OnePlus 16 та OnePlus Ace 7 Pro — який смартфон кращий: характеристики, ціни в Україні (фото)

Відмінності в системах камер, програмному забезпеченні, можливостях підключення та апаратних рішеннях для ігор роблять вибір між цими смартфонами досить цікавим.

Незважаючи на низку спільних ключових характеристик, OnePlus 16 та OnePlus Ace 7 Pro пропонують різний підхід до реалізації флагманської продуктивності. Обидва пристрої оснащені акумуляторами ємністю 9000 мА·год, дисплеєм із частотою оновлення 185 Гц та передовими процесорами Snapdragon. Головне питання полягає в тому, чи виправдовує флагманський функціонал OnePlus 16 його вищу ціну, чи, можливо, Ace 7 Pro стане кращим вибором для тих, хто орієнтується на продуктивність, пише gizmochina.com.

Дисплеї

Екран смартфона OnePlus 16 Фото: androidauthority.com

Обидва смартфони отримали 6,78-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 1272 x 2772 пікселів, частотою оновлення 185 Гц та ШІМ-затемненням на частоті 3840 Гц. При цьому OnePlus 16 додатково підтримує стандарт Dolby Vision (поряд із HDR10+ та HDR Vivid), забезпечуючи сумісність із ширшим спектром форматів HDR. У Ace 7 Pro реалізована підтримка HDR10+ та HDR Vivid, а пікова яскравість екрану заявлена на рівні 2000 ніт. Таким чином, OnePlus 16 має невелику перевагу під час перегляду мультимедійного контенту, хоча обидва дисплеї чудово підійдуть як для ігор, так і для повсякденного використання.

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Процесори

OnePlus Ace 7 та Ace 7 Pro Фото: Скриншот

OnePlus 16 працює на базі процесора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, виготовленого за 2-нм технологічним процесом, тоді як у Ace 7 Pro використовується Snapdragon 8 Elite Gen 5, виготовлений за 3-нм технологічним процесом. Більш сучасний флагманський чипсет надає OnePlus 16 архітектурну перевагу, роблячи його кращим варіантом для ресурсоємних завдань і забезпечуючи кращий запас продуктивності на майбутнє. У свою чергу, Ace 7 Pro пропонує вбудований двонаправлений вентилятор охолодження, що особливо актуально для тривалих ігрових сесій. Обидва пристрої оснащені оперативною пам'яттю об'ємом до 16 ГБ і вбудованим накопичувачем до 1 ТБ (стандарт UFS 4.1), тож у плані пам'яті компромісів немає в жодній із моделей.

Акумулятор та зарядка

Смартфон OnePlus 16 Фото: notebookcheck.net

Ємність акумулятора в обох випадках становить 9000 мА·год. Обидва смартфони підтримують дротову зарядку потужністю 100 Вт, а OnePlus 16 додатково оснащений бездротовою зарядкою (потужністю близько 50 Вт) та функцією обхідної зарядки (bypass charging). OnePlus 16 також підтримує бездротову зарядку потужністю 50 Вт, зворотну бездротову зарядку та зворотну дротову зарядку потужністю 5 Вт, що робить його значно універсальнішим. У моделі Ace 7 Pro основний акцент зроблено на дротову зарядку та управління живленням, оптимізоване для ігор. Потужність зарядки 100 Вт, як і раніше, залишається конкурентоспроможною, проте наявність додаткових функцій бездротової та зворотної зарядки робить OnePlus 16 зручнішим у повсякденному використанні.

Камери

Камери OnePlus Ace 7 Фото: Скриншот

OnePlus 16 оснащений більш універсальною системою з трьох камер: 200-мегапіксельним основним сенсором з оптичною стабілізацією зображення (OIS), 50-мегапіксельним телеоб'єктивом із 3-кратним оптичним зумом та 50-мегапіксельною надширококутною камерою з кутом огляду 116 градусів. У Ace 7 Pro використовується подвійна камера: 200-мегапіксельний основний сенсор і 50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив із 3,5-кратним оптичним зумом. Незважаючи на те, що потужніший оптичний зум виглядає привабливо, відсутність окремої надширококутної камери обмежує функціональність пристрою. OnePlus 16 — більш практичний вибір для різноманітних сценаріїв зйомки, особливо для пейзажів і групових фотографій.

Фронтальна камера

Різниця стає ще більш помітною, якщо поглянути на фронтальну камеру. OnePlus 16 оснащений 50-мегапіксельною надширококутною селфі-камерою з автофокусом і підтримкою запису відео у форматі 4K із частотою до 60 кадрів на секунду. У Ace 7 Pro встановлена набагато простіша 16-мегапіксельна ширококутна селфі-камера, що підтримує запис відео у роздільній здатності 1080p. Для відеодзвінків, створення контенту для соціальних мереж та отримання деталізованих селфі OnePlus 16 пропонує значно більш просунуті можливості. Наявність автофокусу та надширококутного об'єктива також робить його більш універсальним інструментом для групових селфі та створення різноманітного контенту.

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Ціни в Україні

OnePlus 16, як повідомляється на Androprice, продаватиметься за такими цінами:

12/256 ГБ — 55 000 грн.

16/512 ГБ — 58 799 грн.

16 ГБ/1 ТБ — 60 799 грн.

OnePlus Ace 7 Pro вже з’явився в українських каталогах, однак підтверджених пропозицій щодо наявності в магазинах поки що немає. У перерахунку з китайських юанів на гривні ціни на моделі 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ становитимуть від 32 800 до 49 900 грн (без урахування доставки та націнки продавця, — прим. ред.).

Висновки

Абсолютний переможець — OnePlus 16. Це більш повноцінний флагман: він пропонує універсальнішу камеру, сучасніший процесор і ширші можливості заряджання. При цьому Ace 7 Pro залишається більш розумним вибором для геймерів — з огляду на його нижчу ціну.

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