Альтернатива большим зарядкам: вышла компактная FOSSiBOT FDC300 с необычной функцией (фото)

Что умеет компактная зарядная станция емкостью 288 Вт·ч со встроенным вентилятором.

Компания FOSSiBOT представила FDC300 — компактную портативную зарядную станцию, разработанную для зарядки электронных устройств. Она оснащена аккумулятором LiFePO4 емкостью 288 Вт·ч, портами USB-C высокой мощности и встроенным вентилятором — и все это в легком корпусе, пишет devicespecifications.com.

Особенности станции FDC300

Важно знать, что отличие от традиционных портативных зарядных станций, в FDC300 нет розетки переменного тока (AC). Устройство предназначено прежде всего для питания ноутбуков, смартфонов, планшетов, камер, дронов и другой техники, заряжаемой через USB. Благодаря этому модель стала более компактной альтернативой крупногабаритным станциям, хотя она и не позволяет напрямую подключать бытовые приборы, требующие стандартной розетки.

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Одной из ключевых особенностей устройства является наличие двух двунаправленных портов USB-C, каждый из которых поддерживает мощность до 140 Вт. Они могут использоваться как для зарядки подключенных гаджетов, так и для восполнения энергии самой станции. Также предусмотрены дополнительный порт USB-C (30 Вт) и порт USB-A (18 Вт), что позволяет заряжать до четырех устройств одновременно.

Зарядная станция FOSSiBOT FDC300 Фото: FOSSiBOT

Необычная деталь

Станция имеет встроенный складной вентилятор. Он поддерживает три скорости работы и режим "естественного ветра", а время его непрерывной работы может достигать 100 часов. В верхней части станции предусмотрен держатель для смартфона, благодаря чему можно смотреть видео или общаться по видеосвязи, наслаждаясь прохладным потоком воздуха от вентилятора.

Как заряжается FDC300

FDC300 поддерживает несколько способов зарядки: через USB-C, от солнечных панелей или от бортовой сети автомобиля. При одновременном использовании USB-C и солнечных панелей суммарная входная мощность достигает 260 Вт. По заявлению производителя, при оптимальных условиях аккумулятор можно полностью зарядить примерно за 1 ч 14 мин.

Станция весит всего 2,66 кг, а ее габариты составляют 135 × 135 × 205 мм, что позволяет легко носить ее в рюкзаке или хранить в автомобиле. Аккумулятор типа LiFePO4 рассчитан более чем на 3000 циклов зарядки, при этом он сохраняет не менее 80% своей первоначальной емкости.

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Выводы

Устройство FOSSiBOT FDC300 предназначено для пользователей, которым необходим портативный источник энергии для небольших электронных гаджетов, а не полноценная система резервного питания для дома. Благодаря компактным размерам, мощным портам USB-C и встроенному вентилятору эта модель выгодно отличается как от обычных внешних аккумуляторов (пауэрбанков), так и от более крупных портативных зарядных станций.

Зарядная станция FOSSiBOT FDC300 Фото: FOSSiBOT

Технические характеристики FDC300:

Емкость аккумулятора: 288 Вт·ч (90 000 мА·ч)

Тип аккумулятора: LiFePO4

Срок службы аккумулятора: более 3000 циклов зарядки (с сохранением 80% емкости)

Максимальная выходная мощность: 328 Вт

Порты USB-C: 2 × 140 Вт (двунаправленные), 1 × 30 Вт (выход)

Порт USB-A: 1 × 18 Вт (QC 3.0)

Вход для солнечной панели: макс. 120 Вт

Вход для зарядки от автомобиля: макс. 120 Вт

Максимальная суммарная мощность зарядки: 260 Вт

Розетка переменного тока (AC): отсутствует

Встроенный вентилятор: 3 скорости работы и режим "естественного ветра"

Дополнительные функции: светодиодная подсветка, держатель для телефона, HD-дисплей

Размеры: 135 × 135 × 205 мм

Вес: 2,66 кг

Диапазон рабочих температур: от -10°C до 40°C

Гарантия: 2+1 год (согласно условиям производителя)

Цена в Украине: около 9000 грн.

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