Redmi планує випустити смартфон із батареєю на 14 000 мАг: коли це станеться (фото)

Компанія Redmi вже працює над акумулятором, ємність якого перевищує 10 000 мАг.

Згідно з новим витоком, завершено планування серійного виробництва акумулятора ємністю 12 000 мАг. У повідомленні також йдеться, що цей акумулятор призначений для смартфона середнього або високого цінового сегмента, проте конкретна модель не називається, пише gizmochina.com.

Крім того, стало відомо, що компанія працює над ще більш ємним елементом живлення: зараз активно розглядається можливість створення батареї на 13000-14000 мАг. Її запуск у серійне виробництво можливий наступного року, хоча ці плани поки що мають попередній характер.

Смартфон Redmi K100 Фото: Скриншот

Хронологія розвитку акумуляторів Redmi

Redmi швидко збільшує ємність батарей у своїх пристроях. У січні було представлено Redmi Turbo 5 Max з акумулятором на 9 000 мАг – на той момент це був рекордний показник для смартфонів бренду. У жовтні вийшов Redmi K100 з батареєю на 10 000 мАг та підтримкою проводової зарядки потужністю 100 Вт. Таким чином, менш ніж за рік ємність акумуляторів у лінійці Redmi може зрости на 3000 мАч порівняно з Redmi Turbo 5 Max.

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На черзі та інші моделі. Більш ранні витоки вказували на те, що Redmi Turbo 6 Max отримає акумулятор ємністю понад 10 000 мАг, а у квітні з'явилася інформація, що Redmi Note 17 Pro Max також може бути оснащений батареєю приблизно на 10 000 мАг. У новому витоку не уточнюється, чи призначений акумулятор на 12 000 мАг для будь-якої з цих моделей.

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Поки що подробиць небагато: у витоку немає даних про швидкість зарядки, товщину, вагу або вартість пристрою. Для порівняння: ціна на Redmi K100 починається приблизно від 525 доларів. Планування серійного виробництва також передує запуску, проте конкретна дата у своїй не визначається.

Питання доступності пристрою залишається відкритим. Смартфон Redmi K100, як і раніше, продається тільки в Китаї, і компанія поки не дає жодних натяків на його глобальний реліз. Не виключено, що та ж доля спіткає і згадану модель Redmi з акумулятором ємністю 12 000 мАг.

Раніше ми вже писали про те, що новий смартфон отримає величезний акумулятор на 12 000 мАг. За інформацією інсайдера Digital Chat Station, компанія Oppo готує до випуску смартфон під назвою Oppo A7 Ultra.