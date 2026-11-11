Redmi планирует выпустить смартфон с батареей на 14 000 мАч: когда это случится (фото)

Компания Redmi уже работает над аккумулятором, емкость которого превышает 10 000 мАч.

Согласно новой утечке, завершено планирование серийного производства аккумулятора емкостью 12 000 мАч. В сообщении также говорится, что этот аккумулятор предназначен для смартфона среднего или высокого ценового сегмента, однако конкретная модель не называется, пишет gizmochina.com.

Кроме того, стало известно, что компания работает над еще более емким элементом питания: сейчас активно рассматривается возможность создания батареи на 13 000–14 000 мАч. Ее запуск в серийное производство возможен в следующем году, хотя эти планы пока носят предварительный характер.

Смартфон Redmi K100 Фото: Скриншот

Хронология развития аккумуляторов Redmi

Redmi стремительно увеличивает емкость батарей в своих устройствах. В январе был представлен Redmi Turbo 5 Max с аккумулятором на 9 000 мАч — на тот момент это был рекордный показатель для смартфонов бренда. В октябре вышел Redmi K100 с батареей на 10 000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Таким образом, менее чем за год емкость аккумуляторов в линейке Redmi может вырасти на 3 000 мАч по сравнению с Redmi Turbo 5 Max.

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На очереди и другие модели. Более ранние утечки указывали на то, что Redmi Turbo 6 Max получит аккумулятор емкостью более 10 000 мАч, а в апреле появилась информация, что Redmi Note 17 Pro Max также может быть оснащен батареей примерно на 10 000 мАч. В новой утечке не уточняется, предназначен ли аккумулятор на 12 000 мАч для какой-либо из этих моделей.

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Пока что подробностей немного: в утечке нет данных о скорости зарядки, толщине, весе или стоимости устройства. Для сравнения: цена на Redmi K100 начинается примерно от 525 долларов. Планирование серийного производства также предшествует запуску, однако конкретная дата при этом не определяется.

Вопрос о доступности устройства остается открытым. Смартфон Redmi K100 по-прежнему продается только в Китае, и компания пока не дает никаких намеков на его глобальный релиз. Не исключено, что та же участь постигнет и упомянутую модель Redmi с аккумулятором емкостью 12 000 мАч.

Ранее мы уже писали о том, что новый смартфон получит огромный аккумулятор на 12 000 мАч. По информации инсайдера Digital Chat Station, компания Oppo готовит к выпуску смартфон под названием Oppo A7 Ultra.