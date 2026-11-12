OnePlus 16 и OnePlus Ace 7 Pro — какой смартфон лучше: характеристики, цены в Украине (фото)

Различия в системах камер, ПО, возможностях подключения и аппаратных решениях для игр делают выбор между этими смартфонами весьма интересным.

Несмотря на ряд общих ключевых характеристик, OnePlus 16 и OnePlus Ace 7 Pro предлагают разный подход к реализации флагманской производительности. Оба устройства оснащены аккумуляторами 9000 мАч, дисплеем с частотой 185 Гц и передовыми процессорами Snapdragon. Главный вопрос в том, оправдывает ли флагманский функционал OnePlus 16 его более высокую цену, или же Ace 7 Pro станет лучшим выбором для тех, кто ориентируется на производительность, пишет gizmochina.com.

Дисплеи

Экран смартфона OnePlus 16 Фото: androidauthority.com

Оба смартфона получили 6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 1272 x 2772 пикселя, частотой обновления 185 Гц и ШИМ-затемнением на частоте 3840 Гц. При этом OnePlus 16 дополнительно поддерживает стандарт Dolby Vision (наряду с HDR10+ и HDR Vivid), обеспечивая совместимость с более широким спектром форматов HDR. В Ace 7 Pro реализована поддержка HDR10+ и HDR Vivid, а пиковая яркость экрана заявлена ​​на уровне 2000 нит. Таким образом, OnePlus 16 имеет небольшое преимущество при просмотре мультимедийного контента, хотя оба дисплея отлично подойдут как для игр, так и для повседневного использования.

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Процессоры

OnePlus Ace 7 и Ace 7 Pro Фото: Скриншот

OnePlus 16 работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, созданного по 2-нм техпроцессу, тогда как в Ace 7 Pro используется Snapdragon 8 Elite Gen 5, выполненный по 3-нм техпроцессу. Более современный флагманский чипсет дает OnePlus 16 архитектурное преимущество, делая его предпочтительным вариантом для ресурсоемких задач и обеспечивая лучший запас производительности на будущее. В свою очередь, Ace 7 Pro предлагает встроенный двунаправленный вентилятор охлаждения, что особенно актуально для длительных игровых сессий. Оба устройства оснащены оперативной памятью объемом до 16 ГБ и встроенным накопителем до 1 ТБ (стандарт UFS 4.1), так что в плане памяти компромиссов нет ни в одной из моделей.

Аккумулятор и зарядка

Смартфон OnePlus 16 Фото: notebookcheck.net

Емкость аккумулятора в обоих случаях составляет 9000 мАч. Оба смартфона поддерживают проводную зарядку мощностью 100 Вт, а OnePlus 16 дополнительно оснащен беспроводной зарядкой (мощностью около 50 Вт) и функцией обходной зарядки (bypass charging). OnePlus 16 также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, обратную беспроводную зарядку и обратную проводную зарядку мощностью 5 Вт, что делает его значительно более универсальным. В модели Ace 7 Pro основной упор сделан на проводную зарядку и управление питанием, оптимизированное для игр. Мощность зарядки 100 Вт по-прежнему остается конкурентоспособной, однако наличие дополнительных функций беспроводной и обратной зарядки делает OnePlus 16 более удобным в повседневном использовании.

Камеры

Камеры OnePlus Ace 7 Фото: Скриншот

OnePlus 16 оснащен более универсальной системой из трех камер: 200-мегапиксельным основным сенсором с оптической стабилизацией изображения (OIS), 50-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с углом обзора 116 градусов. В Ace 7 Pro используется двойная камера: 200-мегапиксельный основной сенсор и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом. Несмотря на то, что более мощный оптический зум выглядит привлекательно, отсутствие отдельной сверхширокоугольной камеры ограничивает функциональность устройства. OnePlus 16 — более практичный выбор для разнообразных сценариев съемки, особенно для пейзажей и групповых фотографий.

Фронтальная камера

Разница становится еще более заметной, если взглянуть на фронтальную камеру. OnePlus 16 оснащен 50-мегапиксельной сверхширокоугольной селфи-камерой с автофокусом и поддержкой записи видео в формате 4K с частотой до 60 кадров в секунду. В Ace 7 Pro установлена ​​гораздо более простая 16-мегапиксельная широкоугольная селфи-камера, поддерживающая запись видео в разрешении 1080p. Для видеозвонков, создания контента для социальных сетей и получения детализированных селфи OnePlus 16 предлагает значительно более продвинутые возможности. Наличие автофокуса и сверхширокоугольного объектива также делает его более гибким инструментом для групповых селфи и создания различного контента.

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Цены в Украине

OnePlus 16, как заявляется на Androprice, будет продаваться по таким ценам:

12/256 ГБ — 55 000 грн.

16/512 ГБ — 58 799 грн.

16 ГБ/1 ТБ — 60 799 грн.

OnePlus Ace 7 Pro уже появился в украинских каталогах, однако подтвержденных предложений с наличием в магазинах пока нет. В пересчете на гривны с китайских юаней, цены на модели 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ составят от 32 800 до 49 900 грн (без учета доставки и наценки продавца, — прим. ред.).

Выводы

Общий победитель — OnePlus 16. Это более полноценный флагман: он предлагает более универсальную камеру, более современный процессор и более широкие возможности зарядки. При этом Ace 7 Pro остается более разумным выбором для геймеров — с учетом его более низкой цены.

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