Дешевший Honor Magic 9 Pro Max виявився кращим Motorola Signature 27 в тестах (фото)

Motorola Signature 27 та Honor Magic 9 Pro Max зійшлися у тестах видання gizmochina.com. Експерти порівняли дві моделі, і дійшли висновку, що новинка Honor – краще.

Смартфон Honor Magic 9 Pro Max отримав відразу дві 200-мегапіксельні камери, а його ціна в Китаї починається з 900 доларів, пише gizmochina.com.

Процесори

Смартфон Honor Magic 9 Pro Max Фото: Honor

З погляду процесора жоден із смартфонів не має переваги: обидва використовують чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, створений за 2-нм техпроцесом та оснащений графічним прискорювачем Adreno 850.

Однак у тому, що стосується решти апаратної конфігурації, підходи брендів значно різняться. У моделі Signature 27 використовується система охолодження ArcticMesh, площа якої на 40% більша, ніж у попередника. Вона поєднує термопасту з додаванням алмазної крихти, рідкий метал і 3D-випарювальну камеру, що дозволяє ефективно контролювати температуру при виконанні ресурсомістких завдань. Крім того, Motorola заявляє про використання шести антен для забезпечення якісного бездротового зв'язку.

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У свою чергу, Honor оснастила Magic 9 Pro Max удосконаленою системою охолодження Plate-level Cooling System 2.0, що призначена для швидкого відведення тепла при високих навантаженнях. Також смартфон отримав радіочип третього покоління C3 із сем'ядерною радіочастотною (RF) архітектурою, покликаною забезпечити більш стабільний сигнал. Проте обидва варіанти повинні забезпечувати схожу продуктивність обробки.

Дисплеї

Смартфони Motorola Signature 27

Honor Magic 9 Pro Max оснащений 6,8-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1320 x 2868 пікселів. Частота оновлення екрана варіюється в діапазоні від 1 Гц до 120 Гц, при цьому, за заявою Honor, пікова яскравість досягає 10 000 ніт, а мінімальна становить 1 ніт. Дисплей також підтримує ШИМ-регулювання яскравості з частотою 4320 Гц і має покриття антивідблиску, що знижує коефіцієнт відображення до 1,5%.

Модель Motorola Signature 27 також одержала 6,8-дюймовий екран, однак у ньому використовується технологія Tandem OLED. Завдяки цьому дисплей забезпечує неймовірну пікову яскравість – до 12 000 нит – і підтримує стандарт Dolby Vision. Частота оновлення екрану складає 120 Гц, а для захисту використовується скло Corning Gorilla Glass Ceramic 3.

Камери

Камери смартфона Honor Magic 9 Pro Max Фото: uk.pcmag.com

Система камер у Honor виглядає більш солідно. Модель Magic 9 Pro Max оснащена основною камерою на 200 Мп із сенсором формату 1/1,28 дюйма та об'єктивом зі світлосилою f/1,57. Її доповнює перископічний телеоб'єктив – також на 200 Мп, із сенсором 1/1,4 дюйма та діафрагмою f/2,6. Обидві камери підтримують стабілізацію стандарту CIPA 8.0, а для ширококутної зйомки передбачений окремий модуль на 50 Мп.

Фронтальна камера – ще одна особливість пристрою. У ній використовується квадратний сенсор на 55 Мп (співвідношення сторін 1:1), що дозволяє перемикатися між форматами кадру 1:1, 16:9 та 9:16, не повертаючи сам смартфон. Також на передній панелі розташовано 3D-датчик глибини.

Для обробки зображень та придушення шумів у форматі RAW компанія Honor впровадила спеціалізований чіп H1, створений за 6-нм техпроцесом. Крім того, у смартфоні встановлено 14 колірних профілів ARRI Looks, а ще більше варіантів можна завантажити додатково. Пристрій також підтримує відеозйомку за допомогою профілю ARRI LogC3.

Смартфон Motorola Signature 27 отримав основний сенсор Sony LYTIA L910 на 50 Мп з технологією LOFIC, яка допомагає зберігати деталізацію як у яскравих, так і темних ділянках кадру. Також у моделі передбачено перископічний телеоб'єктив на 200 Мп з 3-кратним оптичним зумом.

Акумулятори

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Скриншот

Magic 9 Pro Max оснащений кремній-вуглецевою батареєю ємністю 8800 мА·год, у якій вміст кремнію становить 40%. Пристрій підтримує кабельну зарядку потужністю 100 Вт та бездротову потужність 80 Вт (бездротовий зарядний пристрій продається окремо).

У Motorola Signature 27 встановлений менш місткий кремній-вуглецевий акумулятор — на 7000 мА · год. Смартфон підтримує провідну зарядку потужністю 90 Вт та бездротову потужністю 50 Вт; при цьому обидва зарядні пристрої продаються окремо.

Підтримка ПЗ

Смартфон Magic 9 Pro Max Фото: uk.pcmag.com

І Signature 27, і Magic 9 Pro Max отримали обіцянку 7-річної підтримки як Android, так і безпеки. Крім того, у пристроях реалізовано підтримку функцій Gemini Intelligence та Motorola Qira.

Qira допомагає користувачам знаходити та згадувати інформацію в різних додатках. Для роботи цієї функції потрібен обліковий запис Motorola або Lenovo, а також наявність щонайменше 12 ГБ оперативної пам'яті. Передбачена технологія RAM Boost, що дозволяє збільшити обсяг доступної оперативної пам'яті до 24 ГБ.

Смартфон Honor Magic 9 Pro Max працює під керуванням оболонки MagicOS 11, створеної на базі Android 17. Пристрій оснащений фірмовим помічником Honor YOYO та окремою кнопкою для виклику функцій ІІ. Натискання цієї кнопки дозволяє, наприклад, записати найцікавіші моменти відео, а YOYO також може керувати запланованими завданнями та нагадуваннями – наприклад, зберігати коди для отримання замовлень.

Компанія Honor також додала низку функцій для користувачів техніки Apple. Смартфон здатний синхронізувати повідомлення про вхідні дзвінки з iPhone, сполучатися з Apple Watch і підключатися до комп'ютерів Mac.

Яка модель краща?

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Honor Magic 9 Pro Max – більш розумний вибір, якщо у пріоритеті можливості камери, відеозйомка та час автономної роботи. Смартфон оснащений двома 200-мегапіксельними камерами, функціями для відеозйомки рівня ARRI, акумулятором ємністю 8800 мА·год, а також підтримує швидшу провідну та бездротову зарядку. Крім того, для творців відеоконтенту передбачені додаткові аксесуари: опціональні телеконвертери та спеціальна клітка від SmallRig.

Motorola Signature 27 варто розглянути, якщо важливіше тривала програмна підтримка та доступність пристрою на ринку США. Ця модель також отримала 200-мегапіксельну перископічну камеру, основний сенсор із технологією LOFIC та аудіосистему від Bang & Olufsen. До того ж цей смартфон тонший, ніж модель від Honor.

Можлива вартість смартфонів в Україні

Оскільки обидві моделі ще не надійшли у продаж, відома лише їхня приблизна ціна, яка в нашій країні може становити:

Honor Magic 9 Pro Max — 910 доларів.

Motorola Signature 27 — 1780 доларів.

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