших корисних функцій — підтримка системи Apple Find My для пошуку зарядного чохла, захист від пилу та вологи за стандартом IP57, а також можливість запису звуку (наприклад, під час розмови або перегляду відео) — для цього достатньо тричі натиснути на чохол або самі навушники. Також передбачені функції спільного прослуховування аудіо та плавного перемикання між сумісними пристроями на базі Xiaomi HyperOS. Для налаштування керування доступний фірмовий додаток Xiaomi Earbuds.

Навушники Xiaomi Clip Фото: Xiaomi

Модель представлена у чотирьох кольорах: "пісочне золото" (Sand Gold), "перлинно-білий" (Pearl White), "морозний фіолетовий" (Frost Purple) та "графітовий чорний" (Graphite Black). Сам футляр вирізняється вишуканим дизайном, що нагадує скриньку для коштовностей; він обтягнутий м’якою веганською шкірою та оснащений простим механізмом виймання пристрою.

Точна вартість та інформація про наявність на світовому ринку будуть оприлюднені під час глобальної презентації Xiaomi 17 листопада. У Китаї пристрій продається за ціною 849 юанів (близько 125 доларів, або трохи більше 5 тис. грн, — прим. ред.).

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