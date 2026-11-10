Диджитал
190 смартфонов получат Android 17 в декабре 2026-марте 2027: Xiaomi, OnePlus, Oppo, Realme и др.
Обновление до Android 17 приходят на многие смартфоны разных брендов. Фокус собрал самую актуальную информацию об этом.
Популярные смартфоны от китайских производителей уже начали получать обновления своих операционных систем до уровня Android 17. Изменения коснутся популярных моделей от Xiaomi, OnePlus, Oppo, Realme, Vivo, Redmi и iQOO.
OnePlus
Ноябрь 2026 г.
- OnePlus Open
- OnePlus 13R
- OnePlus 12
- OnePlus Nord 6
- OnePlus Nord CE6
Декабрь 2026 г.
- OnePlus 12R
- OnePlus 12R Genshin Impact Edition
- OnePlus 11
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE6 Lite
- OnePlus Nord CE5
Первый квартал 2027 г.
- OnePlus Nord 4
- OnePlus N6
- OnePlus N6x
Xiaomi
Ноябрь 2026 г.
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Pro Titanium Edition
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 5 Pro
Декабрь 2026 г.
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Edition
- Xiaomi 14 Pro Satellite Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 13 Limited Edition
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Redmi
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- Redmi K80 Pro Champion Edition
- Redmi K70 Extreme Edition
- Redmi K70
- Redmi Turbo 3
- Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition
- Redmi K70 Pro
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15
Декабрь 2026 г.
- Redmi K70E
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi K60 Extreme Edition
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13R
- Redmi 14R 5G
- Redmi 14C 5G
- Redmi 13Р 5G
- Redmi 13 5G
- Redmi 13С 5G
Oppo
Ноябрь 2026 г.
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Reno15 Pro Max 5G
- Oppo Reno15 Pro 5G
- Oppo Reno15 Pro Mini 5G
- Oppo Reno15 5G
- Oppo Reno15 FS 5G
- Oppo Reno15 F 5G
- Oppo Reno15c 5G
- Oppo Reno15 A
- Oppo Reno14 Pro 5G
- Oppo Reno14 5G
- Oppo Reno14 5G Diwali Edition
- Oppo Reno14 FS 5G
- Oppo Reno14 F 5G
- Oppo Reno14 F Dark Side Limited Edition
- Oppo K14x 5G
- Oppo K14 5G
- Oppo K13x 5G
- Oppo F33 5G
- Oppo F31 5G
- Oppo F29 5G
Декабрь 2026 г.
- Oppo Reno13 Pro 5G
- Oppo Reno13 5G
- Oppo Reno13 FS 5G
- Oppo Reno13 A
- Oppo Reno13 F 5G
- Oppo Reno13 F
- Oppo K13 Turbo Pro 5G
- Oppo K13 Turbo 5G
- Oppo K13 5G
Первый квартал 2027 г.
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Reno12 Pro 5G
- Oppo Reno12 Pro 5G Manish Malhotra Limited Edition
- Oppo Reno12 5G
- Oppo F33 Pro 5G
- Oppo F31 Pro+ 5G
- Oppo F31 Pro 5G
- Oppo F29 Pro 5G
Vivo
Ноябрь 2026 г.
- Vivo X200 Pro
- Vivo X200
- Vivo X200 FE
- Vivo X200T
Декабрь 2026 г.
- Vivo X Fold 3 Pro
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100
- Vivo V70 Elite
- Vivo V70
- Vivo V70 FE
- Vivo V60
- Vivo V60e
- Vivo V50
- Vivo V50e
Январь 2027 г.
- Vivo V40 Pro
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- Vivo S2 FE
- Vivo T5 Pro 5G
- Vivo T5 5G
- Vivo T5x 5G
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- Vivo T4 5G
- Vivo T4R 5G
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Февраль 2027 г.
- Vivo V40e
- Vivo V30 Pro
- Vivo V30
- Vivo V30e
- Vivo Y400 Pro 5G
- Vivo Y400 5G
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iQOO
Ноябрь 2026 г.
- iQOO 15R
- iQOO 13
Декабрь 2026 г.
- iQOO 12
- iQOO Neo 10
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Январь 2027 г.
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Февраль 2027 г.
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Realme
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- Realme 14T 5G
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- Realme P4x 5G
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- Realme P3 Ultra 5G
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Ранее писали о том, какие изменения принесет One UI 10 для смартфонов Samsung. One UI 9.5 может стать разочаровывающим обновлением, однако от One UI 10 ожидают "самых масштабных изменений в истории".