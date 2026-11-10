5 недоліків масляних обігрівачів: чи варто їх купувати для опалення в Україні (фото)

На папері масляні обігрівачі виглядають дуже привабливо, проте перед покупкою варто дізнатися не тільки про їхні плюси, але й мінуси.

Хоча експлуатація електричного обігрівача обходиться дорожче, ніж масляного, останній має кілька істотних недоліків, пише видання slashgear.com.

Висока вартість

Перша проблема, з якою зіткнуться власники масляних обігрівачів, – це ціна. Вони завжди коштують дорожче за інші пристрої для обігріву приміщень.

Різниця у вартості криється в базовій термодинаміці: пристрій не спалює масло, а нагріває герметичну ємність із ним. У результаті такий обігрівач коштує дорожче через додаткові виробничі витрати на заповнення його маслом і герметизацію резервуарів. Однак з тієї ж причини він споживає менше електроенергії, оскільки, коли олія нагрівається до належної температури, вона дуже повільно віддає тепло і не потребує електрики, щоб підтримувати температуру на потрібному рівні. І виходить, що експлуатація електричного обігрівача обходиться дорожче, ніж олійного.

Видео дня

Масляний обігрівач Фото: livemint.com

Не підходять для великих приміщень

Хоча масляні обігрівачі можуть поступово розподіляти тепло по кімнаті, потрібно придбати той, який відповідає розміру кімнати. В іншому випадку він не буде рівномірно нагрівати все приміщення, а лише область у певному радіусі. Тепло рівномірно походить від ребер радіатора масляного обігрівача і розповсюджується за рахунок термодинаміки старого доброго повітря. Для порівняння, масляні обігрівачі мають набагато менший радіус дії, ніж стандартні електричні, оскільки останні часто використовують вентилятори для забезпечення спрямованого тепла, що робить їх більш придатними для великих приміщень.

Повільне нагрівання

Механіка нагрівання масляних обігрівачів також має ще один недолік: вони нагріваються довше, ніж аналогічні пристрої. Як уже говорилося раніше, масляні обігрівачі мають нижчі експлуатаційні витрати, оскільки запаси олії в них зберігають тепло, але зворотним боком цієї медалі є той факт, що для нагрівання олії потрібно більше часу. Масло не може почати передавати тепло, поки воно не нагріється до потрібної температури, тому масляні обігрівачі не ідеальні в ситуаціях, коли вам потрібний негайний перепочинок від сильного холоду.

Масляний обігрівач у кімнаті Фото: idealhome.co.uk

Стають дуже гарячими після нагрівання

У традиційних електричних обігрівачів нагрівальні елементи відкриті: під час роботи вони світяться помаранчевим, наочно попереджаючи про небезпеку опіку. У масляних обігрівачах нагрівальний елемент повністю прихований усередині корпусу (що знижує ризик займання), проте цього не можна сказати про радіаторні ребра. Вони дуже сильно нагріваються. Так, вони недостатньо гарячі, щоб підпалити папір, але цілком здатні залишити опік у будь-кого, хто до них торкнеться.

Опитування Обігрівач якого бренду ви використовуєте, або плануєте придбати? Опитування відкрите до UFО Electrolux ARDESTO Термія Xiaomi Teploceramic WetAir Hyundai Інший бренд Голосувати

Містить пожежонебезпечний елемент — олія

При належному догляді будь-який обігрівач, у тому числі олійний, може прослужити довгі роки. Але якщо нехтувати обслуговуванням — або, що ще гірше, не оглянути пристрій після того, як він перекинувся і впав на підлогу, — масло може витекти, створюючи серйозну пожежну небезпеку. Відкрите полум'я або навіть іскра здатні спалахнути олію, а разом із нею — і все, з чим вона торкнеться.

Зрозуміло, будь-який електричний обігрівач при падінні стає джерелом пожежної небезпеки, але витік олії може призвести до значно швидше поширення вогню, ніж пошкодження звичайного електрообігрівача. А що станеться, якщо обігрівач опиниться у зоні пожежі, не будучи його першопричиною? Корпус пристрою може луснути, і у випадку з маслонаповненою моделлю масло може розбризкатися, значно посиливши полум'я. "З метою безпеки тримайте маслонаповнені обігрівачі подалі від будь-яких пристроїв, які самі по собі можуть становити пожежну небезпеку", — радять експерти.

Раніше писали про те, що 190 смартфонів отримають Android 17 у грудні 2026-березні 2027 року. Оновлення до Android 17 приходять на багато смартфонів різних брендів. Фокус зібрав найактуальнішу інформацію про це.