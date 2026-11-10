5 недостатков масляных обогревателей: стоит ли их покупать для отопления в Украине (фото)

На бумаге масляные обогреватели выглядят весьма привлекательно, однако перед покупкой стоит узнать не только об их плюсах, но минусах.

Хотя эксплуатация электрического обогревателя обходится дороже, чем масляного, у последнего есть несколько существенных недостатков, пишет издание slashgear.com.

Высокая стоимость

Первая проблема, с которой столкнутся владельцы масляных обогревателей, — это цена. Они всегда стоят дороже других устройств для обогрева помещений.

Разница в стоимости кроется в базовой термодинамике: устройство не сжигает масло, а нагревает герметичную емкость с ним. В итоге, такой обогреватель стоит дороже из-за дополнительных производственных затрат на заполнение его маслом и герметизацию резервуаров. Однако по той же причине он потребляет меньше электроэнергии, поскольку, когда масло нагревается до положенной температуры, оно очень медленно отдает тепло и не нуждается в электричестве, чтобы поддерживать температуру на нужном уровне. И получается, что эксплуатация электрического обогревателя обходится дороже, чем масляного.

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Масляный обогреватель Фото: livemint.com

Не подходят для больших помещений

Хотя масляные обогреватели могут равномерно распределять тепло по комнате, необходимо купить тот, который соответствует размеру комнаты. В противном случае он не будет равномерно нагревать все помещение, а только область в определенном радиусе. Тепло равномерно исходит от ребер радиатора масляного обогревателя и распространяется за счет термодинамики старого доброго воздуха. Для сравнения, масляные обогреватели имеют гораздо меньший радиус действия, чем стандартные электрические, поскольку последние часто используют вентиляторы для обеспечения направленного тепла, что делает их более подходящими для больших помещений.

Медленный нагрев

Механика нагрева масляных обогревателей также имеет еще один недостаток: они нагреваются дольше, чем аналогичные устройства. Как уже говорилось ранее, масляные обогреватели имеют более низкие эксплуатационные расходы, поскольку запасы масла в них сохраняют тепло, но обратной стороной этой медали является тот факт, что для нагрева масла требуется больше времени. Масло не может начать передавать тепло, пока оно не нагреется до нужной температуры, поэтому масляные обогреватели не идеальны в ситуациях, когда вам нужна немедленная передышка от сильного холода.

Масляный обогреватель в комнате Фото: idealhome.co.uk

Становятся очень горячими после нагрева

У традиционных электрических обогревателей нагревательные элементы открыты: во время работы они светятся оранжевым, наглядно предупреждая об опасности ожога. В масляных обогревателях нагревательный элемент полностью скрыт внутри корпуса (что снижает риск возгорания), однако этого нельзя сказать о радиаторных ребрах. Они нагреваются очень сильно. Да, они недостаточно горячи, чтобы поджечь бумагу, но вполне способны оставить ожог у любого, кто к ним прикоснется.

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Содержат пожароопасный элемент — масло

При должном уходе любой обогреватель, в том числе масляный, может прослужить долгие годы. Но если пренебрегать обслуживанием — или, что еще хуже, не осмотреть устройство после того, как оно опрокинулось и упало на пол, — масло может вытечь, создавая серьезную пожарную опасность. Открытое пламя или даже искра способны воспламенить масло, а вместе с ним — и все, с чем оно соприкоснется.

Разумеется, любой электрический обогреватель при падении становится источником пожарной опасности, но утечка масла может привести к гораздо более быстрому распространению огня, чем повреждение обычного электрообогревателя. А что произойдет, если обогреватель окажется в зоне пожара, не будучи его первопричиной? Корпус устройства может лопнуть, и в случае с маслонаполненной моделью масло может разбрызгаться, значительно усилив пламя. "В целях безопасности держите маслонаполненные обогреватели подальше от любых устройств, которые сами по себе могут представлять пожарную опасность", — советуют эксперты.

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