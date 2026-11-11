Найпотужніша зарядна станція EcoFlow PowerRock 4000 заживить весь дім: характеристики (фото)

EcoFlow PowerRock 4000 призначена для "вибагливих" застосувань — на відкритому повітрі та як аварійне електропостачання.

Зарядна станція PowerRock 4000 може живити не лише побутову техніку, а й обладнання з високими вимогами: електроінструменти, різальні верстати, дрилі та зварювальне обладнання, пише prnewswire.com.

Що відомо про PowerRock 4000

Станція оснащена акумулятором ємністю 3072 Втч та забезпечує безперервну потужність 4000 Вт. Її пікова потужність досягає 7200 Вт протягом 100 с, що дозволяє працювати з обладнанням з високими вимогами до пускової потужності. Він також може забезпечувати потужність 9000 Вт протягом 10 с і до 10 000 Вт протягом 20 мс.

Однією з ключових особливостей пристрою є вбудований пристрій захисного відключення (ПЗВ). Він виявляє струм витоку 30 мА та відключає джерело живлення менш ніж за 300 мс. Це особливо важливо при експлуатації електроустаткування у складних робочих умовах.

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PowerRock 4000 має посилений металевий корпус із ступенем захисту IP65, що захищає його від проникнення пилу та води. За даними EcoFlow станція витримує падіння з висоти до 1 м. Проте виробник не рекомендує експлуатувати його під дощем.

Заряджання EcoFlow PowerRock 4000 Фото: EcoFlow

PowerRock 4000

Ще однією примітною особливістю є швидкість заряджання. При використанні змінного струму акумулятор може досягти 80% ємності приблизно за 48-49 хв, а повна зарядка – приблизно за годину. Станція також підтримує зарядку від автомобільного генератора та генератора.

Для збільшення часу роботи користувачі можуть підключити два пристрої PowerRock 4000. Вони послідовно розряджаються, продовжуючи доступний час роботи без збільшення максимальної вихідної потужності.

Станція має дві водонепроникні європейські розетки змінного струму на 230 В, кожна струм 16 А. Вона також оснащена входом змінного струму C20 і роз'ємом XT150 для зарядного пристрою генератора змінного струму. Можливість підключення Wi-Fi та Bluetooth дозволяє користувачам контролювати пристрій через програму EcoFlow.

Опитування Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції? Опитування відкрите до Ціна Ємність (Вт·год) та потужність (Вт) Швидкість заряджання самої станції Вага та габарити Кількість та типи роз'ємів (USB, розетки 220 В) Бренд та відгуки Можливість підключення сонячних панелей Інші Голосувати

Технічні характеристики EcoFlow PowerRock 4000:

Місткість акумулятора: 3072 Вт·ч

Тип акумулятора: LiFePO4

Номінальна вихідна потужність: 4000 Вт

Пікова вихідна потужність: 7200 Вт (до 100 с); 9000 Вт (10 с); 10 000 Вт (20 мс)

Вихід змінного струму (AC): 2×230 В, 16 А

Час заряджання від мережі змінного струму: 48 хв. до 80%; 60 хв. до 100%

Способи заряджання: від мережі, автомобільного генератора, зовнішнього генератора

Заряджання від сонячних панелей: не підтримується

Ступінь захисту: IP65

Можливості підключення: Wi-Fi, Bluetooth

Розміри: 515×462×264 мм

Вага: 38 кг

Гарантія: 3 роки

Ціна в Україні : близько 150 тис. грн.

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