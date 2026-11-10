Какие изменения принесет One UI 10 для смартфонов Samsung, и когда они получат эту ОС (фото)

One UI 9.5 может стать разочаровывающим обновлением, однако от One UI 10 ожидают "самых масштабных изменений в истории".

Команда разработчиков Samsung уже начала подготовку к выпуску One UI 9.5, который запланирован на начало следующего года — впрочем, ожидания могут не оправдаться, пишет gizmochina.com.

Незначительные изменения от One UI 9.5

Смартфон с Android 17 Фото: Android Central

Инсайдер Ice Universe, который на протяжении многих лет остается надежным источником утечек о продукции Samsung, сообщил в социальной сети X, что One UI 9.5 будет лишь небольшим обновлением. Как и One UI 9.0, оно будет базироваться на Android 17. Ожидается, что новая версия программного обеспечения дебютирует вместе с линейкой Galaxy S27 в феврале или марте 2027 года.

Samsung пока официально не раскрывает информацию о One UI 9.5. Тем не менее, в последнее время появилось немало утечек, проливающих свет на грядущие нововведения. Одним из наиболее заметных визуальных изменений станет новая анимация "ряби" (ripple effect), которая будет применяться по всей системе, делая взаимодействие с интерфейсом более плавным и "живым".

Видео дня

По имеющимся данным, в One UI 9.5 появятся новые инструменты Galaxy AI для клавиатуры Samsung. Впрочем, не исключено, что за использование функций Galaxy AI пользователям в конечном итоге придется платить. Также ожидается, что в One UI 9.5 будет улучшена эстетика интерфейса "Liquid Glass" (жидкое стекло), появится встроенная функция блокировки приложений, а также будут внесены доработки в режим DeX.

Хотя в One UI 9.5 может быть реализовано немало новшеств, их вряд ли можно назвать масштабным обновлением. Возможно, Samsung приготовила для этой версии что-то еще. Более подробная информация появится после запуска бета-программы — это может произойти уже в конце текущего месяца.

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От One UI 10 ожидают исторических перемен

Инсайдер Ice Universe полагает, что Samsung приберегла самое интересное для One UI 10. По его словам, это обновление принесет "самые масштабные изменения в истории", хотя конкретных подробностей он пока не раскрывает. Оболочка One UI 10 будет базироваться на Android 18; ожидается, что она дебютирует вместе со следующим поколением складных смартфонов Galaxy в середине 2027 года. Согласно первым слухам, в новой версии программного обеспечения искусственный интеллект может быть интегрирован непосредственно в базовую архитектуру системы, а не представлен в виде набора отдельных инструментов.

По имеющимся данным, в One UI 10 могут появиться проактивные ИИ-агенты, способные выполнять многоэтапные задачи в различных приложениях и сервисах в фоновом режиме. Также система, возможно, научится собирать актуальную информацию из разных приложений и объединять ее в едином представлении. Сообщается, что обновление будет направлено на более глубокую интеграцию между различными продуктами Samsung — от смартфонов, планшетов и складных устройств до новых категорий техники, таких как Galaxy Ring, "умные" очки и гарнитура Galaxy XR.

Это лишь некоторые из предварительных сведений о возможных изменениях в One UI 10. Также ожидаются масштабные визуальные обновления и множество интересных функций. Более подробная информация появится ближе к моменту выхода системы.

Согласно недавним слухам, Samsung может переименовать One UI 10 в "Galaxy OS". Однако пока нет никаких твердых доказательств, поэтому к этой информации стоит относиться с осторожностью.

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