Мощнейшая зарядная станция EcoFlow PowerRock 4000 запитает весь дом: характеристики (фото)
EcoFlow PowerRock 4000 предназначена для "требовательных" применений — на открытом воздухе и в качестве аварийного электроснабжения.
Зарядная станция PowerRock 4000 может питать не только бытовую технику, но и оборудование с высокими требованиями: электроинструменты, режущие станки, дрели и сварочное оборудование, пишет prnewswire.com.
Что известно о PowerRock 4000
Станция оснащена аккумулятором емкостью 3072 Втч и обеспечивает непрерывную мощность 4000 Вт. Ее пиковая мощность достигает 7200 Вт в течение 100 с, что позволяет ей работать с оборудованием с высокими требованиями к пусковой мощности. Он также может обеспечивать мощность 9 000 Вт в течение 10 с и до 10 000 Вт в течение 20 мс.
Одной из ключевых особенностей устройства является встроенное устройство защитного отключения (УЗО). Он обнаруживает ток утечки 30 мА и отключает источник питания менее чем за 300 мс. Это особенно важно при эксплуатации электрооборудования в сложных рабочих условиях.
PowerRock 4000 имеет усиленный металлический корпус со степенью защиты IP65, защищающий его от проникновения пыли и воды. По данным EcoFlow, станция выдерживает падения с высоты до 1 м. Однако производитель не рекомендует эксплуатировать его под дождем.
Особенности PowerRock 4000
Еще одной примечательной особенностью является скорость зарядки. При использовании переменного тока аккумулятор может достичь 80% емкости примерно за 48–49 мин., а полная зарядка — примерно за один час. Станция также поддерживает зарядку от автомобильного генератора и генератора.
Для увеличения времени работы пользователи могут подключить два устройства PowerRock 4000. Они разряжаются последовательно, продлевая доступное время работы без увеличения максимальной выходной мощности.
Станция имеет две водонепроницаемые европейские розетки переменного тока на 230 В, каждая на ток 16 А. Она также оснащена входом переменного тока C20 и разъемом XT150 для зарядного устройства генератора переменного тока. Возможность подключения Wi-Fi и Bluetooth позволяет пользователям контролировать устройство через приложение EcoFlow.
Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции?
Технические характеристики EcoFlow PowerRock 4000:
- Емкость аккумулятора: 3072 Вт·ч
- Тип аккумулятора: LiFePO4
- Номинальная выходная мощность: 4000 Вт
- Пиковая выходная мощность: 7200 Вт (до 100 с); 9000 Вт (10 с); 10 000 Вт (20 мс)
- Выход переменного тока (AC): 2 × 230 В, 16 А
- Время зарядки от сети переменного тока: 48 мин. до 80%; 60 мин. до 100%
- Способы зарядки: от сети, автомобильного генератора, внешнего генератора
- Зарядка от солнечных панелей: не поддерживается
- Степень защиты: IP65
- Возможности подключения: Wi-Fi, Bluetooth
- Размеры: 515 × 462 × 264 мм
- Вес: 38 кг
- Гарантия: 3 года
Цена в Украине: около 150 тыс. грн.
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