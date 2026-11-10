Які зміни принесе One UI 10 для смартфонів Samsung і коли вони отримають цю ОС (фото)

One UI 9.5 може стати розчаровуючим оновленням, проте від One UI 10 очікують "наймасштабніших змін в історії".

Команда розробників Samsung вже розпочала підготовку до випуску One UI 9.5, який запланований на початок наступного року – втім, очікування можуть не виправдатися, пише gizmochina.com.

Незначні зміни від One UI 9.5

Смартфон з Android 17 Фото: Android Central

Інсайдер Ice Universe, який протягом багатьох років залишається надійним джерелом витоків про продукцію Samsung, повідомив у соціальній мережі X, що One UI 9.5 буде лише невеликим оновленням. Як і One UI 9.0, воно базуватиметься на Android 17. Очікується, що нова версія програмного забезпечення дебютує разом із лінійкою Galaxy S27 у лютому чи березні 2027 року.

Samsung поки що офіційно не розкриває інформацію про One UI 9.5. Тим не менш, останнім часом з'явилося чимало витоків, що проливають світло на нововведення. Однією з найпомітніших візуальних змін стане нова анімація "брижі" (ripple effect), яка буде застосовуватися по всій системі, роблячи взаємодію з інтерфейсом більш плавним та "живим".

Видео дня

За наявними даними, One UI 9.5 з'являться нові інструменти Galaxy AI для клавіатури Samsung. Втім, не виключено, що за використання функцій Galaxy AI користувачам доведеться платити. Також очікується, що в One UI 9.5 буде покращено естетику інтерфейсу "Liquid Glass" (рідке скло), з'явиться вбудована функція блокування додатків, а також будуть внесені доопрацювання в режим DeX.

Хоча в One UI 9.5 може бути реалізовано чимало нововведень, їх навряд можна назвати масштабним оновленням. Можливо, Samsung приготувала для цієї версії ще щось. Докладніша інформація з'явиться після запуску бета-програми — це може статися вже наприкінці поточного місяця.

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Від One UI 10 очікують історичних змін

Інсайдер Ice Universe вважає, що Samsung приберегла найцікавіше для One UI 10. За його словами, це оновлення принесе "наймасштабніші зміни в історії", хоча конкретних подробиць він поки не розкриває. Оболонка One UI 10 базуватиметься на Android 18; очікується, що вона дебютує разом із наступним поколінням складних смартфонів Galaxy у середині 2027 року. Згідно з першими чутками, у новій версії програмного забезпечення штучний інтелект може бути інтегрований безпосередньо до базової архітектури системи, а не представлений у вигляді набору окремих інструментів.

За наявними даними, One UI 10 можуть з'явитися проактивні ІІ-агенти, здатні виконувати багатоетапні завдання в різних додатках і сервісах у фоновому режимі. Також система, можливо, навчиться збирати актуальну інформацію з різних додатків та поєднувати її в єдиному поданні. Повідомляється, що оновлення буде спрямоване на більш глибоку інтеграцію між різними продуктами Samsung — від смартфонів, планшетів та складних пристроїв до нових категорій техніки, таких як Galaxy Ring, "розумні" окуляри та гарнітура Galaxy XR.

Це лише деякі з попередніх відомостей про можливі зміни в One UI 10. Також очікуються масштабні візуальні оновлення та безліч цікавих функцій. Докладніша інформація з'явиться ближче до моменту виходу системи.

Згідно з недавніми чутками, Samsung може перейменувати One UI 10 на "Galaxy OS". Однак поки що немає жодних твердих доказів, тому до цієї інформації варто ставитися з обережністю.

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