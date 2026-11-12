Motorola Signature 27 против Samsung Galaxy S26 Ultra: стоит ли переплачивать 15 000 грн (фото)

Motorola Signature 27 стоит в Украине на 15 000 дороже, чем Samsung Galaxy S26 Ultra. В чем разница между этими смартфонами?

Новый смартфон Motorola Signature 27 предлагает более современный процессор, аккумулятор увеличенной емкости и более быструю зарядку по сравнению с Samsung Galaxy S26 Ultra. В ответ Samsung делает ставку на дисплей с более высокой четкостью, встроенный стилус S Pen и наличие двух телеобъективов. Версии обеих моделей в тестах — с объемом памяти 512 ГБ. Так какой же смартфон лучше? Ответ дали эксперты gizmochina.com.

Процессоры

Игра на смартфоне Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: tomsguide.com

В Signature 27 используется процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, тогда как Galaxy S26 Ultra оснащен чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. По заявлению Qualcomm, новый процессор обеспечивает прирост производительности центрального процессора (CPU) на 13%, а графического процессора (GPU) — на 44% по сравнению с предшественником; тактовая частота основных ядер достигает 5,01 ГГц. Компания Motorola увеличила площадь системы охлаждения ArcticMesh на 40% по сравнению с предыдущей моделью Signature. Она включает в себя 3D-испарительную камеру, жидкий металл и термопасту с добавлением алмазной крошки. Samsung также переработала конструкцию своей испарительной камеры.

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Дисплеи

Дисплей смартфона Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Смартфон Motorola оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Extreme AMOLED Duo с разрешением 1264 × 2780 пикселей, поддержкой технологии Dolby Vision и заявленной пиковой яркостью до 12 000 нит. В Samsung используется 6,9-дюймовая панель Dynamic AMOLED 2X с более высоким разрешением (1440 × 3120 пикселей), адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит. Кроме того, экран смартфона Samsung обладает функцией Privacy Display, которая затрудняет просмотр изображения со стороны.

Камеры

Смартфон Galaxy S26 Ultra Фото: trustedreviews.com

Системы камер в этих устройствах построены на разных принципах. Signature 27 получил основную камеру на 50 Мп с сенсором Sony LYTIA L910, оптической стабилизацией изображения и технологией LOFIC, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп, а также перископический телеобъектив на 200 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Motorola заявляет о поддержке функции Super Zoom Pro с увеличением до 100 крат, где для повышения четкости изображения используются алгоритмы генеративного ИИ. Galaxy S26 Ultra оснащен основной камерой на 200 Мп, сверхширокоугольным модулем на 50 Мп и двумя телеобъективами: 10-мегапиксельным с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельным перископическим модулем с 5-кратным оптическим зумом. Устройство поддерживает зум до 100x и стало первым смартфоном серии Galaxy, в котором реализована поддержка профессионального видеокодека APV. Чтобы определить, какая камера снимает лучше, потребуется независимое тестирование.

Аккумуляторы

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Емкость аккумулятора — одно из главных преимуществ смартфона Motorola (по крайней мере, на бумаге). Модель Signature 27 получила кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7000 мАч (номинальное значение — 6790 мАч), тогда как у Samsung этот показатель составляет 5000 мАч. Signature 27 поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную — 50 Вт, в то время как для Galaxy S26 Ultra эти значения составляют 60 Вт и 25 Вт соответственно. По заявлению Motorola, смартфон способен проработать до 77 ч в смешанном режиме, а 12-минутной зарядки достаточно, чтобы обеспечить работу устройства в течение целого дня. Впрочем, пока это лишь данные от производителя.

Смартфон Samsung легче: он весит 214 г против 227 г у модели от Motorola. Габариты Signature 27 составляют 162,01 × 77,04 × 7,99 мм, а Galaxy S26 Ultra — 163,6 × 78,1 × 7,9 мм. Motorola заявляет о соответствии стандартам защиты IP68 и IP69, тогда как для Samsung заявлен стандарт IP68.

ПО и обновления

Смартфон Galaxy S26 Ultra Фото: Скриншот

Signature 27 работает под управлением Android 17 с интегрированными функциями Gemini Intelligence и Motorola Qira. Производитель обещает семь обновлений операционной системы и до семи лет выпуска обновлений безопасности. Смартфон Samsung работает на базе Android 16 с оболочкой One UI 8.5, функциями Galaxy AI и поддержкой режима Samsung DeX. Встроенный стилус S Pen позволяет создавать рукописные заметки и аннотации к документам.

Цены в Украине

Версия Motorola Signature 27 с памятью 12/256 ГБ будет продаваться в Украине по цене 59 000 грн. Поставки ожидаются 25 ноября 2026 года. Стоимость модели с памятью на 512 ГБ пока не известна.

Samsung Galaxy S26 Ultra можно приобрести по следующим ценам:

256 ГБ — от 43 766 грн;

512 ГБ — от 44 996 грн.

Вывод

В целом, компания Motorola делает упор на вычислительную мощность, емкость аккумулятора и скорость зарядки. Samsung же предлагает дисплей с более высоким разрешением, функции обеспечения конфиденциальности, расширенные возможности оптического зума и инструменты для работы со стилусом S Pen. Выбор зависит от того, какие характеристики для вас наиболее важны; для окончательного вывода необходимо провести независимое тестирование.

Ранее сообщали о том, что Redmi планирует выпустить смартфон с батареей на 14 000 мАч. Компания уже работает над аккумулятором, емкость которого превышает 10 000 мАч.