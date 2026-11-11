Новий смартфон отримає величезний акумулятор на 12 000 мАг: подробиці про вихід (фото)

За інформацією інсайдера Digital Chat Station, компанія Oppo готує до випуску смартфон під назвою Oppo A7 Ultra.

Згідно з витоком, пристрій може вийти приблизно в грудні і буде оснащений значним акумулятором ємністю 12 000 мА · год. Сама компанія поки що не підтвердила ні назву моделі, ні терміни її виходу, ні заявлені характеристики, пише gizmochina.com.

У публікації у соціальній мережі Weibo інсайдер повідомив, що реліз Oppo A7 Ultra очікується у грудні; пристрій позиціонується як смартфон із акумулятором класу 10 000 мА·год. Також передбачається, що йдеться про модель із горизонтально розташованим блоком камер та батареєю на 12 000 мА·год. У витоку не згадуються процесор, параметри дисплея, швидкість заряджання або вартість пристрою.

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Цей опис відповідає моделі Oppo PNC110, яка нещодавно з'явилася в базі даних китайського регулятора MIIT (Міністерство промисловості та інформатизації КНР) — там були опубліковані офіційні зображення смартфона. На фото представлений апарат із підтримкою 5G у фіолетовому корпусі; на задній панелі розташований горизонтальний блок камер овальної форми з двома об'єктивами та спалахом, а також написом "AI CAMERA SYSTEM". Логотип Oppo розміщений у нижній частині задньої панелі.

Рендер смартфона Oppo A7 Ultra Фото: gizmochina.com

Дизайн Oppo A7 Ultra та місце моделі в серії A

В офіційних матеріалах також показані види пристрою збоку: на одній із граней видно кнопки регулювання гучності, клавіша живлення та модуль камери, що виступає. Попереду розташований плоский екран із круглим вирізом для селфі-камери по центру. У документації регулятора зазначено, що це 5G-смартфон із підтримкою двох SIM-карток.

Згідно з попередніми повідомленнями, номінальна ємність акумулятора моделі PNC110 становить приблизно 11 460-11 640 мАг, тому точне значення поки залишається під питанням. Ймовірно, в маркетингових матеріалах буде заявлена ​​ємність близько 12 000 мАг — це стане рекордним показником для смартфонів Oppo, що перевершує характеристики моделі Oppo A7 Pro Max. Остання була представлена ​​в Китаї 4 серпня та оснащена акумулятором на 10 000 мАг, а пізніше надійшла у продаж і на інших ринках.

Якщо назва підтвердиться, A7 Ultra поповнить лінійку A7, в яку вже входить модель Oppo A7 Pro, оснащена акумулятором ємністю 8000 мАг. У минулорічній серії Oppo A6 основні моделі комплектувалися батареями на 7000 мАг. Оскільки Oppo поки не підтвердила ні назву, ні інші характеристики, до цієї інформації варто ставитися як до попереднього витоку.

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