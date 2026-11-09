Xiaomi випустить "розумний" водонагрівач: вмить забезпечить 360 л гарячої води (фото)

У Китаї стартував прийом попередніх замовлень на новий "розумний" електричний водонагрівач Xiaomi Mijia Smart Electric Water Heater C 60L.

Пристрій відрізняється високою швидкістю нагріву та енергоефективністю. Крім того, ним можна керувати через програму або за допомогою голосових команд, пише notebookcheck.net.

Новинка для "розумного будинку" від Xiaomi позиціонується як ефективне рішення для швидкого отримання гарячої води у ванній кімнаті, при цьому модель має функції економії енергії.

Водонагрівач Xiaomi Mijia Smart Electric Water Heater має потужність 2200 Вт та здатний нагрівати воду до температури в діапазоні від 30 до 75°C. Як випливає із назви, об'єм бака становить 60 л; за заявою виробника, пристрій може забезпечити до 360 л гарячої води, чого достатньо для потреб сім'ї (гаряча вода подаватиметься безперервно протягом приблизно 72 хвилин).

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Водонагрівач Xiaomi Mijia Smart Electric Water Heater C 60L Фото: Xiaomi

Згідно з описом, модель підтримує технологію HyperOS Connect, що дозволяє інтегрувати її в екосистему "розумного будинку" Xiaomi. Користувачі можуть керувати пристроєм віддалено через програму (у тому числі налаштувати графік роботи) або за допомогою голосових команд. Також варто відзначити, що водонагрівач відповідає 1-му класу енергоефективності за китайськими стандартами, а його габарити становлять 740 х 461 х 432 мм.

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У Китаї вартість Xiaomi Mijia Smart Electric Water Heater C 60L складає 999 юанів (близько 146 доларів США). Малоймовірно, що цей продукт з'явиться на європейському ринку: хоча Xiaomi продає в Європі інші пристрої (наприклад, робот-пилосос X20+), "розумні" водонагрівачі компанія поки не пропонує.

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