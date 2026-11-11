Альтернатива большим зарядкам: вышла компактная FOSSiBOT FDC300 с необычной функцией (фото)
Что умеет компактная зарядная станция емкостью 288 Вт·ч со встроенным вентилятором.
Компания FOSSiBOT представила FDC300 — компактную портативную зарядную станцию, разработанную для зарядки электронных устройств. Она оснащена аккумулятором LiFePO4 емкостью 288 Вт·ч, портами USB-C высокой мощности и встроенным вентилятором — и все это в легком корпусе, пишет devicespecifications.com.
Особенности станции FDC300
Важно знать, что отличие от традиционных портативных зарядных станций, в FDC300 нет розетки переменного тока (AC). Устройство предназначено прежде всего для питания ноутбуков, смартфонов, планшетов, камер, дронов и другой техники, заряжаемой через USB. Благодаря этому модель стала более компактной альтернативой крупногабаритным станциям, хотя она и не позволяет напрямую подключать бытовые приборы, требующие стандартной розетки.
Одной из ключевых особенностей устройства является наличие двух двунаправленных портов USB-C, каждый из которых поддерживает мощность до 140 Вт. Они могут использоваться как для зарядки подключенных гаджетов, так и для восполнения энергии самой станции. Также предусмотрены дополнительный порт USB-C (30 Вт) и порт USB-A (18 Вт), что позволяет заряжать до четырех устройств одновременно.
Необычная деталь
Станция имеет встроенный складной вентилятор. Он поддерживает три скорости работы и режим "естественного ветра", а время его непрерывной работы может достигать 100 часов. В верхней части станции предусмотрен держатель для смартфона, благодаря чему можно смотреть видео или общаться по видеосвязи, наслаждаясь прохладным потоком воздуха от вентилятора.
Как заряжается FDC300
FDC300 поддерживает несколько способов зарядки: через USB-C, от солнечных панелей или от бортовой сети автомобиля. При одновременном использовании USB-C и солнечных панелей суммарная входная мощность достигает 260 Вт. По заявлению производителя, при оптимальных условиях аккумулятор можно полностью зарядить примерно за 1 ч 14 мин.
Станция весит всего 2,66 кг, а ее габариты составляют 135 × 135 × 205 мм, что позволяет легко носить ее в рюкзаке или хранить в автомобиле. Аккумулятор типа LiFePO4 рассчитан более чем на 3000 циклов зарядки, при этом он сохраняет не менее 80% своей первоначальной емкости.
Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции?
Выводы
Устройство FOSSiBOT FDC300 предназначено для пользователей, которым необходим портативный источник энергии для небольших электронных гаджетов, а не полноценная система резервного питания для дома. Благодаря компактным размерам, мощным портам USB-C и встроенному вентилятору эта модель выгодно отличается как от обычных внешних аккумуляторов (пауэрбанков), так и от более крупных портативных зарядных станций.
Технические характеристики FDC300:
- Емкость аккумулятора: 288 Вт·ч (90 000 мА·ч)
- Тип аккумулятора: LiFePO4
- Срок службы аккумулятора: более 3000 циклов зарядки (с сохранением 80% емкости)
- Максимальная выходная мощность: 328 Вт
- Порты USB-C: 2 × 140 Вт (двунаправленные), 1 × 30 Вт (выход)
- Порт USB-A: 1 × 18 Вт (QC 3.0)
- Вход для солнечной панели: макс. 120 Вт
- Вход для зарядки от автомобиля: макс. 120 Вт
- Максимальная суммарная мощность зарядки: 260 Вт
- Розетка переменного тока (AC): отсутствует
- Встроенный вентилятор: 3 скорости работы и режим "естественного ветра"
- Дополнительные функции: светодиодная подсветка, держатель для телефона, HD-дисплей
- Размеры: 135 × 135 × 205 мм
- Вес: 2,66 кг
- Диапазон рабочих температур: от -10°C до 40°C
- Гарантия: 2+1 год (согласно условиям производителя)
Цена в Украине: около 9000 грн.
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